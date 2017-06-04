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Панарин, Малкин или Гусев? Рейтинг самых крутых наших игроков сезона 2016/17

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Панарин, Малкин или Гусев? Рейтинг самых крутых наших игроков сезона 2016/17
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» называет наиболее заметных российских хоккеистов прошедшего сезона в КХЛ и НХЛ. Не согласны? Спорьте!

Не за горами ежегодная акция «Советского спорта» – «Харламов Трофи». За кого проголосуют в этом году игроки, специалисты и журналисты – неизвестно. Но я решил прикинуть самых явных кандидатов. И с ходу накидал пятерку игроков, которые особенно привлекли мое внимание в этом сезоне.

Этакий своеобразный Топ-5, который я предлагаю вам обсудить а, может быть, и расширить? И, тем самым, повлиять через прессу на мнение голосующих.

Итак, вот мой вариант.

1. Евгений Малкин, «Питтсбург»

Тут логика очень простая. Все игроки давно уже в отпуске а Малкин не вылезает со льда и из газетных заголовков, сражаясь в Кубке Стэнли. И как бы не завершился финал, в котором «Питтсбург» пока ведет 2-1…

Евгений продержался из российских игроков в сезоне дольше всех. А, значит, ему и первое место в рейтинге. Тем более, что в таких заокеанских битвах за Кубок форвард весьма стабилен. Ведь Малкин бьется за «пингвинов» в финале уже в четвертый раз!

Фото: Gettyimages.ru

2. Артемий Панарин, «Чикаго»

Как Панарин проявил себя в НХЛ – пусть оценивают другие. А в моей памяти еще свежи воспоминания о матчах ЧМ-2017 в Кельне и Париже. Где сборная России завоевала бронзовые медали, а Артемий стал лучшим бомбардиром турнира – 17 (4+13) очков.

И это при том, что по ходу ЧМ Панарин перенес небольшое заболевание. Пропустил один матч в группе и пару тренировок. Но первого места в списке самых результативных игроков не отдал ни шведам, ни канадцам. Надо учесть и то, что тренеры пробовали нападающего в разных сочетаниях. И он был результативен с любыми партнерами.

Фото: Gettyimages.ru

3. Никита Гусев, СКА

Вот Никита первым в личном зачете нигде не стал. Он всегда среди лучших, но пока – не самый-самый. На чемпионате мира – четвертый, 14 (7+7) очков. В Кубке Гагарина – третий, 23 (7+16) очков. В регулярном чемпионате КХЛ – опять четвертый, 71 (24+47) баллов.

Однако, такая стабильность подтверждает то, что бросается в глаза на площадке. У Гусева отменное голевое чутье. Он постоянно оказывается в нужном месте на острие атак. Что в клубе, что в сборной. И не случайно, что именно Никита стал самым результативным игроком плей-офф в составе чемпионского СКА. Все остальные игроки из первой пятерки бомбардиров Кубка Гагарина – магнитогорцы.

Фото: «Советский спорт»

4. Сергей Мозякин, «Металлург» Мг

Не буду вас утомлять перечислением всех рекордов, которые Мозякин установил в этом сезоне, навсегда впечатав свое имя в историю нашего хоккея.

Добавлю к этому лишь то, что Сергей стал лучшим бомбардиром не только в регулярке - 85 (48+37) очков), но и вторым (после Яна Коваржа) в Кубке Гагарина – 24 (7+17) очков. А на чемпионат мира поехал в ранге капитана нашей команде.

Увы, выступить удачно в Кельне Мозякину помешала тяжелая травма. Не удалось повторить прошлогодний успех и в финале КГ. Поэтому, несмотря на выдающиеся личные рекорды, только четвертое место.

Фото: «Советский спорт»

5. Никита Кучеров, «Тампа»

Многие болельщики невольно сравнивают Кучерова с Гусевым. Два форварда знакомы с детства по московской спорт-школе «Белые медведи». Вместе перешли в «Красную Армию». Вместе пытались пробиться в основу ЦСКА. И в 2012 году синхронно покинули московский клуб, избрав совершенно разные пути.

Гусев махнул на Восток – в «Амур». Кучеров – в НХЛ. Каждый шел к вершине своим путем. И каждый многого добился.

Кучеров заработал репутацию результативного форварда в НХЛ – 85 (40+45) очков в прошедшем сезоне. Гусев стал чемпионом КХЛ.

На ЧМ-2017 они оба были дебютантами. И оба стали лидерами нашей команды. Кучеров конкретно – второй бомбардир чемпионата, 15 (7+8) очков. Больше только у Панарина.

Фото: Gettyimages.ru

В следующем сезоне пути форвардов вновь разойдутся. У Кучерова – новый сезон в НХЛ. У Гусева – Олимпиада и сборная России, где ударная тройка будет строиться, возможно, как раз вокруг него.

Кто из них выбрал более верную дорогу?

Практика показывает, что для талантливых людей это не так уж и важно…

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