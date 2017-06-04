Тройной удар. Кто удивит нас в составе Британских и ирландских львов?

Новозеландское турне Британских и ирландских львов стартовало с победы в матче против сборной провинций Новой Зеландии (13-7). Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов рассказывает, кто может неслабо удивить болельщиков в составе «львов» во время очередного грандиозного события в мире регби.

Вспоминая популярный «интернет-мем», приходит на ум фраза: «люди делятся на два типа…». В нашем случае мир делится на две части: или за «львов», или за «Олл Блэкс». Уже ставший традиционным тур объединенной регбийной команды Британии бессменно является одним из главных событий начала лета. На пути «львам» встречаются всевозможные сборные Новой Зеландии и лучшие клубные команды. И если новозеландцы располагают широким спектром исполнителей, то британцы проезжают весь заезд на одной «резине» без права на «пит-стоп».

Помимо привычных завсегдатаев Британских и ирландских львов, нынешний состав сборной богат на новые имена. В компанию к «динозаврам» Джонатану Секстону, Рори Бесту, Грэгу Лейдлоу волею тренера Уоррена Гэтленда добавились восходящие звезды своих клубов и Кубка шести наций. Самое время разобраться, за кем стоит пристально наблюдать в составе «львов» на протяжении всего длительного турне в Новую Зеландию.

Робби Хэншоу

Кому, если не Робби Хэншоу, знать, как обыгрывать «Олл Блэкс». Минувшей осенью его Ирландия сумела не только одержать историческую победу над Новой Зеландией, но и поставить крест на их беспроигрышной серии. Как не вспомнить и его бульдозерный забег к зачетной линии в том ноябрьском матче! Новозеландцам лишь оставалось стоять и наблюдать, как Хэншоу тараном проносится с мячом, хороня надежду на 19-й выигранный матч подряд.

Атакующие навыки Робби Хэншоу прекрасно сочетаются с оборонительными возможностями. Достаточно упомянуть, что в матче против «Олл Блэкс» в Чикаго Хэншоу сделал 12 захватов! Такие параметры делают регбиста незаменимым звеном в команде Уоррена Гэтленда.

Толуп Фалето

Одной из главных потерь в составе Британских и Ирландских львов стал Билли Вунипола. Англичанин получил обидную травму и выбыл из обоймы Гэтленда. Невосполнимая потеря? Как посмотреть! В распоряжении главного тренера есть валлиец Толуп Фалето. И, похоже, игрок сборной Уэльса – кандидат номер один на позицию «восьмерки» вместо Вуниполы. Фалето набрал такие обороты, что стал за короткий срок одним из лучших «номеров восемь» в Европе. Выступая за «Бат», он подошел к концу сезона в отличной форме.

Одно из главных преимуществ Фалето перед конкурентами в том, что регбист уже играл под руководством Уоррена Гэтленда на протяжении шести лет в сборной Уэльса. Толуп также познал вкус занесенной попытки в зачетную зону Новой Зеландии на «Эден Парк».

Маро Итодже

Единственное, чего не хватает Маро Итодже – опыта. Но этот недостаток регбист может легко компенсировать своей поразительной физикой и техникой. «Супер Маро» может сыграть как на позиции замка, так и фланкера. И если в третьей линии нападения в составе «львов» конкуренция слишком большая, то зацепиться за вторую получится без особых проблем. Противостоять замкам Британских и Ирландских львов будет, пожалуй, самая устрашающая пара нападения второй линии: Сэм Уайтлок и Броди Ретэллик.

Стоит ли Итодже бояться грозных новозеландских визави? Конечно, нет! Игроку львов есть чем ответить. Регбист «Сарацинз» выиграл 11 из 12 тестовых матчей с национальной сборной, причем не раз становился игроком матча.

Следующий матч Британские и ирландские львы проведут уже 7 июня против новозеландских «Блюз». А самые интересные игры против основной сборной Новой Зеландии состоятся 24 июня, 1 и 8 июля.