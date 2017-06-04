Александр Жуков и Светлана Журова открыли гольф-клуб «Петергоф» в рамках ПМЭФ

Турнир «ПМЭФ-2017 - чемпионат «Газпромбанк Private Banking»», прошедший 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, стал первым соревнованием на новом 18-луночного поле в Петергофе.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков принял участие в дебютном турнире нового гольф-клуба.





«Экономические форумы открывают новые возможности перспективы для продвижения спорта и гольфисты активно эти возможности используют», - отметил заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов (на фото - справа). Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко (на фото - слева) рассказал, что на базе клуба «Петергоф» будет создана детская академия гольфа.





«Однажды я взял в руки клюшку и с тех пор не могу оторваться», - рассказал об увлечении гольфом Александр Жуков.





Александру Жуков пришлось соперничать в том числе и с погодой.





«Многие олимпийские чемпионы по разным видам спорта после завершения карьеры переключились на гольф, и у них неплохо получается», - рассказал депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.





«Открытие нового гольф-клуба международного уровня - важная опция для зарубежных туристов», - считает Светлана Журова.





«Сыграть первыми на новом поле - это особое удовольствие для гольфистов. Мы рассчитываем, что турниры по гольфу станут традиционными для Петербургского международного экономического форума», - сказал руководитель «Газпромбанк Private Banking» Дмитрий Пешнев-Подольский.





Участники турнира «руководитель «ПМЭФ-2017 - чемпионат «Газпромбанк Private Banking»».