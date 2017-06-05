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Евгений Ловчев: Аленичеву надо доказывать, чтоб авторитет был, как у Семина

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Аленичев
Дмитрий АленичевФото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о Дмитрии Аленичеве, Андрее Тихонове и Рашиде Рахимове.

По нашей информации, Аленичев в ближайшее время может возглавить красноярский «Енисей», о назначении Тихонова в «Крылья Советов» уже объявлено, а Рахимов после отъезда Аленичева в Красноярск является главным кандидатом на пост главного тренера тульского «Арсенала».

АЛЕНИЧЕВ

– Для Аленичева переезд в Красноярск серьезный вызов – Сибирь, первая лига…
– Это совершенно нормальное решение, – говорит Евгений Ловчев. – Думаю, он посоветовался с Тихоновым. И что тут было думать? Тренер должен работать, а если в «Барселону» не зовут, что – сидеть и ждать? В Туле, видимо, сделали выбор в пользу Рахимова, но тут поступило предложение из первой лиги, надо идти и доказывать.

Команда уже созрела для выхода в премьер-лигу, с финансированием в Красноярске, видимо, проблем мне будет. И стоит вспомнить, что Аленичев не побоялся поехать в Тулу, когда команда играла в ЛФЛ. Он ушел из РФС, из политики, и стал строить тренерскую карьеру фактически с нуля. А в Красноярске не с нуля же придется начинать. И потом, когда тренер приходит в команду, он всегда обговаривает какие-то условия – по финансам, по составу. Так что – работай, доказывай.

– А если 11-е место и конец карьере?
– Ну почему конец? Дима еще молодой парень, у него все впереди. У него еще столько будет провалов и побед. Доказывай, карабкайся, борись, чтобы у тебя был такой же авторитет, как у Семина. Поэтому я однозначно поддерживаю Аленичева в его решении.

ТИХОНОВ

– История взаимоотношений Тихонова с Самарой давняя. Когда Андрея убрали из «Спартака», он вместе с Бушмановым перешел в «Крылья». Я тогда приезжал в Самару, разговаривал с ними. Там у Андрея все очень неплохо получалось, его полюбили болельщики. И сейчас мне понятно его решение возглавить «Крылья». Это более авторитетная команда в нашем футболе, чем «Енисей». Тем более, Андрея туда пригласило руководство.

РАХИМОВ

– Рахимов – в Туле. Надежность, опыт, гарантия сохранения места в премьер-лиге. Видимо, поэтому выбор был сделан в его пользу.
– Думаю, по Рахимову в Туле разговор был еще раньше, и, думаю, это место под него и держали. Я не знаю, сколько он приведет с собой игроков, но люди идут под финансы. Поэтому в Тулу пришли Габулов, Кирилл Комбаров. И думаю, некие финансовые условия Рахимову там обеспечат. В Туле очень спортивный губернатор.

– И все-таки, Рахимов – это надежность?
– Самое главное – опыт. Правда, такая же надежность и опыт были и у Сергея Павлова. Но он пришел не свою команду, я имею в виду не игроков, а управленцев клуба. Рахимов же идет в этом плане свою команду.

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