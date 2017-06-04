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Пока у «Спартака» одни эмоции. На них далеко не уедешь. Рейтинг Ловчева

Александр Августин, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Постоянный эксперт «Советского Спорта» Евгений Ловчев представил свою пятерку лучших тренеров минувшего сезона РФПЛ.

1-е место Курбан БЕРДЫЕВ, 64 года («Ростов»)

Фото: «Советский спорт»

Первым я ставлю Курбана Бердыева. Дело в том, что сегодня отношение к тренеру, как старику Хоттабычу: пришел, выдернул волосок, сделал команду, и она выиграла. И тренер, вроде как, Бог. А потом две игры проиграл – и тебя могут «попереть».

Когда я был игроком, отношение к тренерам было абсолютно иным. Они где-то ошибались, где-то, наоборот, показывали хорошие игры, но главное – они совершенствовались. Я работал с Симоняном, Бесковым, Лобановским. На тот момент они лет по 20 занимались тренерской деятельностью. Не так, как сегодня: Кирьяков только пришел, через год уже «до свидания».

С этой точки зрения у Бердыева получилось здорово. Во-первых, он доказал свою состоятельность еще в «Рубине». Во-вторых, в нынешнем сезоне у него никаких задач особенно не было. Было честолюбие, ребята ему верили и шли за ним до конца. Он номер один, потому что смог создать боеспособную команду из довольно средних футболистов. При нем «Ростов» стал европейским коллективом.

Когда я тренировал, под моим началом играл Михаил Сенев – бывший капитан «Рубина». Он рассказывал, как строит игру Бердыев. Он скрупулёзно выстраивает игру в защите. Берет веревку, связывает спортсменов, и они вместе ходят. Между ними было очень маленькое пространство: одного обыграли, второй должен подстраховать.

Также он выстроил контратакующую игру в «Ростове», с двумя быстрыми Полозом и Азмуном, а также Бухаровым, который у него опять стал заметным игроком. Хотел бы посмотреть, как Бердыев поработает с большой командой.

2-е место Массимо КАРЕРРА, 52 года («Спартак»)

Фото: «Советский спорт»

Каррера у меня второй. Здесь я хотел бы обратить внимание на одну деталь: Мы знаем, что итальянские игроки, будь то Боккетти или другие защитники, с детства хорошо научены.

Но я не вижу, чтобы «Спартак» прибавил в защите. Слишком часто была ротация в линии обороны: то один не подошел, то другой. Вроде бы, сейчас растет как игрок Джикия, но непонятно, что будет дальше. Возвращаясь к Бердыеву, можно сказать, что у него все игроки растут. Даже Гранат, который в «Спартаке» не прижился.

Мне очень важно, что говорят игроки. Вот взять Карреру и даже Карпина, этих двух футболисты часто характеризовали как мотиваторов, которые хорошо могут настраивать на игры. Но ни один не сказал, что кто-либо из этих двух научил их играть в обороне. Пока я вижу, только эмоции, но на них далеко не уедешь.

Команда должна иметь класс, и здесь мне очень хочется увидеть, что будет в следующем сезоне в «Спартаке». В этом году Каррера, конечно, сделал большое дело, и радость болельщиков была неописуема. Но в Европе надо будет показывать уровень, и здесь мне будет интересно, что итальянец нового даст «Спартаку».

3-е место Виктор ГОНЧАРЕНКО, 39 лет (ЦСКА)

Фото: «Советский спорт»

Виктор Гончаренко – человек, который во многих командах доказал, что он настоящий профессионал. Многие не часто вспоминают его опыт работы в БАТЭ. На тот момент в Белоруссии футбол был на низком уровне. Ему удалось вывести команду на такой класс, что она стала обыгрывать «Баварию».

Когда он приехал в Россию, от него стали требовать чуда, как я уже говорил об этом в начале. К сожалению, некоторые руководители клубов, не смотрят, перспективный тренер или нет. Им нужен человек, который приносил бы результат. Здесь и сейчас.

Гончаренко после БАТЭ везде работал отлично: в «Кубани» работал хорошо, в «Урал» пришел и там отлично поработал. В «Уфе» Семаку оставил прекрасную команду. Работа видна невооруженным глазом. А теперь новое испытание в ЦСКА. После Слуцкого ему нужно дать команде что-то новое. И посмотрите: армейцы встряхнулись, ожили, у них вновь появился огонь в глазах. А оборона пропустила всего 15 голов за время его работы. Это очень хороший результат.

Во втором круге, когда он навел порядок в защите, заиграло нападение. Витиньо два раза уходил и два раза приходил, и я его считал рядовым игроком. Но поразительно – при Гончаренко он вдруг заиграл.

4-е место Юрий СЕМИН, 70 лет («Локомотив»)

Фото: «Советский спорт»

Первое, на что бы я обратил внимание, так это что с достаточно средней командой он Юрий Семин умудрился выиграть Кубок России. Второе. Вспомните, как он повел себя в ситуации с Александром Самедовым. Как только Саша перестал выполнять его установки, Семин тут же его убрал. Произошел конфликт. И он не уступил ни в чем. То есть он внутри команды навел железную дисциплину. И требования дал понятные игрокам: кто не будет сражаться – тот не будет играть в «Локо».

На мой взгляд, Семин должен стать не просто тренером, а хозяином в «Локомотиве», как тот же Бердыев в «Ростове».

Вспомните его работу в «Мордовии», в Саранске лучший период ассоциируется именно с ним. Человек способен решать задачи, и это получается у него прекрасно.

5-е место Рашид РАХИМОВ, 52 года («Терек»)

Фото: «Советский спорт»

На пятом месте у меня Рахимов. Рашид Маматкулович в прошлом году на каждой пресс-конференции говорил, что ему игроков не хватает. И, кстати, не особенно то и покупали футболистов в «Терек», если уж говорить откровенно.

Он работал в непростых условиях: в Чечне, где есть хозяин, и постоянное давление сверху. Работать в грозненском клубе – трудно. Это почувствовал на себе Станислав Черчесов.

В этом сезоне Рахимов еще и болел, не стоит забывать об этом. Но команда то видна была, и «Терек» боролся чуть ли не до последнего тура за еврокубковые места. Чего у других тренеров, между прочим, не было. Самое главное – он каждому футболисту в клубе нашел применение.

Эпилог

У меня в этом списке три российских тренера. Совсем недавно я смотрел передачу «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. На вопрос о том, кто должен больше работать в России: иностранные тренеры или же отечественные специалисты, он ответил: «Ну конечно, наши специалисты должны работать, но им не дают».

И я вдруг задумался: совсем недавно Карпин был тренером «Спартака». Когда его спрашивали о лимите на легионеров, он говорил, что пусть, мол, российские игроки доказывают иностранным, что они сильнее. А здесь он как тренер говорит «дайте работать». То есть, по его мнению, получается, что российским тренерам конкуренция не нужна. А ведь первые 3 места в нашем чемпионате заняли тренеры-иностранцы.

Вот исходя из слов Карпина, всем тем, кто говорит, что нашим тренерам работать не дают, скажу: «Ребята, выигрывайте конкуренцию»!

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Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
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