Евгений Малкин: Это разочарование. Понимаем, что так играть нельзя (видео)

Корреспондент «Советского спорта» в Нэшвилл после победы «хищников» (5:1) поговорил с форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным.





- Мы много говорили о том, что «Нэшвилл» хорошо играет дома. Мы знаем, как здорово здесь болеют за свою команду, - сказал Евгений Малкин после матча. – Но как видите, игра у нас совсем не задалась. Мы уступили по всем статьям. И в большинстве опять не забили, и в меньшинстве пропустили, и в равных составах действовали хуже. В целом вся команда сыграла неудачно.

- А что такого сделал «Нэшвилл», что вы с Кросби не нанесли ни одного броска за весь матч?

- «Хищники» показали свою игру, были более голодными и мобильными. Нам надо больше лезть на их ворота, создавать моменты. Никто на блюдечке не принесет голы. Все зависит от нас.

Мы понимаем, что игроки «Нэшвилла» подстраиваются под «Питтсбург», под наши звенья, выпускают определенные сочетания. Но мы должны показывать свою лучшую игру и быть готовыми к каждой смене. Если возникнет хотя бы один шанс, надо забивать.

- Чем объяснить, что «Пингвинз» реализовали в финале лишь одну попытку из 13-ти в большинстве?

- Это разочаровывает. Мы много говорили об этом перед матчем. Тренировали большинство накануне. Первую попытку мы разыгрывали неплохо, шайба здорово двигалась. Но мы не нанесли ни одного броска. Без этого не будет голов.

Надо что-то менять. Действовать проще, больше бросать – с кистей, от синей линии. Надо искать моменты, которые принесут пользу. Нужно сделать все, чтобы пришел результат.

- Это серьезное поражение может изменить ход серии?

- Любое поражение – серьезное. Но оно ничего не меняет. Мы должны сделать правильные выводы, лучше подготовиться к следующему матчу. Надо понимать, что «Нэшвилл» - хорошая команда, голодная до побед. Играет дома, при своих трибунах.

Мы должны действовать намного строже. В этом матче у нас было очень много провалов. Два раза «Нэшвилл» убегал «один в ноль», и однажды это реализовал.

Так играть нельзя. Надо использовать нашу скорость, контролировать шайбу. А мы во всех зонах играли без контроля шайбы.

- Многие в финале выступают с травмами. Как вы себя чувствуете?

- Конечно, есть усталость. Но это у всех. У меня все в порядке. Готов и хочу играть.

- «Питтсбург» выиграл первый период. Но что конкретно сломалось во втором?

- Может, «Нэшвилл» добавил в скорости. Забил два быстрых гола, которые стали ключевыми. Вошли во вкус, перехватили инициативу. Согласен, что в первом периоде мы играли неплохо. Но потом «хищники» взяли ситуацию в свои руки и начали контролировать ход матча. Повторю, что мы должны были реализовывать большинство.

- Вы уже в четвертый раз играете в финале Кубка Стэнли. Что это значит для вас?

- Значит, складывается хорошая карьера. Я рад, что жизнь так повернулась ко мне. Удача на моей стороне. Столько лет играть за одну команду – это хороший показатель мастерства и профессионализма. Мне доверяют, меня уважают. Хотелось бы и этот сезон завершить на мажорной ноте.

- Многие игроки никогда не выигрывали Кубок Стэнли. У вас уже два, может быть третий. Есть ли разница в этих победах?

- Чем взрослее становишься, тем острее ощущения. Ты понимаешь, что такого шанса может уже не быть. Лига подровнялась, команды подтянулись. «Эдмонтон», «Торонто» - многие клубы претендуют на то, чтобы заявить о себе в ближайшие годы. Хочу цепляться за каждый такой шанс. Финал есть финал, соперник силен. Но нужно прибавлять – и мне, и всем партнерам. Осталось-то совсем немножко. Нам осталось одержать две победы, но они самые сложные…