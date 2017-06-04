Семь вызовов, которые ожидают Вальверде на тренерской скамье «Барселоны»
В истории «Барселоны» начинается новый этап. После трех лет руководства Луиса Энрике эстафета переходит к Эрнесто Вальверде, о чем уже писал «Советский спорт». Тренер из Эстремадуры принял вызов захватывающий, но интересный. Испанская пресса все последние дни только и делает, что пишет о нем, лишь ненадолго отвлекаясь на лигочемпионские баталии. Наш автор собрал самое интересное.
Издание «Marca» дает Эрнесто Вальверде такую характеристику: «сдержанный и спокойный человек с фирменной полуулыбкой». Автор публикации - М.Кармен Торрес – пишет, что 53-летний специалист на всех производит впечатление «своего парня». Все из-за фирменной полуулыбки, сопровождающей каждое его действие, и вежливого корректного обращения, которое хозяину этой улыбки присуще. Причем, не имеет значения, находится ли перед ним ветеран или молодой игрок, журналист или же титулованный опытный игрок. Он относится к тем, кто умеет вести диалог в спокойной расслабленной форме. Хороший переговорщик. Человек, которому нравится держать свое слово. Кстати, каждое слово будет сказано без обиняков, прямо, в лицо. Вальверде искренний, он понимает, что такое футбол, и какова роль всех в него вовлеченных. И ко всем он относится с уважением, и в ответ ждет того же.
Вместе с тем это очень сдержанный человек, и потому держит окружающих на известной дистанции. Он – тренер, тот, кто принимает решения и берет на себя всю ответственность за них и все риски. Прежде всего, он горой стоит за своих игроков, и даже врет за них, если надо. Прикрывает, и это один из его многочисленных способов создать команду. Выступает в качестве лидера.
Но и не избегает конфронтации, когда это необходимо. Сокращать дистанцию с футболистами ему помогает его неизменный помощник Джон Аспьясу.
«Муравей», как зовут Вальверде в футбольном мире, любит читать и увлекается фотографией – да так серьезно, что даже устраиваются выставки его работ. С журналистами он поддерживает общение дружелюбное и душевное, но без панибратства. Хотя несколько друзей из пишущей братии у него есть еще со времен, когда он был еще игроком. Он понимает эту профессию и ищет в отношениях с медиа гармонии и хорошего синтеза. Так же, как и со всеми частями команды. Единственное, чего Вальверде не терпит – это отсутствие уважения.
Если говорить о спорте, то новый тренер сине-гранатовых привык выстраивать схему игры, отталкиваясь от исполнителей, которыми располагает. Он адаптируется. Его футбол организован, в нем нет «белых пятен», а ставка делается на атаку. Ему нравится прессинг на половине поля соперника, быть главным героем, владеть мячом и инициативой в игре, - вот что соответствует его философии.
В командах, где работает Вальверде, чаще всего можно увидеть две схемы – 4-2-3-1 или 4-4-2. Но также он верит и в схему 4-3-3, которую так любит использовать «Барселона». Вальверде умеет выделить в игре ключевые фигуры. Но обращается одинаково со всеми своими игроками. Как и со всем миром.
Испанская пресса перечисляет главные сверхзадачи, которые ему предстоит решить:
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Вернуть «Барселоне» мировую гегемонию. В последние годы команда сине-гранатовых потеряла первое место в мировом рейтинге. И это несмотря на то, что в ее рядах играет лучший игрок планеты. Новому тренеру придется бороться за то, чтобы вернуть себе статус самой сильной команды мира.
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Гарантировать продолжение игры у себя Иньесты. Капитан сомневается, продлять ли свой контракт с «Барселоной» после того, как при Луисе Энрике его выпускали на поле гораздо реже, чем ему бы хотелось. Вальверде предстоит убедить Иньесту, что тот остается важным для команды игроком. И продлить договор еще на два года.
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Уменьшить зависимость от «трезубца». В прошлом сезоне команда чрезмерно полагалась на трех своих великих форвардов. За день, когда они не вышли на поле, команда жестоко поплатилась. К тому же, эта зависимость повлекла за собой определенную потерю стиля и идентичности командной игры.
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Доверять «молодежке« сине-гранатовых. Это фундаментальный вопрос. В последние годы включение в состав новых игроков, выращенных в Академии «Барселоны», было минимальным. Нескольким удалось дебютировать, но наладить преемственность поколений в команде не удалось. Вальверде нужно будет оказывать им больше доверия и выпускать на поле, как это делают в «Атлетико».
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Управляться с фактором Месси. Лео входит в возраст: на днях ему уже исполнится 30. Количество минут, которое он проведет на поле, может стать решающим в успехе команды, поэтому Вальверде нужно научиться правильно их дозировать. Желательно - не допуская возникновения напряженности в отношениях.
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Явить миру команду «с человеческим лицом«. Тренер «Барселоны» – это практически рупор и лицо команды, с четырьмя пресс-конференциями в неделю. И сейчас клуб хочет перевернуть страницу с Луисом Энрике, который спровоцировал столько проблем со СМИ. Вальверде призван наладить эти отношения.
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Улучшить оборону. «Барселона» представляет собой убийственную силу в атаке, однако в обороне команда совершала много ошибок. Команде Вальверде нужно стать более аккуратной по этой части. И оборона начинается с самого верха.