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Трагедия в Турине. Что произошло на самом деле?

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Трагедия в Турине. Что произошло на самом деле?

Минувшей ночью «Советский спорт» подробно описал ситуацию с давкой на площади в Турине во время просмотра финала Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус». Рассказываем самое главное из всего, что известно об этой трагедии.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

На площади Сан-Карло в Турине был организован просмотр матча на больших экранах. Всего на  площади скопились по меньшей мере 20 тысяч человек. В результате давки во время просмотра финала Лиги чемпионов пострадали около тысячи человек. Причиной стала паника среди пришедших посмотреть трансляцию.


КОГДА ЭТО СЛУЧИЛОСЬ?

Судя по всему, первый эксцесс произошел, когда забивался третий гол. Второй – еще более массовый – сразу после финального свистка.

БЫЛА ПЕТАРДА ИЛИ НЕТ?

Итальянское агентство ANSA сначала сообщило со ссылкой на очевидцев, что паника началась из-за того, что в толпе взорвалась петарда. Правда, ни на одном из видео, доступных к этой минуте, взрыва петарды не видно. Есть и другая версия: возле выхода из станции метро с грохотом упал металлический турникет. И наэлектризованная толпа приняла этот звук за взрыв.

СКОЛЬКО ПОСТРАДАВШИХ?

Сначала появилась информация о нескольких десятках постраавших. Потом ечь пошла на сотни. Информацию о тысяче пострадавших первой дало издание La Repubblica. Несколько пострадавших в давке – в том числе ребенок - находятся в критическом состоянии в больнице. Врачи диагностировали травмы головы и грудной клетки. 

Многие обращались к врачам с порезами из-за падения на битое стекло.

Не всем удалось оказать помощь быстро: машины не могли въехать на площадь из-за огромной толпы болельщиков.

МАРОДЕРЫ

Полиция задержала двоих грабителей, которые в поисках ценностей рылись в оставленных на месте происшествия болельщиками сумках.

ОПЯТЬ «ЮВЕ» В ФИНАЛЕ, И ОПЯТ ТРАГЕДИЯ…

Многие болельщики «Ювентуса», присутствовавшие в момент трагедии на площади, сравнили произошедшее с эйзельской трагедией 1985 года. Напомним, 32 года назад в Брюсселе, во время финала Кубка европейских чемпионов между «Ювентусом» и «Ливерпулем» в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, сотни были ранены.

«Советский спорт» продолжит следить за развитием событий».

Матч

Ювентус - Реал - 1:4 (1:1)

Голы

Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич

Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)

Предупреждения:

Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53

Удаления:

Куадрадо, 83 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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