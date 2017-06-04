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Готовься, Маррей! Карен Хачанов вышел в четвертый круг «Ролан Гарроса»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карен Хачанов
Карен ХачановФото: Gettyimages.ru

Одолев вслед за Томасом Бердыхом Джона Изнера, Карен Хачанов на первом в карьере Открытом чемпионате Франции вышел в четвертый круг. И остался единственным россиянином в основной одиночной сетке турнира.

НЕЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ СВЕТЛАНЫ

- Каждый день я молюсь о том, чтобы просто выйти на корт и показать свою игру. Отбросить эмоции. Но если получится… тогда это буду не я.

Светлана Кузнецова чуть не довела своих болельщиков до сердечных приступов – больше трех часов борьбы с Шуай Жан в 1/16 финала вытянули все силы из спортсменки, как и все нервы – из ее поклонников. Однако китаянка все же уступила. А Кузнецова прошла в четвертый круг.

Из всех россиянок, стартовавших на «Ролан Гаррос» (всего их было девять), Светлана сумела сделать это первой. В субботу оказалось – и единственной. Еще две наших девушки, сыгравших в третьем раунде, к сожалению, дружно оступились. Елена Веснина не справилась с испанкой Карлой Суарес-Наварро, Дарья Касаткина – с Симоной Халеп. Правда, сама Касаткина серьезно досадила третьей ракетке этого турнира – разгромно уступив стартовый сет (0:6), Дарья сумела выровнять борьбу и чуть не сравняла счет по партиям! Увы, не хватило ни везения, ни стабильности – четыре заработанных сетбола реализовать не удалось. А нервы опытной румынки в концовке встречи оказались крепче.

Но что было ждать от Кузнецовой?

Пройдя со скрипом не самых сильных теннисисток (Кристину Макгейл, Осеан Доден и Шуай Жан – они, конечно, все в топ-100, но даже близко – не элита), Светлана вышла на Каролину Возняцки. Датчанка, давно покинув верхнюю строчку рейтинга, теперь пытается туда вернуться. Причем прогресс в игре Каро впечатляет. Через неделю экс-первая ракетка мира вновь будет в топ-10. Пока же на повестке дня – «Ролан Гаррос».

И то, насколько стабильно будет играть Светлана.

- Раньше я всегда хотела только побеждать. Но сейчас стала проще смотреть на вещи. Перестала думать лишь о результате. В конце концов, я уже многое выиграла, многого добилась, и где-то можно просто получать удовольствие от игры. Почти везде у меня это получается. Везде – кроме Парижа, - вздохнула Кузнецова.

И добавила:

- Это ужасно! Я выступаю на любимом турнире и не могу показать даже 60 процентов от того, к чему действительно готова. Кошмар…

ПРОВАЛЫ СВЕТЛАНЫ

Дэвид Ли в компании Петра Возняцки увлеченно строчит что-то в смартфоне, изредка глядя на корт. Не тот, что играл в волейбольных «Динамо», «Зените» и «Локомотиве». Другой, куда более известный. Чемпион НБА, участник «Матчей всех звезд», на пике карьеры получавший в «Никс» по 16 миллионов долларов в год. Правда, это все – в прошлом. Сейчас Ли – простой ролевик из «Сан-Антонио». И вернуться в когорту топ-звезд ему уже не удастся.

В отличие от его девушки!

На Возняцки почти поставили крест – год назад она вовсе не играла в Париже из-за травмы ноги, скатившись в середину первой сотни рейтинга. О завершении карьеры речи не шло, но Каролина даже на пике формы не могла выиграть турнир «Большого шлема». Чего ждать сейчас? Прогресс наметился с конце прошлого сезона. Когда на US Open та же Возняцки внезапно выбила во втором раунде… Светлану Кузнецову.

Тот матч стал 13-м в списке очных встреч теннисисток. И Каролина повела 7:6. Забавно – за 9 лет девушки ни разу не встретились на грунте! Но все когда-то бывает в первый раз.

- Я не люблю грунт. Он не подходит под мой теннис, - признавалась Возняцки.

- Обожаю «Ролан Гаррос». Мой любимый турнир, – не раз отмечала Светлана.

Кто выиграет?

Первые два гейма подтверждают – нас ждет долгая, упорная борьба… Четверть часа прошло с начала встречи, а счет на табло – 1:1! Бывает, целые сеты длятся немногим дольше. А тут – россыпь затяжных розыгрышей с прострелами от задней линии, выходами к сетке, обводящими кроссами, хитрыми укороченными… При полном равенстве теннисисток.

Жаль, такая картина сохраняется недолго.

Светлана, неровно отыграв и с Доден, и с Шуай Жан, остается верна себе. К сожалению… Опять – нервы. Опять – серия непонятных ошибок. Возняцки – известная «стенка». Вернет любой мяч. Ее надо пробить, вымотать, обхитрить. У Кузнецовой это пока не получается. Причем – довольно долго.

Настолько, что спустя полчаса датчанка берет первый сет – 6:1. И делает брейк в начале второго. Только тут Кузнецова, наконец, «просыпается». Надо загнать себя в угол, чтобы начать играть по-настоящему!

Жаль, что всплеск длится недолго. Достаточно, чтобы перевернуть события и оставить за собой вторую партию – 6:4. Но не более. Провал в начале решающего сета – будто ракетка валится из рук, а мячи из простейших позиций после ударов Светланы летят то в аут, то в сетку – вновь подводит Кузнецову к краю пропасти. Всего 10 минут – а Возняцки собирает два брейка и ведет 3:0. Подловить соперницу на потери концентрации в этот момент удается – одну подачу россиянка отыгрывает. Но лишь для того, чтобы затем вновь начать ошибаться.

То, что прощали ей все предыдущие соперницы, Каролина простить не смогла. Четвертьфинал пройдет без Кузнецовой.

ВЫСТРЕЛЫ КАРЕНА

В этом же время на соседнем корте – корте №2 – Карен Хачанов то и дело заставляет вздыхать Джона Изнера.

А российских болельщиков – верить в то, что наш мужской теннис все же совсем не безнадежен!

Хачанов дважды выступал на «Больших шлемах» - в Нью-Йорке прошлой осенью и в Мельбурне в нынешнем году. Оба раза оступился во втором раунде В Париже в основной сетке россиянин вовсе не играл. Хотя, что в этом удивительного? Год назад он не стоял даже в топ-100!

Может, свадьба так повлияла на Карена. Может, просто время пришло. За несколько месяцев Хачанов превратился из просто перспективного спортсмена в потенциальную звезду. Титул в Ухани, прорыв в рейтинге к первому полтиннику (сейчас россиянин – 52-я ракетка планеты), первые победы над соперниками из топ-10…

- Карен – целостный и опасный игрок. У него отличные удары, нет дыр ни справа, ни слева, плюс он отлично двигается. Видели, как Хачанов отпраздновал победу над Бердыхом? Да будто ничего не случилось! В голове он держит куда более масштабные задачи. И я не удивлюсь, если когда-нибудь этот парень выиграет турнир «Большого шлема», - признался 3-кратный чемпион Australian Open и «Ролан Гарроса» Матс Виландер.

Бердых не просто проиграл – за все время матча экс-финалист Уимблдона не заработал даже брейк-пойнта на подаче россиянина! Изнеру было, о чем волноваться. И Джон волновался не зря. Такой же мастер подачи и пушечных ударов слета, американец никогда особо не блистал на грунте. В отличие от Хачанова. У Карена-то, помимо всего прочего, и скорость есть. И арсенал шире. И с нервами, как мы теперь знаем, полный порядок.

Начав встречу в субботу, соперники успели провести только один тай-брейк – россиянин, камня на камне не оставив от Изнера, победил 7:1. Начавшийся дождь скомкал всю вечернюю программу – в итоге встречу отложили доя воскресенья. Пауза на пользу Джону не пошла – во втором сете он вновь слабее (3:6). А в третьем – опять тай-брейк. И 5:2 в пользу Хачанова!

Изнер, когда-то сыгравший в самом эпичном мужском теннисном матче (помните – три дня, 11 часов на корте, победа над Николя Маю в первом круге Уимблдона-2010 со счетом 70:68 в пятом сете?), знает, что такое держаться до конца. Ловит Карена на его ошибках. Подает навылет. Проводит пушечный прием по линии. Вытягивает сет – 7:6 (7:5)! И тут же получает три брейк-пойнта в начале следующего!

Только развить успех не может. Хачанов только что выбил с турнира 14-ю ракетку планеты. Вслед за ним отправляет и 22-ю. Выстояв в сложном гейме, Карен собирается, вновь доводит дело до тай-брейка. И больше срывов себе уже не позволяет. Дебют на «Ролан Гаррос» - и сразу четвертый круг. Когда такое с россиянами последний раз случалось?

А дальше – сам Энди Маррей!

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