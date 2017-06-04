Станислав Черчесов: Колено Дзюбы не выдерживает наши нагрузки

Артем Дзюба Фото: РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и полузащитник команды Александр Самедов ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной товарищескому матчу против Венгрии.

ЧЕРЧЕСОВ: УЧАСТИЕ КОМБАРОВА В МАТЧЕ ПОД ВОПРОСОМ

- Как прошла подготовка к матчу с Венгрией?

- Мы старались проецировать тренировочные занятия на этот матч. Посмотрели игры соперника против Швеции (0:2) и Швейцарии (2:3). Мы имеем достаточно много информации, - говорит Черчесов.

- Как сказалась на команде потеря Артема Дзюбы?

- Мы рассчитывали на него, но проблемы со здоровьем не позволят ему принять участие в Кубке конфедераций. Естественно, сделали определенные изменения, но незначительные - потому что Бухаров обладает той же комплекцией, что и Дзюба. В этом плане не надо придумывать каких-то специальных вещей.

- Что значит следующая формулировка по Дзюбе: «Функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру»?

- Его колено не выдерживает нагрузок, которые мы даем команде. Есть щадящий режим, а есть работа в полную силу, чтобы футболист мог выйти на свой уровень. Дзюба из-за проблем с коленом этого сделать не может.

- Осталось две недели до начала Кубка конфедераций. Чего ожидаете от своей команды?

- Мы с нетерпением и оптимизмом ждем старта, но впереди еще две контрольных игры. Что касается ближайшего матча, то он покажет наши плюсы и минусы, которые еще есть. Но ту работу, которую мы проделали, уверен, даст плоды.

- 7 июня – последняя день подачи заявки на Кубок конфедераций – и нужно будет отцепить четырех игроков от команды. Когда вы скажете футболистам о своем решении? И останется ли кто-нибудь из них на случай травмы игроков основного списка?

- У нас впереди игра и несколько тренировок, не надо торопиться с выводами. До начала сбора мы потеряли двоих, недавно лишились Дзюбы. Нужно скрупулезно подойти к этому выбору. Еще есть проблемы у Комбарова – его участие в игре под вопросом. У Кудряшоваи Бухарова – тоже небольшие проблемы со здоровьем. Что касается того, останется ли кто-то для подстраховки, то это правильный вопрос. До первой игры на турнире десять дней. Понимаю, что какие-то вещи некомфортно делать, но делать их нужно. Потому что в любую секунду может что-то случится. А за неделю человек легко может растерять то, что мы нарабатывали за десять дней. Поэтому минимум один игрок из тех, кто не попадет в итоговый список, останется.

- Молодые игроки сборной Зобнин, Головин, Миранчук – это настоящее или все-таки будущее сборной?

- Авансом в сборную мы никого не берем. С первого дня они эффективно работают. Хорошо воспринимают тактические вещи. Мы не делим игроков на «старых» и «молодых». Если они в сборной, значит – достойны этого.

- Как смотрели финал Лиги чемпионов?

- Первые 15 минут вместе с игроками, но потом мы с тренерским штабом решили уйти. Иногда команда должна быть раскованной, провести время вместе. Все-таки во время просмотра матча разные реплики от ребят раздаются. Чтобы мы их не сковывали своим присутствием, пошли смотреть футбол отдельно.

- Что с травмированной пяткой Акинфеева? Он готов играть?

- Он уже четыре дня подряд тренируется в хорошем режиме. Думаю, никаких проблем не будет.

САМЕДОВ: КОМФОРТНО ЛИ БЫТЬ ЛИДЕРОМ? МНЕ ВООБЩЕ КОМФОРТНО

- Тяжело дались сборы?

- Нормально. Тренировки переносим хорошо. Ощущается ли эффект? За нами следят врачи, тренеры. Говорят, мы прибавляем. Это нужная работа. И, уверен, мы будем еще добавлять, - говорит Самедов.

- Как в быту чувствуют себя молодые игроки?

- Все в порядке. Никаких проблем. Встретили всех хорошо.

- Как вы смотрели финал Лиги чемпионов?

- Первый тайм вместе с ребятами. А второй – каждый в своей компании. Честно скажу, расстроился поражению «Ювентуса». Но «Реал» можно поздравить.

- Вас многие игроки называют лидером. Комфортно в таком статусе?

- Мне вообще комфортно в сборной.

- Если все происходит естественным путем – без приказов и наставлений, это всегда комфортно, - добавил Черчесов.

- В матче с Бельгией у вас были некоторые сложности в защите. Работали отдельно над этим навыком на сборах?

- Думаю, у любой команды против бельгийцев возникнут проблемы в обороне. Но мы работаем каждый день и впитываем все, что нам говорят, - говорит Самедов.