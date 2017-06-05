Новый чемпион UFC и победы Шлеменко и Минакова. Чем запомнилась неделя в ММА

Макс Холлоуэй

Победы Александра Шлеменко и Виталий Минакова, контракты Рашида Магомедова и Рамазана Эмеева с UFC и следующие соперники Андрей Корешкова и Сергея Харитонова. «Советский спорт» - о главных событиях в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.

В Питере — бить!

1 и 2 июня в Санкт-Петербурге во время Петербургского международного экономического форму состоялись два турнира по смешанным единоборствам.

Александр Шлеменко провел реванш против американца Брэндона Хэлси и ему хватило всего 25 секунд, чтобы заставить соперника сдаться.

«Шторм» первым же ударом отправил на настил рейджа Хэлси сильным ударом ноги по корпусу. Хэлси рухнул, как подкошенный и Шлеменко нанес еще несколько ударов ему по голове. У американца явно возникли проблемы с ребрами и он постучал. Александр был настолько взвинчен, что готов был растоптать ногами лежачего соперника, и, если бы это был уличный поединок, он так бы и сделал.

Таким образом, Александр взял уверенный реванш.

Днем позже тяжеловес Виталий Минаков техническим нокаутом во втором раунде победил бразильца Антонио Силву. Бигфут ничего не смог сделать в бою против одного из сильнейших российских бойцов даже с помощью тестостерон-заменяющей терапии. Допинг не сработал. Виталий продолжает штамповать победы. Теперь на его счету их 20!

Жозе Алдо на родине проиграл титул

Чемпион UFC в полулегком весе Жозе Алдо, видимо, так и не отошел от разгромного поражения от Конора Макгрегора. В воскресенье он защищал свой титул чемпиона в поединке против «временного» обладателя пояса американца Макса Холлоуэя. Бой проходил в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Алдо являлся неоспоримым фаворитом. В первом раунде он это доказал, а во втором раунде Холлоуэй выиграл по очкам. Казалось, что Жозе соберется и вернет себе инициативу, но случилось совершенно обратное. Американец в третьей пятиминутке просто разнес чемпиона, выиграв техническим нокаутом.

Таким образом, Холлоуэй стал полноценным чемпионом промоушена. Лучшие годы Жозе Алдо позади.

Road to the title for @BlessedMMA:



🏆 Aldo

🏅 Pettis

👊 Lamas

👊 Stephens

👊 Oliveira

👊 Swanson

👊 Miller

👊 Corassani

👊 Collard

👊 Fili

👊 Chope pic.twitter.com/J1JRHtnVy3 — UFC Europe (@UFCEurope) 4 июня 2017 г.

Наши в UFC

Хорошие новости для российских поклонников ММА пришли из-за океана. Легковес Рашид Магомедов подписал новый контракт с UFC и теперь, как минимум четыре следующих поединка он проведет в сильнейшей лиге мира.

Также UFC подписал контракт с бывшим чемпионом М-1 Рамазаном Эмеевым, который выступает в средней весовой категории.

Пособие

Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана в своей книге отмечал, что уже будучи бойцом UFC ирландский боец стоял в очереди за пособием по безработице, которое в Ирландии составляет 188 евро. И это за несколько дней перед участием турнира в UFC. Тогда Конор еще не был чемпионом и считал каждый евро.

Сейчас Макгрегор является самым популярным бойцом ММА в мире и может себе позволить купить яхту за три миллиона долларов. Но Конор помнит те моменты в жизни, когда он был никем. Яхту он назвал просто - «188» в честь пособия.

The 188. Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) Май 26 2017 в 7:43 PDT

Новые соперники Корешкова и Харитонова

Маркус Винициус Лопес получил травму на тренировке. На бой против россиянина Сергея Харитонова, который состоится на M-1 Challenge 80, 15 июня в Харбине, согласился выйти ветеран турниров Pride, UFC и Bellator Рамо Тьерри Сокуджу (США, 18-17).

В 2007 году на мировую арену смешанных единоборств ворвался «Африканский ужас» - никому неизвестный молодой боец Рамо Тьерри Сокуджу, брошенный на убой признанным суперзвездам Pride, внезапно для всех нокаутировал и Антонио Роджерио Ногуэйру и Рикардо Арону.

И если бы не прекращение деятельности японской организации – неизвестно как бы дальше сложилась судьба талантливого парня. После закрытия Pride он успел выступить на всех ведущих мировых площадках – Dream, UFC, Bellator, KSW. Его рекорд красноречиво говорит, что выступления его складывались почти каждый раз по разному, но при этом Сокуджу всегда был нацелен на жесткую рубку в стойке, чтобы нокаутировать или быть нокаутированным.

Пришла пора ему выступить и на M-1 Global, ибо кроме бесшабашного американца, никто в мире больше не отважился выйти на Сергея Харитонова, имея на подготовку всего две недели.

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков свой следующий поединок проведет в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 182.

Его соперником станет Чиди Нжокуани, который ни разу не проигрывал в рамках промоушена. Бойцовское шоу состоится 25 августа.