Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Изнер6:7, 3:6, 7:6, 5:6Хачанов
Теннис  Баутиста-Агут1:2Надаль
Теннис  Рамос-Винолас- : -Джокович
Теннис  Возняцки6:1, 4:6, 6:2Кузнецова
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Волейбол  Россия- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Малкин: Это разочарование. Понимаем, что так играть нельзя (видео)

Кирилл Кватерман
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Малкин: Это разочарование. Понимаем, что так играть нельзя (видео)

Корреспондент «Советского спорта» в Нэшвилл после победы «хищников» (5:1) поговорил с форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным.


- Мы много говорили о том, что «Нэшвилл» хорошо играет дома. Мы знаем, как здорово здесь болеют за свою команду, - сказал Евгений Малкин после матча. – Но как видите, игра у нас совсем не задалась. Мы уступили по всем статьям. И в большинстве опять не забили, и в меньшинстве пропустили, и в равных составах действовали хуже. В целом вся команда сыграла неудачно.

- А что такого сделал «Нэшвилл», что вы с Кросби не нанесли ни одного броска за весь матч?
- «Хищники» показали свою игру, были более голодными и мобильными. Нам надо больше лезть на их ворота, создавать моменты. Никто на блюдечке не принесет голы. Все зависит от нас.

Мы понимаем, что игроки «Нэшвилла» подстраиваются под «Питтсбург», под наши звенья, выпускают определенные сочетания. Но мы должны показывать свою лучшую игру и быть готовыми к каждой смене. Если возникнет хотя бы один шанс, надо забивать.

- Чем объяснить, что «Пингвинз» реализовали в финале лишь одну попытку из 13-ти в большинстве?
- Это разочаровывает. Мы много говорили об этом перед матчем. Тренировали большинство накануне. Первую попытку мы разыгрывали неплохо, шайба здорово двигалась. Но мы не нанесли ни одного броска. Без этого не будет голов.

Надо что-то менять. Действовать проще, больше бросать – с кистей, от синей линии. Надо искать моменты, которые принесут пользу. Нужно сделать все, чтобы пришел результат.

- Это серьезное поражение может изменить ход серии?
- Любое поражение – серьезное. Но оно ничего не меняет. Мы должны сделать правильные выводы, лучше подготовиться к следующему матчу. Надо понимать, что «Нэшвилл» - хорошая команда, голодная до побед. Играет дома, при своих трибунах.

Мы должны действовать намного строже. В этом матче у нас было очень много провалов. Два раза «Нэшвилл» убегал «один в ноль», и однажды это реализовал.

Так играть нельзя. Надо использовать нашу скорость, контролировать шайбу. А мы во всех зонах играли без контроля шайбы.

- Многие в финале выступают с травмами. Как вы себя чувствуете?
- Конечно, есть усталость. Но это у всех. У меня все в порядке. Готов и хочу играть.

- «Питтсбург» выиграл первый период. Но что конкретно сломалось во втором?
- Может, «Нэшвилл» добавил в скорости. Забил два быстрых гола, которые стали ключевыми. Вошли во вкус, перехватили инициативу. Согласен, что в первом периоде мы играли неплохо. Но потом «хищники» взяли ситуацию в свои руки и начали контролировать ход матча. Повторю, что мы должны были реализовывать большинство.

- Вы уже в четвертый раз играете в финале Кубка Стэнли. Что это значит для вас?
- Значит, складывается хорошая карьера. Я рад, что жизнь так повернулась ко мне. Удача на моей стороне. Столько лет играть за одну команду – это хороший показатель мастерства и профессионализма. Мне доверяют, меня уважают. Хотелось бы и этот сезон завершить на мажорной ноте.

- Многие игроки никогда не выигрывали Кубок Стэнли. У вас уже два, может быть третий. Есть ли разница в этих победах?
-  Чем взрослее становишься, тем острее ощущения. Ты понимаешь, что такого шанса может уже не быть. Лига подровнялась, команды подтянулись. «Эдмонтон», «Торонто» - многие клубы претендуют на то, чтобы заявить о себе в ближайшие годы. Хочу цепляться за каждый такой шанс. Финал есть финал, соперник силен. Но нужно прибавлять – и мне, и всем партнерам. Осталось-то совсем немножко. Нам осталось одержать две победы, но они самые сложные…

Матч

Нэшвилл - Питтсбург - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы:

Гюнцель (Кросби, Коул), 22:46 (0:1). Йоси (Экхольм, Ярнкрок), 25:51 (1:1 - бол.). Годро (Уотсон, Йоси), 26:33 (2:1). Нил (Йоси, Арвидсон), 39:37 (3:1). Смит 44:54 (4:1). Экхольм (Сишонс, Ярнкрок), 53:10 (5:1 - бол.).

Место и дата

04 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пекка Ринне: Поддержка фанатов «Нэшвилла» - это что-то невероятноеВратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне после победы над «Питтсбургом» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ отметил поддержку болельщиков «Хищников».Евгений Малкин: Ты понимаешь, что нового шанса взять Кубок Стэнли может уже не бытьФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после третьего матча финала с «Нэшвиллом» (1:5) дал интервью «Советскому спорту».Евгений Малкин: Надо искать моменты, которые принесут пользуФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после третьего матча финала с «Нэшвиллом» (1:5) дал интервью «Советскому спорту».Евгений Малкин: «Хищники» были более голодными и мобильнымиФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после третьего матча финала с «Нэшвиллом» (1:5) дал интервью «Советскому спорту».Илья Брызгалов кувалдой разбил машину, выкрашенную в цвета «Питтсбурга» (фото)Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов принял участие в оригинальной акции, организованной в Нэшвилле.«Эй, у тебя изо рта воняет!» Ругань и вандализм в финале Кубка Стэнли (видео)«Эй, у тебя изо рта воняет!» Ругань и вандализм в финале Кубка Стэнли (видео)«Нэшвилл» выиграл третий матч финала Кубка Стэнли, причем сделал так, что Сидни Кросби и Евгений Малкин ни разу не бросили по воротам.Мэтт Мюррэй: Игроки «Нэшвилла» бросались под шайбу как в последний разГолкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррэй прокомментировал поражение своей команды от «Нэшвилла» в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ.Сидни Кросби: «Питтсбургу» преподали хороший урокКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ от «Нэшвилла».Евгений Малкин: «Питтсбург» был готов к давлению публики, но игра совсем не заладиласьНападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ от «Нэшвилла».Победа «Реала» в ЛЧ и первое поражение «Питтсбурга» в финальной серии Кубка Стэнли. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли«Нэшвилл» обыграл «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка СтэнлиВ третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1.Борис Майоров: Не надо Овечкину геройствовать и совершать демарши в НХЛБорис Майоров: Не надо Овечкину геройствовать и совершать демарши в НХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что форварду Александру Овечкину не стоит ссориться с НХЛ из-за участия в ОИ-2018.Джордж Макфи: Не представляю, что «Вегас» возьмет игрока вроде Ковальчука. Будем искать более молодыхГенеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал, интересен ли клубу Илья Ковальчук, который может продолжить карьеру в НХЛ.Джон Таварес стал автором самой красивой шайбы «Айлендерс» в сезоне (видео)Нападающий «Айлендерс» Джон Таварес стал автором самого красивого гола своей команды по итогам сезона.Максим Мамин: Однажды Ягр приехал на матч ЦСКА, я подошел и взял у него автографНовичок «Флориды» российский нападающий Максим Мамин поделился мнением о легенде «Пантерз», 45-летнем Яромире Ягре.Максим Мамин: Переход во «Флориду» не связан с усилением ЦСКА в межсезоньеНовичок «Флориды» российский нападающий Максим Мамин рассказал, почему решил отправиться за океан этим летом.Борис Майоров: Не думаю, что Овечкин пойдет наперекор решению НХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение об участие форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Зимних играх-2018.Крис Куниц: Рад, что «Питтсбург» до сих пор в деле и имеет шанс побороться за Кубок СтэнлиНападающий «Питтсбурга» Крис Куниц поделился эмоциями о финале Кубка Стэнли против «Нэшвилла».Сидни Кросби: Приятно видеть, что к Куницу вернулась удачаКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил игру 37-летнего нападающего команды Криса Куница в последних матчах за «Пингвинз».Крис Куниц: В этом году у «Питтсбурга» не получается доминировать на льду все 60 минутНападающий «Питтсбурга» Крис Куниц поделился мыслями о ходе финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом».
Футбол
Дани Алвес: Против «Реала» мы не сыграли в обороне так, как обычно. И были за это наказаны
Футбол
Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции
Футбол
Количество пострадавших в результате давки в Турине превысило 1000 человек
Хоккей
Илья Брызгалов кувалдой разбил машину, выкрашенную в цвета «Питтсбурга» (фото)
все новости
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли