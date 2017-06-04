Черчесов напугал венгров, а сборная показала ориентировочный состав на игру

Сборная России провела первую тренировку на «Гроупама Арене», где в понедельник сыграет товарищеский матч против Венгрии.

ВЕНГРЫ АЖ ВЗДРОГНУЛИ

По тому, как ведет себя тренер в ожидании важного события, можно многое сказать о его перспективах. Например, Слуцкий перед Евро явно был эмоционально и физически выхолощен. Работой на два фронта, избыточным вниманием, книжками о себе, да и напряжением от самого турнира.

Уже на сборах Слуцкий, умеющий любую ситуацию свести к шутке, никого не обидев, иногда превращался в загруженного и нервного человека. Человека, который осознал, что недооценил сложность задачи и имеющихся обстоятельств. Закончилось все Тулузой, когда он, дрогнув, пошел на поводу у общественного мнения и выставил атакующий состав. А сборная Россия была растоптана, разбита и сломлена за каких-то полчаса. При благоприятном эмоциональном фоне Слуцкий продолжил бы гнуть свою линию, не бросив все на самотек.

Черчесов в плане психологии пока выглядит очень уверенно. На пресс-конференции перед товарищеским матчем с Венгрией он смотрел на журналистов, как лев на добычу – спокойно, слегка расслабленно. Но при этом на вопрос по ситуации с Дзюбой отреагировал так грамотно и четко, что, конспирология (действительно ли дело в травме?), которая развернулась после отъезда форварда «Зенита» из сборной, показалась несерьезной. А после ответа на самый последний вопрос Черчесов крепко стукнул ладонями по столу. Венгерские журналисты аж вздрогнули, переглянулись и лишь потом - стеснительно заулыбались.

ХОРОШИЙ ЗНАК

Этот жест, напугавший наших коллег, во многом отражает, в каком состоянии находится сейчас Черчесов. Ему не терпится принять вызов. Но при этом он наверняка понимает, что, если сборная провалится на Кубке конфедераций, на домашнем чемпионате мира командой будет руководить другой тренер. Такая реакция на стрессовую ситуацию, которая, правда, пока только маячит совсем рядом, но еще в полной мере не наступила, хороший знак.

Потому что, опуская все фундаментальные футбольные проблемы с воспитанием игроков, главной слабостью российской команды при всех системах проведения чемпионата и любом формате лимита – это внутренняя зажатость. Мы и так не великаны, но еще и боимся хотя бы попробовать ими стать. Хоть на чуть-чуть. Единственный, кто смог вывести сборную из этого перманентного страха неудач, был Хиддинк.

Не надо мне рассказывать про другое, более классное, поколение. Тех же ребят, которых мы сейчас вспоминаем с ностальгической теплотой, до прихода голландца в Россию также легко и непринужденно смешивали с грязью. Вы просто забыли, как едким смешком реагировали на слова Хиддинка о том, что в России на самом деле есть немало толковых футболистов.

Придя в сборную, Черчесов с порога стал говорить и том же: что надо менять отношение болельщиков к сборной, а игроков - к самим себе. И что для него сборники – всегда самые лучшие.

Спасенный с 1:3 матч с бельгийцами – это признак того, что на несколько шагов, но Черчесов в своей миссии продвинулся. Возможно, нам просто удалось поймать соперника на расслабленности. Тогда вспомните, когда сборная России спасала игру, уступая по ее ходу в два мяч. Подскажу: это было еще при царе. Теперь важно это закрепить. И матч с Венгрией, каким бы они не был – товарищеским или контрольным - станет в плане изменения самоощущения игроков еще одной важной ступенькой к цели, оступаться на которой нельзя.

БУХАРОВ ИЛИ ПОЛОЗ – КТО ЛИШНИЙ?

Помимо пресс-конференции СМИ показали 20 минут отрытой тренировки сборной. В начале занятия Черчесов разделил состав на две группы – с манишками и без. Та группа, что тренировалась в манишках, вероятно, и есть ориентировочный состав сборной на ближайший матч. За исключением одного игрока, так как в манишках играло 11 человек, не считая вратаря.

Состав группы в манишках: Джикия, Кудряшов, Васин, Самедов, Жирков, Глушаков, Головин, Зобнин, Смолов, Бухаров, Полоз. Добавим, что у Дмитрия Комбарова небольшое повреждение. Его участие в игре под вопросом.

Из состава выше лишним, скорее всего, окажется кто-то из нападающих – Бухаров или Полоз. Потому что Смолов – это Смолов. А для того, чтобы всерьез верить, что сборная будет играть в трех нападающих, я еще недостаточно пьян.