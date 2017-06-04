Карасев упал, а Швед поднялся в Евролигу. Финал главной серии сезона
«Зенит» и в пятом матче не справился с Алексеем Шведом. Его 26 очков помогли «Химкам» выиграть серию с 0-2 и выйти в финал Единой лиги ВТБ.
Финал четырех вернется?
Пока «Зенит» временно переехал в московский регион, в Петербурге по баскетболу не сильно скучали. Совместный просмотр четвертого матча с «Химками» клуб организовал в одном из пабов города, только исход встречи не позволил устроить большой праздник. Кроме того важные баскетбольные новости приходили с Петербургского международного экономического форума. Во-первых, там руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов подписал контракт на проведение в Москве Финала четырех Евролиги в 2019 году.
Во-вторых, глава Единой лиги Сергей Кущенко в студии «Советского спорта» назвал претендентов на проведение следующего Матча звезд: игру хочет провести Казань, а некий спонсор готов помочь с организацией в Сочи. В-третьих, лига подумывает о возвращении к формату Финала четырех.
Душко Иванович: Несправедливо, что «Зенит» не может стать третьей командой в Евролиге от России
– Сложно обыграть ЦСКА в серии, а в одном матче можно. Как
это происходит в Евролиге, – объясняла в студии «Советского спорта» гендиректор
Единой лиги Илона Корстин. – Есть такая возможность, что уже в следующем сезоне
в нашей лиге будет финал четырех.
С точки зрения конкуренции с ЦСКА этот формат может быть хорош,
но ради серий, как у «Зенита» и «Химок», с переменами можно потерпеть.
Время возвращать долги
После победы над «Химками» во втором матче серии «Зенит»
ожидали увидеть в Петербурге уже в качестве финалиста Единой лиги ВТБ и
участника Евролиги. В каком-то смысле финал и добрался до Петербурга, только
вместо ЦСКА в «Юбилейный» снова приехали «Химки», отыгравшие дома отставание в
две победы. Самое обидное для зенитовцев – поражение в четвертой игре, когда
мяч в последней атаке три раза отказался входить в кольцо. Для обеих команд
пятый матч – решающий в сезоне. Кто победит, тому и дорога в Евролигу, а в
придачу – серия с армейцами, которые быстро разобрались с «Локомотивом-Кубанью».
Для «Зенита» повторилась история прошлого сезона. Петербуржцы
снова подарили самую яркую серию сезона, только сменили роль. В прошлогоднем
полуфинале с УНИКСом подопечные Василия Карасева отыгрались с 0-2, но казанский
клуб вырвал на своей площадке место в финале. В этом году зенитовцы были
лидерами серии и упустили преимущество. Удачный момент, чтобы вернуть долг.
Статус матча настолько высок, что в «Юбилейном» увеличили вместимость.
Весь сезон сектор за одним из колец был закрыт большим баннером со львами, но на
главную игру сезона его сняли, чтобы разместить побольше болельщиков. Решение
оправдало себя – спорткомплекс был забит полностью. Такого аншлага в Петербурге еще не было.
Две ошибки Карасева
За день до решающей игры в «Зените» еще не были уверены,
сыграет ли Стефан Маркович. Серб получил травму на последней минуте четвертого
матча, а в субботу он пропустил тренировку команды. Сомневались в форварде и
работники «Юбилейного», которые за час до матча не вывели фамилию баскетболиста
на статистическое табло. Все поменялось во время разминки: Маркович появился и
на паркете, и на табло. Серб же и вышел в стартовом составе, но был совсем не
результативен, как в прошлых играх. Свои первые очки он набрал только в третьей
четверти.
При этом партнеры серба начали результативно. Янис Тимма точно выбросил два трехочковых, но рывка хватило на стартовые пять минут. Усилиями Алексея Шведа и Эрла Роулэнда гости догнали хозяев и вышли вперед. Удачное начало «Зенита» сменилось кошмарной пятиминуткой с тремя очками – слишком наивными были попытки забивать из-под огромного Марка Тодоровича. К счастью, перед большим перерывом отставание стало минимальным.
Стефан Маркович: «Зенит» весь сезон сражался за Евролигу, но остановился в одном шаге
Зенитовцы
столкнулись с проблемой: не хватало того решающего броска, который позволил бы
выйти вперед или сравнять счет. Догнать не получалось, а «Химки» наказывали.
Конечно же, в этом заслуга Шведа, на которого в партере просто молились друзья,
жена и родители. Как мог, зенитовцев поддерживал Мигель Данни, которого в Петербурге
держат новорожденная дочка и переговоры по новому контракту с «Зенитом». Он и
свистел со всем «Юбилейным», и вылетал к паркету, когда забивал его близкий
друг Райан Тулсон.
За три минуты до конца четвертой четверти «Зенит» наконец-то
догнал соперника. Стало любопытно, как себя покажут Карасев и Швед.
Лидер «Химок» набрал пять очков, а зенитовец промазал дальний бросок и неудачно
поскользнулся на последней минуте, что позволило Роулэнду вколотить легкий
данк. После двух точных штрафных от Робби Хаммела «Юбилейный» затих, а
фан-сектор «Химок» распевал победную Seven Nation Army. Трехочковый Марковича при «-5» вернул надежду на победу, но
после его же фола Швед закрыл все вопросы.
Как ни пытался удержать ведущий, зрители начали разбегаться еще до сирены. Оставшиеся аплодисментами проводили «Зенит» в отпуск. И непонятно, в каком виде команда вернется летом.
Матч
Место и дата
04 июня 16:30, Сибур Арена, Онлайн-трансляция