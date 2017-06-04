Ковалев не помог. Сборная России проиграла болгарам

«Советский спорт» – о третьем туре Мировой лиги, в котором сборная России проиграла команде Болгарии.

По итогам поражения от французов в предыдущем матче вся вина за результат была списана на связующего Павла Панкова. Главный тренер россиян Сергей Шляпников так охарактеризовал нахождение волейболиста в сборной: «У нас есть Гранкин, Бутько, Ковалёв, Антипкин. Он сегодня наш четвертый-пятый связующий». И добавил: «Будь Ковалев, я бы много на Францию не поставил».

В матче с Болгарией с первых минут вышел Дмитрий Ковалев. Поставил ли кто-то на болгар? Игра у россиян пошла сразу. Но правильнее будет сказать, что игра совершенно не пошла у сборной Болгарии. Максим Жигалов и Денис Бирюков одиночными блоками ловили соперников, которые не знали, куда деваться. Преимущество достигло восьми очков, но на подаче новичка «Новы» Тодора Скримова болгары сократили отставание. Затем включился Илья Власов, и сет остался за россиянами.

Вторая партия сложилась для соперника еще хуже. Россияне вновь вели в счете и не давали болгарам приблизиться. Завершил их мучения двумя эйсами критикуемый всеми Панков.

Третий сет также складывался в пользу россиян, но до счета 20:18. Вдруг полетела подача у блокирующего болгар Николая Николова. Занервничал Жигалов, который в этой игре не выполнил ни одного эйса, и сборная Болгарии вышла вперед. И что более неприятно – поймала кураж.

И уже болгары лидировали в счете в четвертом сете. Сборная России отставала шесть очков, но на подачах смогла сократить отставание и даже выйти вперед благодаря стараниям Панкова и Дмитрия Волкова. Но оторваться более чем на один мяч не получились, а эйсы Виктора Йосифова и Скримова завершили партию в пользу сборной Болгарии.

В заключительной партии команды шли очко в очко, но удачливее оказались болгары. Они отыгрались с двух партий. В составе сборной России традиционно самыми результативными стали Жигалов и Бирюков – 16 и 12. Но при этом реализация атак оставляла желать лучшего. У болгар 21 очко набрал Цветан Соколов. 14 баллов на счету Розалина Пенчева.

Наверное, результат домашнего этапа можно назвать неудачным, потому что мы рассчитывали на победу в двух матчах. На следующей неделе сборная России сыграет во Франции. Помимо местной сборной соперниками россиян станут команды США и Италии. Оппозиция становится сильнее.

Россия – Болгария – 2:3 (25:21, 25:15, 22:25, 25:27, 13:15)

Россия: Власов (10), Ковалёв (3), Бирюков (12), Жигалов (17), Клюка (12), Куркаев (9) – старт, Мартынюк (л), Панков (3), Волков (8).

Болгария: Братоев (1), Скримов (11), Тодоров (1), Пенчев Н. (3), Николов (10), Соколов (21) – старт, Салпаров (л), Пенчев Р. (14), Иванов (0), Сеганов (1).

Очки – 110:103, подача – 7:7, атака – 49:56, блок – 18:9, ошибки – 32:25.