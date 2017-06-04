«Ювентус» разбаловал агентов

"Ювентус" заплатил агенту Мино Райоле 25 миллионов за трансфер Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» Фото: Gettyimages.ru

Зарубежная пресса, которая зачастую уделяет немалое внимание экономике спорта, обратила внимание на любопытный феномен: «Ювентус» потратил на выплаты агентам сумму, значительно превышающую суммы от других клубов Серии А. Пересказываем самое главное из публикации «Calcio e Finanza».

Федерация футбола Италии опубликовала информацию о выплатах, которые сделали команды серии А агентам в 2016 году.





Выяснилось, что в период с 1 января по 31 декабря 20 клубов высшего дивизиона чемпионата Италии заплатили посредникам 193,3 миллиона евро, в среднем – по 9,6 миллиона на каждую команду.

В этом ряду выделяется чемпион и финалист Лиги чемпионов – «Ювентус». Именно он больше всех заплатил агентам, которых теперь официально называют посредниками. Общая сумма выплат от «Ювентуса» составляет ни много ни мало 51,8 миллиона евро, из которых 25 миллионов достались Мино Райоле за трансфер Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».

Как несложно убедиться из наглядной таблицы, приводимой изданием, в пятерку также вошли «Интер» (23,5 млн), «Милан» (15,6), «Наполи» (12,99) и «Фиорентина» (12,91).





Отдельно отмечается, что годом ранее у «Юветуса» суммы были ее выше – около 83 миллионов евро.