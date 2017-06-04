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Макс Холлоуэй: Я нокаутировал Алдо на его же территории. Так делают короли

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Макс Холлоуэй: Я нокаутировал Алдо на его же территории. Так делают короли
Фото: MMA Fighting

Сегодня американец Макс Холлоуэй на турнире UFC 212 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) победил бразильца Жозе Алдо и отобрал у него титул чемпиона UFC в полулегком весе. После сенсационного результата боец ответил на вопросы журналистов.

- Добро пожаловать в эру Макса Холлоуэя. - с этих слов новоиспеченный чемпион UFC в полулегком весе начал пресс-конференцию после победы над бразильцем Жозе Алдо.

- Первые два раунда ты смотрелся неубедительно. Когда ты понял, что пора включаться в поединок?
- Пятираундовый поединок — это не спринт. Это забег на длинную дистанцию. У меня было пять раундов, которые я пытался использовать в своем стиле. После того, как я попал точно в цель коленом, Алдо перестал двигаться, как раньше. Он стал пятиться назад. Потом я попадал снова и снова. Эти удары вызывали у него сильную боль. Я понял, что нужно расслабиться и получать удовольствие от поединка. Я стал задирать его, а он, к моему удивлению, не стал бросаться на меня. Я в UFC для того, чтобы доминировать. Если кто-то не захочет драться со мной, возьму его за руку и затащу в октагон.

- Какой у тебя был план на бой? Ты собирался его вымотать в первых раундах?
- Это не секрет. Алдо устает в поздних раундах. Я знал это. Я становлюсь только сильнее с каждым следующим раундом. Всегда начинаю спокойно, а потом повышаю скорости. Когда мне было всего 17 лет, я смотрел бои Жозе. А сейчас я победил его в «клетке» на его же территории в Бразилии. Именно так и делают короли. Большой респект ему. У него было все, но пришла новая эра — эра Макса Холлоуэя.

- Сейчас в Рио-де-Жанейро находится бывший чемпион UFC Фрэнки Эдгар. Многие считают, что он станет следующим твоим соперником. Помимо этого, Каб Свонсон также заинтересован в схватке против чемпиона.
- Я бы подрался с Кабом. Но и афиша Холлоуэй — Эдгар звучит тоже очень круто. Он экс-чемпион, а мне уже удалось победить двух бывших обладателей титула. Было бы круто, если бы в этот список добавился и третий. Но говорить об этом преждевременно. Сначала нужно встретиться с руководством UFC и обсудить дальнейшие планы. Если они хотят какой-то поединок, то его можно провести на Гавайских островах. Я знаю, где есть улетное место для классного турнира.  

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