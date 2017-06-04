Карасев упал, а Швед поднялся в Евролигу. Финал главной серии сезона

«Зенит» и в пятом матче не справился с Алексеем Шведом. Его 26 очков помогли «Химкам» выиграть серию с 0-2 и выйти в финал Единой лиги ВТБ.

Финал четырех вернется?

Пока «Зенит» временно переехал в московский регион, в Петербурге по баскетболу не сильно скучали. Совместный просмотр четвертого матча с «Химками» клуб организовал в одном из пабов города, только исход встречи не позволил устроить большой праздник. Кроме того важные баскетбольные новости приходили с Петербургского международного экономического форума. Во-первых, там руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов подписал контракт на проведение в Москве Финала четырех Евролиги в 2019 году.

Во-вторых, глава Единой лиги Сергей Кущенко в студии «Советского спорта» назвал претендентов на проведение следующего Матча звезд: игру хочет провести Казань, а некий спонсор готов помочь с организацией в Сочи. В-третьих, лига подумывает о возвращении к формату Финала четырех.

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– Сложно обыграть ЦСКА в серии, а в одном матче можно. Как это происходит в Евролиге, – объясняла в студии «Советского спорта» гендиректор Единой лиги Илона Корстин. – Есть такая возможность, что уже в следующем сезоне в нашей лиге будет финал четырех.

С точки зрения конкуренции с ЦСКА этот формат может быть хорош, но ради серий, как у «Зенита» и «Химок», с переменами можно потерпеть.

Время возвращать долги

После победы над «Химками» во втором матче серии «Зенит» ожидали увидеть в Петербурге уже в качестве финалиста Единой лиги ВТБ и участника Евролиги. В каком-то смысле финал и добрался до Петербурга, только вместо ЦСКА в «Юбилейный» снова приехали «Химки», отыгравшие дома отставание в две победы. Самое обидное для зенитовцев – поражение в четвертой игре, когда мяч в последней атаке три раза отказался входить в кольцо. Для обеих команд пятый матч – решающий в сезоне. Кто победит, тому и дорога в Евролигу, а в придачу – серия с армейцами, которые быстро разобрались с «Локомотивом-Кубанью».

Для «Зенита» повторилась история прошлого сезона. Петербуржцы снова подарили самую яркую серию сезона, только сменили роль. В прошлогоднем полуфинале с УНИКСом подопечные Василия Карасева отыгрались с 0-2, но казанский клуб вырвал на своей площадке место в финале. В этом году зенитовцы были лидерами серии и упустили преимущество. Удачный момент, чтобы вернуть долг.

Статус матча настолько высок, что в «Юбилейном» увеличили вместимость. Весь сезон сектор за одним из колец был закрыт большим баннером со львами, но на главную игру сезона его сняли, чтобы разместить побольше болельщиков. Решение оправдало себя – спорткомплекс был забит полностью. Такого аншлага в Петербурге еще не было.

Две ошибки Карасева

За день до решающей игры в «Зените» еще не были уверены, сыграет ли Стефан Маркович. Серб получил травму на последней минуте четвертого матча, а в субботу он пропустил тренировку команды. Сомневались в форварде и работники «Юбилейного», которые за час до матча не вывели фамилию баскетболиста на статистическое табло. Все поменялось во время разминки: Маркович появился и на паркете, и на табло. Серб же и вышел в стартовом составе, но был совсем не результативен, как в прошлых играх. Свои первые очки он набрал только в третьей четверти.

При этом партнеры серба начали результативно. Янис Тимма точно выбросил два трехочковых, но рывка хватило на стартовые пять минут. Усилиями Алексея Шведа и Эрла Роулэнда гости догнали хозяев и вышли вперед. Удачное начало «Зенита» сменилось кошмарной пятиминуткой с тремя очками – слишком наивными были попытки забивать из-под огромного Марка Тодоровича. К счастью, перед большим перерывом отставание стало минимальным.

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Зенитовцы столкнулись с проблемой: не хватало того решающего броска, который позволил бы выйти вперед или сравнять счет. Догнать не получалось, а «Химки» наказывали. Конечно же, в этом заслуга Шведа, на которого в партере просто молились друзья, жена и родители. Как мог, зенитовцев поддерживал Мигель Данни, которого в Петербурге держат новорожденная дочка и переговоры по новому контракту с «Зенитом». Он и свистел со всем «Юбилейным», и вылетал к паркету, когда забивал его близкий друг Райан Тулсон.

За три минуты до конца четвертой четверти «Зенит» наконец-то догнал соперника. Стало любопытно, как себя покажут Карасев и Швед. Лидер «Химок» набрал пять очков, а зенитовец промазал дальний бросок и неудачно поскользнулся на последней минуте, что позволило Роулэнду вколотить легкий данк. После двух точных штрафных от Робби Хаммела «Юбилейный» затих, а фан-сектор «Химок» распевал победную Seven Nation Army. Трехочковый Марковича при «-5» вернул надежду на победу, но после его же фола Швед закрыл все вопросы.

Как ни пытался удержать ведущий, зрители начали разбегаться еще до сирены. Оставшиеся аплодисментами проводили «Зенит» в отпуск. И непонятно, в каком виде команда вернется летом.