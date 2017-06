Новый чемпион UFC и победы Шлеменко и Минакова. Чем запомнилась неделя в ММА

Победы Александра Шлеменко и Виталий Минакова, контракты Рашида Магомедова и Рамазана Эмеева с UFC и следующие соперники Андрей Корешкова и Сергея Харитонова. «Советский спорт» - о главных событиях в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.

1 и 2 июня в Санкт-Петербурге во время Петербургского международного экономического форму состоялись два турнира по смешанным единоборствам.

Александр Шлеменко провел реванш против американца Брэндона Хэлси и ему хватило всего 25 секунд, чтобы заставить соперника сдаться.

«Шторм» первым же ударом отправил на настил рейджа Хэлси сильным ударом ноги по корпусу. Хэлси рухнул, как подкошенный и Шлеменко нанес еще несколько ударов ему по голове. У американца явно возникли проблемы с ребрами и он постучал. Александр был настолько взвинчен, что готов был растоптать ногами лежачего соперника, и, если бы это был уличный поединок, он так бы и сделал.

Таким образом, Александр взял уверенный реванш.

Днем позже тяжеловес Виталий Минаков техническим нокаутом во втором раунде победил бразильца Антонио Силву. Бигфут ничего не смог сделать в бою против одного из сильнейших российских бойцов даже с помощью тестостерон-заменяющей терапии. Допинг не сработал. Виталий продолжает штамповать победы. Теперь на его счету их 20!

Чемпион UFC в полулегком весе Жозе Алдо, видимо, так и не отошел от разгромного поражения от Конора Макгрегора. В воскресенье он защищал свой титул чемпиона в поединке против «временного» обладателя пояса американца Макса Холлоуэя. Бой проходил в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Алдо являлся неоспоримым фаворитом. В первом раунде он это доказал, а во втором раунде Холлоуэй выиграл по очкам. Казалось, что Жозе соберется и вернет себе инициативу, но случилось совершенно обратное. Американец в третьей пятиминутке просто разнес чемпиона, выиграв техническим нокаутом.

Таким образом, Холлоуэй стал полноценным чемпионом промоушена. Лучшие годы Жозе Алдо позади.

