Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Изнер6:7, 3:6, 7:6, 6:7Хачанов
Теннис  Баутиста-Агут1:6, 2:6, 2:6Надаль
Волейбол  Россия2 : 1Болгария
Теннис  Возняцки6:1, 4:6, 6:2Кузнецова
Баскетбол  Зенит84 : 90Химки
Теннис  Рамос-Винолас6:7, 0:3Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Черчесов напугал венгров, а сборная показала ориентировочный состав на игру

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Черчесов напугал венгров, а сборная показала ориентировочный состав на игру
Фото: РФС

Сборная России провела первую тренировку на «Гроупама Арене», где в понедельник сыграет товарищеский матч против Венгрии.

ВЕНГРЫ АЖ ВЗДРОГНУЛИ

По тому, как ведет себя тренер в ожидании важного события, можно многое сказать о его перспективах. Например, Слуцкий перед Евро явно был эмоционально и физически выхолощен. Работой на два фронта, избыточным вниманием, книжками о себе, да и напряжением от самого турнира.

Уже на сборах Слуцкий, умеющий любую ситуацию свести к шутке, никого не обидев, иногда превращался в загруженного и нервного человека. Человека, который осознал, что недооценил сложность задачи и имеющихся обстоятельств. Закончилось все Тулузой, когда он, дрогнув, пошел на поводу у общественного мнения и выставил атакующий состав. А сборная Россия была растоптана, разбита и сломлена за каких-то полчаса. При благоприятном эмоциональном фоне Слуцкий продолжил бы гнуть свою линию, не бросив все на самотек.

Черчесов в плане психологии пока выглядит очень уверенно. На пресс-конференции перед товарищеским матчем с Венгрией он смотрел на журналистов, как лев на добычу – спокойно, слегка расслабленно. Но при этом на вопрос по ситуации с Дзюбой отреагировал так грамотно и четко, что, конспирология (действительно ли дело в травме?), которая развернулась после отъезда форварда «Зенита» из сборной, показалась несерьезной. А после ответа на самый последний вопрос Черчесов крепко стукнул ладонями по столу. Венгерские журналисты аж вздрогнули, переглянулись и лишь потом - стеснительно заулыбались.

ХОРОШИЙ ЗНАК

Этот жест, напугавший наших коллег, во многом отражает, в каком состоянии находится сейчас Черчесов. Ему не терпится принять вызов. Но при этом он наверняка понимает, что, если сборная провалится на Кубке конфедераций, на домашнем чемпионате мира командой будет руководить другой тренер. Такая реакция на стрессовую ситуацию, которая, правда, пока только маячит совсем рядом, но еще в полной мере не наступила, хороший знак.

Потому что, опуская все фундаментальные футбольные проблемы с воспитанием игроков, главной слабостью российской команды при всех системах проведения чемпионата и любом формате лимита – это внутренняя зажатость. Мы и так не великаны, но еще и боимся хотя бы попробовать ими стать. Хоть на чуть-чуть. Единственный, кто смог вывести сборную из этого перманентного страха неудач, был Хиддинк.

Не надо мне рассказывать про другое, более классное, поколение. Тех же ребят, которых мы сейчас вспоминаем с ностальгической теплотой, до прихода голландца в Россию также легко и непринужденно смешивали с грязью. Вы просто забыли, как едким смешком реагировали на слова Хиддинка о том, что в России на самом деле есть немало толковых футболистов.

Придя в сборную, Черчесов с порога стал говорить и том же: что надо менять отношение болельщиков к сборной, а игроков - к самим себе. И что для него сборники – всегда самые лучшие.

Спасенный с 1:3 матч с бельгийцами – это признак того, что на несколько шагов, но Черчесов в своей миссии продвинулся. Возможно, нам просто удалось поймать соперника на расслабленности. Тогда вспомните, когда сборная России спасала игру, уступая по ее ходу в два мяч. Подскажу: это было еще при царе. Теперь важно это закрепить. И матч с Венгрией, каким бы они не был – товарищеским или контрольным - станет в плане изменения самоощущения игроков еще одной важной ступенькой к цели, оступаться на которой нельзя.

БУХАРОВ ИЛИ ПОЛОЗ – КТО ЛИШНИЙ?

Помимо пресс-конференции СМИ показали 20 минут отрытой тренировки сборной. В начале занятия Черчесов разделил состав на две группы – с манишками и без. Та группа, что тренировалась в манишках, вероятно, и есть ориентировочный состав сборной на ближайший матч. За исключением одного игрока, так как в манишках играло 11 человек, не считая вратаря.

Состав группы в манишках: ДжикияКудряшовВасинСамедовЖирковГлушаковГоловинЗобнинСмоловБухаровПолоз. Добавим, что у Дмитрия Комбарова небольшое повреждение. Его участие в игре под вопросом.

Из состава выше лишним, скорее всего, окажется кто-то из нападающих – Бухаров или Полоз. Потому что Смолов – это Смолов. А для того, чтобы всерьез верить, что сборная будет играть в трех нападающих, я еще недостаточно пьян.

Матч

Венгрия - Россия

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Умирать на поле Венгрия не планирует. О сопернике сборной РоссииУмирать на поле Венгрия не планирует. О сопернике сборной России«Советский спорт» обратился к венгерскому коллеге с просьбой рассказать о сегодняшней сборной Венгрии.Гегор Шабо: Ожидаем на предстоящий матч с Россией 12-14 тысяч зрителейПресс-атташе футбольной федерации Венгрии Гегор Шабо поделился мнением относительно количества зрителей, которые придут на товарищеский матч национальной команды против сборной России.Дмитрий Комбаров: Роналду держит уровень с самого начала своей карьерыЗащитник сборной России и «Спартака» Дмитрий Комбаров в преддверии Кубка конфедераций рассказал нужно играть против форварда сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду.Бернд Шторк: Игра с Венгрией станет хорошей проверкой сборной России перед Кубком конфедерацийГлавный тренер венгерской команды Бернд Шторк поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи против сборной России.Александр Самедов: С Черчесовым я готов тренироваться 24 часа в суткиПолузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов рассказал о подготовке сборной России к матчам Кубка конфедераций.Станислав Черчесов: Колено Дзюбы не выдерживает наши нагрузкиСтанислав Черчесов: Колено Дзюбы не выдерживает наши нагрузкиГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов и полузащитник команды Александр Самедов ответили на вопросы журналистов.Участие Комбарова в матче с Венгрией под вопросомГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов - о составлении итогового списка тех, кто поедет на Кубок конфедераций.Ориентировочный состав сборной России на матч с Венгрией (видео)Сегодня сборная России провела открытую тренировку на «Гроупама Арене» перед товарищеским матчем с Венгрией.Станислав Черчесов: Колено Дзюбы не выдерживает полноценных нагрузокГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – об Артеме Дзюбе.Алексей Сорокин: Газон в Санкт-Петербурге уже уложен, идет прошивка. Отставания по графику нетГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о ходе работ по замену газона на стадионе «Санкт-Петербург».Константин Сарсания: Дзюба в понедельник обсудит свою травму с врачами командыСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, что форвард сборной России и питерского клуба обсудит свою травму с врачами команды.Виталий Мутко: Черчесов найдет, кем заменить ДзюбуВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.Александр Бухаров: Дзюба – футболист очень хороший, но, видимо, у него проблемыНападающий сборной России Александр Бухаров прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.«Видео с Орловым создало ажиотаж». Карпин – об имидже «Матч ТВ» и Дзюбе-эксперте«Видео с Орловым создало ажиотаж». Карпин – об имидже «Матч ТВ» и Дзюбе-экспертеРедактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин – об участии в ПМЭФ, трансляциях Кубка Конфедераций и рейтинге комментаторов.Три версии, почему Дзюба не едет на Кубок конфедерацийТри версии, почему Дзюба не едет на Кубок конфедерацийПочему Артем Дзюба, который, казалось, преодолел самый сложный этап в лечении колена, вдруг срывается из расположения сборной.«Приходилось учиться сразу на двух «дневных».От кого зависит, побежит ли сборная«Приходилось учиться сразу на двух «дневных».От кого зависит, побежит ли сборнаяБудучи молодым человеком, он мечтал стать тренером по физподготовке.Сергей Фурсенко: Хотелось бы начать следующий сезон на новом стадионе «Зенита»Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, что «Зенит» может начать сезон на новом стадионе.Наталья Билан: «Матч ТВ» и «Первый канал» покажут Кубок конфедерацийКреативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала, кто будет показывать матчи Кубка конфедераций в России.Валерий Карпин: Было бы хорошо, если бы Дзюба стал экспертом «Матч ТВ»Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал, что хочет видеть нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в качестве эксперта на время матчей Кубка конфедераций.Видаль, Санчес и Браво сыграют на Кубке конфедераций за сборную ЧилиТренерский штаб сборной Чили объявил фамилии 23 игроков, которые вошли в окончательную заявку команды для участия в Кубке конфедераций-2017.
Футбол
Бернд Шторк: Игра с Венгрией станет хорошей проверкой сборной России перед Кубком конфедераций
Теннис
Бачински обыграла Винус Уильямс и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Футбол
Евгений Ловчев: Для Аленичева переезд в Красноярск - правильное решение
Футбол
Александр Самедов: С Черчесовым я готов тренироваться 24 часа в сутки
все новости
Венгрия
Венгриякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости