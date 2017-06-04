Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Венгрия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Семь вызовов, которые ожидают Вальверде на тренерской скамье «Барселоны»

Татьяна Редкова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Эрнесто Вальверде
Эрнесто ВальвердеФото: Gettyimages.ru

В истории «Барселоны» начинается новый этап. После трех лет руководства Луиса Энрике эстафета переходит к Эрнесто Вальверде, о чем уже писал «Советский спорт». Тренер из Эстремадуры принял вызов захватывающий, но интересный. Испанская пресса все последние дни только и делает, что пишет о нем, лишь ненадолго отвлекаясь на лигочемпионские баталии. Наш автор собрал самое интересное.

Издание «Marca» дает Эрнесто Вальверде такую характеристику: «сдержанный и спокойный человек с фирменной полуулыбкой». Автор публикации - М.Кармен Торрес – пишет, что 53-летний специалист на всех производит впечатление «своего парня». Все из-за фирменной полуулыбки, сопровождающей каждое его действие, и вежливого корректного обращения, которое хозяину этой улыбки присуще. Причем, не имеет значения, находится ли перед ним ветеран или молодой игрок, журналист или же титулованный опытный игрок. Он относится к тем, кто умеет вести диалог в спокойной расслабленной форме. Хороший переговорщик. Человек, которому нравится держать свое слово. Кстати, каждое слово будет сказано без обиняков, прямо, в лицо. Вальверде искренний, он понимает, что такое футбол, и какова роль всех в него вовлеченных. И ко всем он относится с уважением, и в ответ ждет того же.

Вместе с тем это очень сдержанный человек, и потому держит окружающих на известной дистанции. Он – тренер, тот, кто принимает решения и берет на себя всю ответственность за них и все риски. Прежде всего, он горой стоит за своих игроков, и даже врет за них, если надо. Прикрывает, и это один из его многочисленных способов создать команду. Выступает в качестве лидера.

Но и не избегает конфронтации, когда это необходимо. Сокращать дистанцию с футболистами ему помогает его неизменный помощник Джон Аспьясу.

«Муравей», как зовут Вальверде в футбольном мире, любит читать и увлекается фотографией – да так серьезно, что даже устраиваются выставки его работ. С журналистами он поддерживает общение дружелюбное и душевное, но без панибратства. Хотя несколько друзей из пишущей братии у него есть еще со времен, когда он был еще игроком. Он понимает эту профессию и ищет в отношениях с медиа гармонии и хорошего синтеза. Так же, как и со всеми частями команды. Единственное, чего Вальверде не терпит – это отсутствие уважения.

Если говорить о спорте, то новый тренер сине-гранатовых привык выстраивать схему игры, отталкиваясь от исполнителей, которыми располагает. Он адаптируется. Его футбол организован, в нем нет «белых пятен», а ставка делается на атаку. Ему нравится прессинг на половине поля соперника, быть главным героем, владеть мячом и инициативой в игре, - вот что соответствует его философии.

В командах, где работает Вальверде, чаще всего можно увидеть две схемы – 4-2-3-1 или 4-4-2. Но также он верит и в схему 4-3-3, которую так любит использовать «Барселона». Вальверде умеет выделить в игре ключевые фигуры. Но обращается одинаково со всеми своими игроками. Как и со всем миром.

Испанская пресса перечисляет главные сверхзадачи, которые ему предстоит решить:

  1. Вернуть «Барселоне» мировую гегемонию. В последние годы команда сине-гранатовых потеряла первое место в мировом рейтинге. И это несмотря на то, что в ее рядах играет лучший игрок планеты. Новому тренеру придется бороться за то, чтобы вернуть себе статус самой сильной команды мира.

  2. Гарантировать продолжение игры у себя Иньесты. Капитан сомневается, продлять ли свой контракт с «Барселоной» после того, как при Луисе Энрике его выпускали на поле гораздо реже, чем ему бы хотелось. Вальверде предстоит убедить Иньесту, что тот остается важным для команды игроком. И продлить договор еще на два года.

  3. Уменьшить зависимость от «трезубца». В прошлом сезоне команда чрезмерно полагалась на трех своих великих форвардов. За день, когда они не вышли на поле, команда жестоко поплатилась. К тому же, эта зависимость повлекла за собой определенную потерю стиля и идентичности командной игры.

  4. Доверять «молодежке« сине-гранатовых. Это фундаментальный вопрос. В последние годы включение в состав новых игроков, выращенных в Академии «Барселоны», было минимальным. Нескольким удалось дебютировать, но наладить преемственность поколений в команде не удалось. Вальверде нужно будет оказывать им больше доверия и выпускать на поле, как это делают в «Атлетико».

  5. Управляться с фактором Месси. Лео входит в возраст: на днях ему уже исполнится 30. Количество минут, которое он проведет на поле, может стать решающим в успехе команды, поэтому Вальверде нужно научиться правильно их дозировать. Желательно - не допуская возникновения напряженности в отношениях.

  6. Явить миру команду «с человеческим лицом«. Тренер «Барселоны» – это практически рупор и лицо команды, с четырьмя пресс-конференциями в неделю. И сейчас клуб хочет перевернуть страницу с Луисом Энрике, который спровоцировал столько проблем со СМИ. Вальверде призван наладить эти отношения.

  7. Улучшить оборону. «Барселона» представляет собой убийственную силу в атаке, однако в обороне команда совершала много ошибок. Команде Вальверде нужно стать более аккуратной по этой части. И оборона начинается с самого верха.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Жирона» впервые в истории вышла в испанскую примеруВ следующем сезоне в испанской примере будет выступать «Жирона». Команда добилась права выступать в высшем дивизионе испанского футбола впервые в истории.Комбаров может не сыграть с Венгрией, Туран перейдет в «Арсенал». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Моуринью хочет обменять Де Хеа на Морату с доплатойГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде нападающего мадридского «Реала» Альваро Морату. Об этом в своем твиттере сообщил испанский журналист Гийом Балаге.Антуан Гризманн: Было бы некрасиво уйти сейчас из «Атлетико»Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не собирается покидать мадридский клуб в летнее трансферное окно.Валерий Рейнгольд: Роналду, конечно, лучше МессиБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд сравнил нападающего «Реала» Критиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.Лионель Месси: Энрике дал нам новую мотивациюНападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал уход Луиса Энрике с поста главного тренера команды.Флорентино Перес: Зидан может оставаться в «Реале» хоть до конца жизниПрезидент «Реала» Флорентино Перес после финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» заявил, что клуб непременно сохранит Зидана у руля команды.Арда Туран согласился на переход в «Арсенал»Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран заинтересован в том, чтобы стать игроком лондонского «Арсенала».Эрнесто Вальверде: Хочу побеждать в каждом матче с «Барселоной»Новый главный тренер «Барселоны» Алехандро Вальверде ставит перед собой максимальные задачи.Флорентино Перес: Проблем с новым конкрактом Зидана не будет, он выиграл для «Реала» всеПрезидент «Реала» Флорентино Перес уверен в том, что главный тренер команды Зинедин Зидан продолжит работу с командой.Иско: Надеюсь подписать новый контракт с «Реалом»Полузащитник мадридского «Реала» Иско надеется продолжить карьеру в королевском клубе.Альваро Мората: Я не вернусь в Италию, хочу остаться в «Реале»Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората хотел бы продолжить карьеру в королевском клубе.Роналду обогнал Месси в бомбардирской гонке текущего розыгрыша Лиги чемпионовРоналду обогнал в гонке бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов форварда «Барселоны» Лионеля Месси. У обоих теперь по 11 мячей.«Манчестер Юнайтед» готов начать переговоры с «Реалом» о переходе БэйлаВаллийский вингер Гарет Бэйл может перейти из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед».Мексиканский «Крус Асуль» намерен пригласить ТорресаФорвард «Атлетико» Фернандо Торрес может начать следующий сезоне в клубе «Крус Асуль» из Мехико, сообщает Marca.Арда Туран может перейти в «Арсенал» за 25 миллионов евроПолузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».«Валенсия» сделает предложение «Роме» по трансферу ДумбияБывший нападающий ЦСКА, ныне игрок «Ромы», выступающий на правах аренды за «Базель» Сейду Думбия заинтересовал испанскую «Валенсию», сообщает Football Italia.Гризманн позвонил Моуринью и сообщил, что остается в «Атлетико»Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн останется в команде в следующем сезоне. Об этом сообщают британские СМИ.Александр Мостовой: «Ювентус» умеет обыгрывать яркие команды. Туринский клуб это доказалБывший полузащитник «Сельты» и «Бенфики» Александр Мостовой не видит явного фаворита в финале Лиги чемпионов.Криштиану Роналду: У Хамеса есть причины покинуть «Реал»Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о возможном уходе из клуба полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса.
Футбол
«Жирона» впервые в истории вышла в испанскую примеру
Футбол
Роналду сменил прическу после победы в Лиге чемпионов (фото)
Футбол
«Брага» обыграла украинский «Артур Мьюзик» в финале КЕЧ по пляжному футболу
Волейбол
Россия уступила Болгарии в матче Мировой лиги
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальвердевсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости