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«Несправедливо, что «Зенит» – не в Евролиге». Радость и сочувствие «Химок»

Андрей Васильев, Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Несправедливо, что «Зенит» – не в Евролиге». Радость и сочувствие «Химок»
Фото: БК «Зенит»

Карасев сбежал от журналистов, Иванович не вспомнил, когда отыгрывался с 0-2 в плей-офф, а Швед назвал козырь «Химок» перед ЦСКА. 

Маркович молчит о ЦСКА

Стефан Маркович задержался на площадке последним: он забирал с трибуны маленького сына. Зачем-то серб хотел привести его в траурную зенитовскую раздевалку. По пути Марковича перехватил сотрудник клуба и отправил его общаться с журналистами.

Стефан так и подводил итоги: с ребенком на руках. А после самых эмоциональных слов он не сдерживался и нежно целовал сына.

– Печально, что мы весь сезон сражались за Евролигу, но остановились всего в одном шаге, в одной четверти, – с трудом и кучей английских слов-паразитов проговорил Маркович. – Хотя «Химки» победу заслужили.

– У вас было повреждение в четвертом матче. Как оно повлияло на вашу игру в пятой встрече?
– Я же вышел на пятый матч, значит был готов к этому. Оправданий я никогда не ищу.

– Как бы вы оценили сезон «Зенита» в целом?
– Честно говоря, я наслаждаюсь своей игрой в «Зените» и жизнью в Петербурге, здесь у меня дочь родилась. Но сейчас я печален, потому что не смог привести свою команду туда, куда мы мы стремились весь сезон. Концовка получилась сложной, но теперь нам нужно вернуться и сражаться снова.

Карасев упал, а Швед поднялся в Евролигу. Финал главной серии сезона

Стефан, как и весь «Зенит», в сезоне был хорош. Больше месяца назад появился вполне четкий слух: серебряного призера Олимпиады в Рио хочет ЦСКА, армейцы готовы дать ему контракт на миллион евро в год. Правда, сразу после поражения от «Химок» Маркович на вопрос об интересе ЦСКА просто промолчал. А перед этим отметил, что для начала собирается как следует отдохнуть. С учетом невыхода в Евролигу выбор между наслаждением в «Зените» и шансом в ЦСКА у Стефана летом будет непростой.

Маркович ушел от ответа только на один вопрос, а его главный тренер Василий Карасев вообще не пришел на пресс-конференцию. Пока отчитывался Душко Иванович, тренер «Зенита» просто уехал домой. 

«После поражений было важно начать заново»

Иванович в забавном сером спортивном костюме производил впечатление доброго папы, который пришел заявить о гордости за своих сыновей.

– Это большая победа для нас, потому что «Зенит» – очень хорошая команда, – начал Душко с комплимента. – Это несправедливо, что «Зенит» после такого замечательного сезона не может стать третьей командой в Евролиге от России. К пятой игре нам было важно подготовиться ментально. Важно было разобрать защиту соперника, ведь петербуржцы здорово оборонялись в предыдущих встречах, кроме того что забивали больше 90 очков.

– Вам удавалось в своей карьере вытаскивать серии с 0-2?
– У меня карьера такая длинная, что я уж и не вспомню! Но самое главное же в любом случае – верить. После поражений важно было начать все заново. Одна победа изменила бы что-то в голове.

– Согласны ли вы, что ключевым моментом стала четвертая игра? Знали ли вы, что если бы вы не вышли в Евролигу, финансирование бы снизилось и ваше будущее было бы неясным?
– Это вопрос к президенту. Про четвертую игру я не согласен – важна первая победа. Но, конечно, если бы мы проиграли, мы бы вылетели (смеется).

«Не вижу причин, почему «Зенит» не мог бы играть в Евролиге»

У Алексея Шведа на матче была собственная группа поддержки, одетая в майки «Химок» с первым номером. После речей в раздевалке баскетболист вышел к семье и друзьям, а потом пообщался с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

– До конца никто не мог понять, кто выиграет. Нам чуть повезло, в защите сыграли получше. Концовка была за нами. Обе команды достойны играть в Евролиге.

– Может, России надо дать больше мест в турнире?
– «Зенит» мог бы играть в Евролиге. Все видели, насколько тяжелой была серия. В команде есть игроки уровня Евролиги. Не вижу никаких причин, почему бы они не могли играть там. Разве что только правила такие.

– «Химки» вели большую часть матча, но такая же картина была во второй игре, которую «Зенит» выиграл.
– Более умно сыграли, спокойнее. Старались завершать атаки попозже. Это дало свои результаты. В первых играх мы просто бежали и бросали, пытались перебегать «Зенита», а это очень тяжело сделать. Мы выбрали другую тактику.

– Есть мнение, что чемпионат в Единой лиге на вашей серии с «Зенитом» закончился, а финал все равно останется за ЦСКА.
– Будем стараться. Нам будет тяжело. Все пять игр в полуфинале получились трудными, да и в целом была огромная нагрузка весь сезон. В июне уже тяжело играть. Будем стараться восстановиться, показывать свой максимум, насколько это возможно, а там как повезет.

– В чем ваши козыри перед ЦСКА?
– Мы более дружно начали играть, и коллектив стал дружным. «Химки» сильны командой. 

Матч

Зенит - Химки - 84:90

Место и дата

04 июня 16:30, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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