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Умирать на поле Венгрия не планирует. О сопернике сборной России

Миклош Габор
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Умирать на поле Венгрия не планирует. О сопернике сборной России
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» обратился к венгерскому коллеге с просьбой рассказать о сегодняшней сборной Венгрии. Времена, когда венгерская сборная была мировым грандом, когда ее игроки были известны далеко за пределами страны, давно миновали. Поэтому рассказ от тех, кто к футбольной сборной ближе, чем мы, окажется небесполезным.

ЧТО БЫЛО?

Строки из футбольной истории читатели «Советского спорта» знают и без меня. И все же напомню, что когда-то Венгрия была топ-сборной, не раз останавливаясь в шаге от серьезных наград.

Уже на третьем чемпионате мира сборная Венгрии завоевала серебро, проиграв лишь итальянцам. До начала 50-х чемпионские звания делили только Италия и Уругвай. И в 1954-м казалось, что вот теперь-то время мадьяр пришло! Ведь двумя годами ранее они выиграли «золото» Олимпиады В финале они вышли на немцев, которых несколькими днями ранее просто укатали на групповой стадии – 8:3. Но лидер сборной Ференц Пушкащ получил травму, и венгры не смогли удержать в финале победные 2:0, пропустив три мяча.

После жестокого подавления Венгерской революции 1956-го года сборная распалась, на Олимпиаду ехать отказалась и была дисквалифицированна. Золотой век венгерского футбола закончился. На Олимпиадах венгры еще поднимались на пьедестал (а в 1964 и 1968 – выигрывали их), а вот на чемпионатах мира тех результатов не было и близко. Последние два визита на мировое первенство случились в 1982-м, когда единственной победой оказалась победа над Сальвадором (зато с рекордным счетом 10:1), и в 1986-м, который запомнился шокирующим поражением от СССР с неожиданным счетом 0:6.

ЧТО ЕСТЬ?

Впрочем, иронизировать над соперником россиянам не стоит. В таблицу рейтингов ФИФА, наверное, посмотреть могут все. У Венгрии там 33-е место, у россиян вдвое ниже. Да и последний чемпионат Европы можно вспомнить: у россиян там совершенно ничего не заладилось, а вот Венгрия вышла в плей-офф, причем с первого места в группе (победа над Австрией, ничьи с Исландией и с будущим чемпионом – Португалией).

Что точно бросалось в глаза на этом турнире, так это командное взаимодействие в сборной Венгрии и необычайная самоотдача. На высочайшем уровне играли хорошо известный в России экс-динамовец Балаж Джуджак, а также возрастной вратарь Габор Кирай.

Шансов на попадание в Россию у венгров, по сути, нет. Одолеть по силам оказалось только Латвию и Андорру. Даже Фареры смогли сыграть с венграми вничью. Отставание от Швейцарии – 8 очков, от Португалии (и от стыковых матчей) – 5 очков. Но это не значит, что в товарищеских матчах сборная не способна дать бой кому угодно.

ЧТО БУДЕТ В ПОНЕДЕЛЬНИК?

Тренирует сборную Венгрии немец Бернд Шторк. По его словам, с Джуджаком он не советовался о том, как настраиваться на россиян. Все-таки статус игры – исключительно контрольный.

Состав венгерской команды всерьез отличается от того, что болельщик видел хотя бы год назад во Франции. Во-первых, ушел ветеран вратарского цеха Кирай, но его сменщик – Петер Гулачи – довольно неплох в своем клубе «РБ Лейпциг». Во-вторых, в сборной команде появились сразу два игрока, регуярно выступающие в итальянском чемпионате. Адам Надь из «Болоньи» и Роланд Шаллаи из «Палермо» - два перспективных полузащитника. Обоим по 21 году. Во-третьих, натурализован бразилец Пауло Винисиус.

По-прежнему неплохо выглядят все чаще выходящие в основе форварды Адам Салаи из «Хоффенхайма» и Тамаш Пришкин из братиславского «Слована». Последний так и вовсе является старым знакомым для российских болельщиков - три года назад он играл за «Аланию» из Владикавказа.

Но футболистов из чемпионата Венгрии хватает. Здесь многое похоже на сборную России. Наверное, только с той разницей, что молодых футболистов поспевает больше, чем в России.

Умирать на поле в понедельник Венгрия не будет: у нее спустя четыре дня после матча с Россией гостевая встреча с Андоррой в рамках квалификации чемпионата мира. Но к матчу с россиянами заявлены основные футболисты. Шторк обычно следует схеме 4-2-3-1. И с высокой степенью вероятности состав будет выглядеть примерно так.

Вратарь. Петер Гулачи («РБ Лейпциг»)

Защитники. Левый фланг: Тамаш Кадар («Динамо», Киев). Центр: Адам Ланг («Дижон»), Пауло Винисиус («Видеотон», Секешфехервар). Правый фланг: Барнабаш Беше («Гавр»).

Полузащитники. Опорная зона: Адам Надь («Болонья»), Акош Элек («Алматы»). Атакующие: Балаж Джуджак («Аль-Вахда», Абу-Даби), Адам Дьюрчо («Погонь», Щецин), Ласло Кляйнхайслер («Ференцварош», Будапешт).

Нападение. Тамаш Пришкин («Слован», Братислава).

Матч

Венгрия - Россия

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

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