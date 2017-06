Король под маринадом. Дождется ли Стивенсон боя с Ковалевым?

В ночь с субботы на воскресенье в Монреале чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон во второй раз победил Анджея Фонфару.

В преддверии первого поединка Сергея Ковалева с Андре Уордом мы подробно рассказали о третьем персонаже в списке главных действующих лиц дивизиона «полутяжей» - бывшем уголовнике и сутенере Адонисе Стивенсоне.

То, что челябинский «Крашер» и «Сын Божий» из штата Калифорния не смогут урегулировать взаимоотношения с первого раза – вполне можно было предсказать. Уже 17 июня в Лас-Вегасе Сергей и Андре встретятся снова. И теперь уже с большой долей уверенности стоит предположить, что, независимо от результата, третьей серии не будет.

Коммерческий успех первого боя был весьма умеренным, а гонорары бойцов в свете данного факта оказались завышенными. Ковалев воспользовался правом на реванш, которое было прописано в контракте, Уорд принял вызов, и теперь права на осечку нет у обоих. Победитель заберет все (в данном случае – три чемпионских пояса: WBA, WBO и IBF), а также воцарится на первой строчке рейтинга Pound-for-Pound.

А что же произойдет дальше? 39-летний «Супермэн» Адонис по-прежнему остается в игре. В мае 2014 года он не без труда победил по очкам поляка Анджея Фонфару, который после этого уверенно побил Натана Клеверли, Чада Доусона и Хулио Сезара Чавеса-младшего, но неожиданно уступил американцу Джо Смиту.

Многие заокеанские журналисты высказывали мнение, что чрезмерно осторожная и пассивная стратегия менеджера Стивенсона Эла Хэймона может дорого обойтись канадцу в реванше с Фонфарой. Однако их опасения и сомнения оказались напрасными. Не продемонстрировав ничего концептуально нового для себя, Адонис уничтожил Анджея фактически за один раунд.

- Я говорил, что как только поймаю его, как только смогу зацепить - Фонфара будет нокаутирован. Так и случилось. Впрочем, я не был уверен в том, что это произойдет так быстро. Я вышел на второй раунд и закончил свою работу. Теперь моя цель - объединительный поединок с Ковалевым или Уордом, - заявил чемпион мира WBC после боя.

Отметим, что Стивенсона дожидается обязательный претендент по линии Всемирного боксерского совета, который давно «бьет копытом». Сегодня, в программе того же вечера в Монреале колумбиец Элейдер Альварес сразился с вышедшим в тираж канадцем Жаном Паскалем. Он одержал нелегкую, но заслуженную победу (114:114, 117:111, 116:112). По всем раскладам именно Альварес должен стать следующим оппонентом «Супермэна». Однако что произойдет в том случае, если Хэймон все же решит больше не «мариновать» своего чемпиона и вывести его на победителя второго боя Ковалев – Уорд?

Такой поединок – это красочная вывеска (на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе), это гарантированная касса: как в Канаде, так и в Соединенных Штатах. Это аппетитная приманка для телевидения. И, наконец, это реальная интрига.

Лучшего боксера 2013 года по версии журнала The Ring многие перестали воспринимать всерьез, задаваясь вопросом – когда же Адонис снова выйдет на ринг с противником мирового уровня?

