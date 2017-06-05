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Новый чемпион UFC и победы Шлеменко и Минакова. Чем запомнилась неделя в ММА

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Макс Холлоуэй
Макс Холлоуэй

Победы Александра Шлеменко и Виталий Минакова, контракты Рашида Магомедова и Рамазана Эмеева с UFC и следующие соперники Андрей Корешкова и Сергея Харитонова. «Советский спорт» - о главных событиях в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.

В Питере — бить!

1 и 2 июня в Санкт-Петербурге во время Петербургского международного экономического форму состоялись два турнира по смешанным единоборствам.

Александр Шлеменко провел реванш против американца Брэндона Хэлси и ему хватило всего 25 секунд, чтобы заставить соперника сдаться.

«Шторм» первым же ударом отправил на настил рейджа Хэлси сильным ударом ноги по корпусу. Хэлси рухнул, как подкошенный и Шлеменко нанес еще несколько ударов ему по голове. У американца явно возникли проблемы с ребрами и он постучал. Александр был настолько взвинчен, что готов был растоптать ногами лежачего соперника, и, если бы это был уличный поединок, он так бы и сделал.

Таким образом, Александр взял уверенный реванш.

Цель: вернуть титул чемпиона. Что дальше ждет Александра Шлеменко

«Советский спорт» – о том, где дальше продолжить выступать Шлеменко: в России или в США.
Цель: вернуть титул чемпиона. Что дальше ждет Александра Шлеменко

Днем позже тяжеловес Виталий Минаков техническим нокаутом во втором раунде победил бразильца Антонио Силву. Бигфут ничего не смог сделать в бою против одного из сильнейших российских бойцов даже с помощью тестостерон-заменяющей терапии. Допинг не сработал. Виталий продолжает штамповать победы. Теперь на его счету их 20!

No problems. Минаков сокрушил огромного бразильца, который побеждал Емельяненко

Жозе Алдо на родине проиграл титул

Чемпион UFC в полулегком весе Жозе Алдо, видимо, так и не отошел от разгромного поражения от Конора Макгрегора. В воскресенье он защищал свой титул чемпиона в поединке против «временного» обладателя пояса американца Макса Холлоуэя. Бой проходил в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Алдо являлся неоспоримым фаворитом. В первом раунде он это доказал, а во втором раунде Холлоуэй выиграл по очкам. Казалось, что Жозе соберется и вернет себе инициативу, но случилось совершенно обратное. Американец в третьей пятиминутке просто разнес чемпиона, выиграв техническим нокаутом.

Таким образом, Холлоуэй стал полноценным чемпионом промоушена. Лучшие годы Жозе Алдо позади.

Наши в UFC

Хорошие новости для российских поклонников ММА пришли из-за океана. Легковес Рашид Магомедов подписал новый контракт с UFC и теперь, как минимум четыре следующих поединка он проведет в сильнейшей лиге мира.

Также UFC подписал контракт с бывшим чемпионом М-1 Рамазаном Эмеевым, который выступает в средней весовой категории.

Пособие

Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана в своей книге отмечал, что уже будучи бойцом UFC ирландский боец стоял в очереди за пособием по безработице, которое в Ирландии составляет 188 евро. И это за несколько дней перед участием турнира в UFC. Тогда Конор еще не был чемпионом и считал каждый евро.

Сейчас Макгрегор является самым популярным бойцом ММА в мире и может себе позволить купить яхту за три миллиона долларов. Но Конор помнит те моменты в жизни, когда он был никем. Яхту он назвал просто - «188» в честь пособия.

The 188.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Новые соперники Корешкова и Харитонова

Маркус Винициус Лопес получил травму на тренировке. На бой против россиянина Сергея Харитонова, который состоится на M-1 Challenge 80, 15 июня в Харбине, согласился выйти ветеран турниров Pride, UFC и Bellator Рамо Тьерри Сокуджу (США, 18-17).

В 2007 году на мировую арену смешанных единоборств ворвался «Африканский ужас» - никому неизвестный молодой боец Рамо Тьерри Сокуджу, брошенный на убой признанным суперзвездам Pride, внезапно для всех нокаутировал и Антонио Роджерио Ногуэйру и Рикардо Арону.

И если бы не прекращение деятельности японской организации – неизвестно как бы дальше сложилась судьба талантливого парня. После закрытия Pride он успел выступить на всех ведущих мировых площадках – Dream, UFC, Bellator, KSW. Его рекорд красноречиво говорит, что выступления его складывались почти каждый раз по разному, но при этом Сокуджу всегда был нацелен на жесткую рубку в стойке, чтобы нокаутировать или быть нокаутированным.

Пришла пора ему выступить и на M-1 Global, ибо кроме бесшабашного американца, никто в мире больше не отважился выйти на Сергея Харитонова, имея на подготовку всего две недели.

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков свой следующий поединок проведет в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 182.

Его соперником станет Чиди Нжокуани, который ни разу не проигрывал в рамках промоушена. Бойцовское шоу состоится 25 августа.

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