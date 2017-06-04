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Валерий Рейнгольд: Сейчас «Реал» - эталон мирового футбола

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Рейнгольд: Сейчас «Реал» - эталон мирового футбола
Фото: Gettyimages.ru

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от победы «Реала» над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.

– Накануне матча вы сказали, что «Реал» разорвет «Ювентус». Так и получилось. На чем основывался ваш прогноз?
– «Реал» сильнее в индивидуальном плане. Если взять по линиям, даже человек, не знающий футбольные правила, признает, что мастерство игроков «Реала» на две головы выше. При все уважении к «Ювентусу».

Многое решил даже не Криштиану Роналду, забивший два мяча, а другие люди. Например, что творил Марсело. Он проявил именно то мастерство, на которое я уповаю. Если есть люди, которые в индивидуальном плане могут творить такие чудеса в каждом отдельном игровом моменте, это и есть мастерство, класс и футбол.

Когда игра началась, преимущество было у «Ювентуса», но оно было хаотичное. Оно не было связано с силой команды. «Ювентус» дал понять, что будет упираться и просто так не сдастся. Но надолго ли их хватит? Вот в чем был вопрос. В общем плане, выигрывает всегда та команда, у которой больше индивидуально классных футболистов. И все кончилось. Мечты развеялись как пыль.

После третьего гола по лицам игроков «Ювентуса» стало понятно, что играть против «Реала» в данный момент – бесполезно.

– Что скажете про забитые мячи?
– Все голы «Реала» пришли после хороших комбинаций. Не за счет случайности. Гол Марио Манджукича был просто уникальный. Но это грубейшая ошибка вратаря, на три метра вышедшего из ворот. Дай нападающему еще такую возможность, он близко такой гол не забьет.

А «Реал» все четыре мяча провел с отличных комбинаций. Первый мяч – быстрая комбинация. Роналду не стал перекладывать мяч с одной ноги на другую. Ударил ближней ногой – вынимай. Это класс!

Роналду или Месси?
– Мне больше нравится Роналду. У него лучше обзор, больше движения, больше командной игры. Это мое мнением. С ним можно считаться, спорить и не соглашаться. В данный момент, Роналду – эталон наступательного футбола. Это человек, который не опускается ниже определенной планки. Это о многом говорит.

А Месси со своей командой терпел сокрушительные поражения. Взять те же игры с «Ювентусом», когда «Барселона» не забила ни одного мяча и еще проиграли 0:3. По ключевым играм и определяется вклад игрока. Забей хоть один или передачу сделай. Поэтому Роналду, конечно, лучше.

– Как Роналду проявит себя на Кубке конфедераций?
– Дело в том, что «Реал» и сборная Португалии – абсолютно непохожие команды. В «Реале» все выстроено, а сборная Португалии – команда выше среднего. Без Роналду она ни на что не претендует. Да и сам Роналду в сборной не смотрится, а в «Реале» все движения наиграны. Все идет в унисон на пользу общему делу. Без всякого сомнения «Реал» сильнее сборной Португалии.

Аналогично и у Месси в сборной Аргентины. Пытается что-то сделать, но партнерам не хватает мастерства.

– «Реал» выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд и третий раз за четыре года. Можно ли назвать этот «Реал» - лучшей командой в истории?
– Даже нужно. Обычно говорят – посмотри на табло, что команда выиграла. В этом компоненте «Реалу» нет равных. О чем говорить? Вы за меня все сказали – выиграть все что можно за четыре года. Сейчас «Реал» - эталон мирового футбола.

Матч

Ювентус - Реал - 1:4 (1:1)

Голы

Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич

Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)

Предупреждения:

Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53

Удаления:

Куадрадо, 83 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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