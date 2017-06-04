Максим Мамин: У меня было все хорошо в ЦСКА. Но считаю, что пора ехать в НХЛ

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда ЦСКА Максима Мамина, который подписал двухлетний контракт с «Флоридой».

«РЕШЕНИЕ БЫЛО СЛОЖНЫМ»

- Вас хотел сохранить ЦСКА. Президент клуба Игорь Есмантович говорил, что Мамину было сделано предложение с учетом его запрошенных требований. Почему вы решили уехать во «Флориду»?

- Решение получилось тяжелым, я долго думал. У меня было все нормально в ЦСКА. Но я посчитал, что пора уже ехать туда. 22 года – самый возраст.

- ЦСКА серьезно усилился в межсезонье. Ожидалось, что ребятам вроде вас будет трудно подняться выше третьего звена. Как вы оценили ситуацию в клубе?

- Но разве конкуренция – это плохо? Наоборот, в ней растешь сам как игрок. Я этого никогда не боялся. Да и если судить по прошлому сезону ЦСКА, у нас никогда не было железных троек, которые бы не менялись. Любой игрок мог подняться из третьего-четвертого в первое звено. Так что нельзя загадывать, в какой бы линии я оказался.

- Вы набрали 25 (12+13) очков в 42 матчах регулярного чемпионата. Генменеджер «Флориды» Дэйл Тэллон хвалил вас за эту статистику.

- По сравнению с позапрошлым сезоном – да, статистика улучшилась (было 4+3=7 очков в 48 матчах). Я себя начал увереннее чувствовать, прибавил на площадке. Так что да, получилось сделать шаг вперед.

- Да и ЦСКА в третий раз подряд победил в регулярном чемпионате. Но чего не хватило в четвертьфинале с «Локомотивом»?

- Мне как игроку сложно судить. Может, где-то отвернулась удача. Но и «Локомотив» здорово сыграл, победив нас.

- Армейцев часто критиковали за малозрелищный стиль. Даже Никита Кучеров сказал крылатую фразу: «ЦСКА играет в ужасный хоккей. Мне жалко ребят, которые выступают в этом клубе». Как вы это воспринимали изнутри?

- Но ведь этот хоккей приносил нам результат. Не просто так мы три года подряд мы побеждали в регулярке. То в финал конференции выходили, то в финал плей-офф. До Кубка Гагарина не хватило одной победы. Значит, мы были на верном пути с таким хоккеем. Не считаю, что его надо критиковать. Результат стоит во главе угла.

- Главный тренер Дмитрий Квартальнов уволен, теперь у руля его помощник Игорь Никитин. Как думаете, стиль игры изменится?

- Я не знаю, не могу залезть в голову к Никитину. Будет ли он придерживаться той же линии? Посмотрим – скоро начнется сезон, и все увидим.

«ВЗЯЛ У ЯГРА АВТОГРАФ»

- Удивились, когда в прошлом году на драфте вас выбрали «Пэнтерз»?

- Не удивился. Но и не знал, что меня будет выбирать «Флорида». Только потом узнал – обрадовался, конечно. А до этого со мной никто не выходил на связь.

- Номер 175, шестой раунд – не очень высоко.

- Есть пример, что Павел Дацюк был выбран под номером 171. И стал суперзвездой. Есть примеры – значит, все бывает. Главное то, как ты будешь играть.

- Вы хорошо знакомы с «Флоридой»?

- Весь сезон следил за командой, смотрел обзоры матчей. Яромир Ягр? Конечно, феноменальный человек. Играет очень здорово, стабильно. Но в основном «Флорида» - молодая команда, там хорошие перспективные ребята.

- Видели игру Яромира Ягра в КХЛ?

- Сам с ним на льду не пересекался, конечно. Когда Ягр выступал за «Авангард», я еще играл в юниорке. Но смотрел на него с трибуны. А когда Яромир приезжал на матч в ЦСКА, я подошел и взял у него автограф. Пацаном тогда был, восхищался этим игроком.

- Вы уже бывали в штате Флорида?

- Нет, никогда. Но сейчас вот в конце июня поеду в лагерь новичков. Задержусь там – нужно адаптироваться, подтянуть язык. Так-то знаю английский, но не очень хорошо.

- Вы подписали двухлетний двусторонний контракт, по которому будете получать $757 500 в год. Это не максимальная сумма для новичка. Довольны таким соглашением?

- Деньги не стояли во главе угла. Важно было знать, что меня хотят видеть во «Флориде».

- Ваш бывший одноклубник Роман Любимов в прошлом сезоне поехал в «Филадельфию», а потом полсезона сидел в запасе. Вам дали какие-то гарантии во «Флориде»?

- Знаете, очень сложно так с ходу сказать, какая у меня будет роль в команде. Может, тебе пообещают место в первом звене, а ты приедешь и не потянешь? Или наоборот – выстрелю сразу. Я приеду и буду показывать все, что умею. А там уже в клубе решат, как меня использовать.

- Эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов сказал, что Мамина могут отправить в фарм «Флориды», и есть риск, что он оттуда не выберется. Не пугает такая перспектива?

- Нет, не пугает.

- Сейчас вы отдыхаете в Турции. Уже восстановились после сезона?

- Я хорошо отдохнул. Вот уже в Турции начал тренироваться. Здесь для меня скорее не курорт, а подготовительный сбор. Скоро вернусь в Москву и начну усиленные тренировки.

- Вы не держали в голове Олимпиаду, когда принимали решение об НХЛ? Хотя понятно, что вас не пригласили на чемпионате мира, да и на Евротуре вы сыграли только три матча.

- Все зависело бы от того, как я проведу первую половину сезона. Если очень хорошо, то был бы шанс попасть на Олимпиаду. Но это не был ключевой фактор в моем выборе.