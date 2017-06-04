Семь вызовов, которые ожидают Вальверде на тренерской скамье «Барселоны»

В истории «Барселоны» начинается новый этап. После трех лет руководства Луиса Энрике эстафета переходит к Эрнесто Вальверде, о чем уже писал «Советский спорт». Тренер из Эстремадуры принял вызов захватывающий, но интересный. Испанская пресса все последние дни только и делает, что пишет о нем, лишь ненадолго отвлекаясь на лигочемпионские баталии. Наш автор собрал самое интересное.

Издание «Marca» дает Эрнесто Вальверде такую характеристику: «сдержанный и спокойный человек с фирменной полуулыбкой». Автор публикации - М.Кармен Торрес – пишет, что 53-летний специалист на всех производит впечатление «своего парня». Все из-за фирменной полуулыбки, сопровождающей каждое его действие, и вежливого корректного обращения, которое хозяину этой улыбки присуще. Причем, не имеет значения, находится ли перед ним ветеран или молодой игрок, журналист или же титулованный опытный игрок. Он относится к тем, кто умеет вести диалог в спокойной расслабленной форме. Хороший переговорщик. Человек, которому нравится держать свое слово. Кстати, каждое слово будет сказано без обиняков, прямо, в лицо. Вальверде искренний, он понимает, что такое футбол, и какова роль всех в него вовлеченных. И ко всем он относится с уважением, и в ответ ждет того же.

Вместе с тем это очень сдержанный человек, и потому держит окружающих на известной дистанции. Он – тренер, тот, кто принимает решения и берет на себя всю ответственность за них и все риски. Прежде всего, он горой стоит за своих игроков, и даже врет за них, если надо. Прикрывает, и это один из его многочисленных способов создать команду. Выступает в качестве лидера.

Но и не избегает конфронтации, когда это необходимо. Сокращать дистанцию с футболистами ему помогает его неизменный помощник Джон Аспьясу.

«Муравей», как зовут Вальверде в футбольном мире, любит читать и увлекается фотографией – да так серьезно, что даже устраиваются выставки его работ. С журналистами он поддерживает общение дружелюбное и душевное, но без панибратства. Хотя несколько друзей из пишущей братии у него есть еще со времен, когда он был еще игроком. Он понимает эту профессию и ищет в отношениях с медиа гармонии и хорошего синтеза. Так же, как и со всеми частями команды. Единственное, чего Вальверде не терпит – это отсутствие уважения.

Если говорить о спорте, то новый тренер сине-гранатовых привык выстраивать схему игры, отталкиваясь от исполнителей, которыми располагает. Он адаптируется. Его футбол организован, в нем нет «белых пятен», а ставка делается на атаку. Ему нравится прессинг на половине поля соперника, быть главным героем, владеть мячом и инициативой в игре, - вот что соответствует его философии.

В командах, где работает Вальверде, чаще всего можно увидеть две схемы – 4-2-3-1 или 4-4-2. Но также он верит и в схему 4-3-3, которую так любит использовать «Барселона». Вальверде умеет выделить в игре ключевые фигуры. Но обращается одинаково со всеми своими игроками. Как и со всем миром.

Испанская пресса перечисляет главные сверхзадачи, которые ему предстоит решить: