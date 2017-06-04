Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Венгрия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нервотрепка вместо игры. Что нужно знать о пятой победе сборной России

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нервотрепка вместо игры. Что нужно знать о пятой победе сборной России
Фото: Европейская конфедерация волейбола

«Советский спорт» – о победе сборной России в пятом туре отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года над командой Хорватии.

Главную задачу сборная России уже выполнила накануне – отобралась на мировое первенство. Заключительный матч стал формальностью, поэтому можно было опробовать ближайший резерв. В стартовом составе сборной России вышли Мария Фролова, Вера Ветрова, Екатерина Третьякова, Ирина Воронкова, Екатерина Полякова, Ксения Парубец и Екатерина Ефимова.

Итог эксперимента – плачевный. Резерва у сборной России нет. Без Ирины Королевой, Ирины Фетисовой, Татьяны Кошелевой и Наталии Гончаровой сборная России легко опустилась до уровня соперника.

Кошелеву пришлось включать в игру уже в первом сете. Парубец плохо держала прием – 25%, но еще хуже была в атаке – 13%. Воронкова также не впечатляла бомбардирским качествами в диагонали, хотя на фоне остальных выглядела неплохо. Но Владимир Кузюткин все равно был вынужден использовать двойную замену. Еще раз пришлось задаться вопросом, как в сборной оказалась 30-летняя дебютантка Полякова. Вот уж дефицита центральных в России точно нет.

Если по прошлым матчам заслуженную критику получала Екатерина Панкова, ее сменщица Ветрова выглядела не лучше. Много раз мяч расходился с руками нападающих. Очередная не сыгранность? Более-менее справлялась только Ефимова.

Если первые две партии волейбол смотрелся тяжело, в третьем сете его стало смотреть практически невозможно. И как повезло, именно этот матч показал в эфире телеканал «Матч ТВ». Нейтральный зритель, увидев такую игру, едва ли посмотрит матч сборной России еще раз.

В третьей партии обе команды просто обменивались ошибками. В результате сборная Хорватии поймала кураж совершенно по делу взяла сет.  За этот отрезок россиянки почти догнали соперниц по количеству ошибок 24:20. То есть за три партии команды наошибались на полноценный сет. Каждое третье действие – ошибка.

Четвертая партия началась не лучшим образом. К вечно спасающим сборную России Кошелевой и Гончаровой пришлось добавлять и Королеву. Но запал у хорваток закончился только после второго технического перерыва. Сборная России ушла в отрыв и довела матч до победы. Тяжелой и мучительной. А ведь в составе сборной Хорватии не было ни Майи Поляк, ни Бернарды Брчич.

Пока еще неизвестно, каким составом россиянки сыграют в Гран-при. Перед этим они примут участие в Кубке Ельцина. При этом точно можно сказать, если лидерам команды предоставят отдых, результат россиянок может быть плачевным. Если уж сборные Греции и Хорватии смогли доставить проблемы, что говорить о командах США, Китая и Италии, с которыми предстоит сыграть ровно через месяц.

Хорватия – Россия — 1:3 (22:25, 21:25, 25:20, 15:25).

Хорватия: Фабрис (20), Струняк (10)…

Россия: Фролова (13), Ветрова (3), Воронкова (10), Полякова (4), Парубец (1), Ефимова (12), Третьякова (л) – Гончарова (5), Кошелева (14), Галкина (л), Королева (2), Панкова (1).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ковалев не помог. Сборная России проиграла болгарамКовалев не помог. Сборная России проиграла болгарам«Советский спорт» – о третьем туре Мировой лиги, в котором сборная России проиграла команде Болгарии.Сборная России обыграла венгерок и отобралась на ЧМ-2018Волейболистки сборной России в своем четвертом мачте отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года переиграли команду Венгрии.С такой игрой и на первом месте! Сборная России отобралась на чемпионат мираС такой игрой и на первом месте! Сборная России отобралась на чемпионат мира«Советский спорт» - о четвертой победе сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира 2017 года над командой ВенгрииОтступились и собрались. Непростая победа над ГрециейОтступились и собрались. Непростая победа над Грецией«Советский спорт» рассказывает о победе сборной России над командой Греции в отборочном турнире к ЧМ-2018.Сборная России разгромила грузинок в матче отбора к ЧМ-2018Волейболистки сборной России уверенно обыграли команду Грузии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2018, который проходит в Хорватии.Без минуты час. Новая разгромная победа сборной РоссииБез минуты час. Новая разгромная победа сборной России«Советский спорт» рассказывает о победе сборной России над командой Грузии в отборочном турнире к ЧМ-2018.Огорчили Илича. Сборная России стартовала с разгромной победыОгорчили Илича. Сборная России стартовала с разгромной победы«Советский спорт» рассказывает о победе сборной России над командой Австрии в отборочном турнире к ЧМ-2018.Сборная России начала отборочный турнир на ЧМ с победы над командой АвстрииВолейболистки сборной России обыграли команду Австрии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2018.Кузюткин начинает с Австрии. Женская сборная России стартует в отборе к ЧМКузюткин начинает с Австрии. Женская сборная России стартует в отборе к ЧМ«Советский спорт» – о стартующем отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года среди женских команд.Кошелева и Гончарова вошли в окончательную заявку сборной России на отбор к ЧМ-2018Стал известен окончательный состав женской сборной России на второй раунд отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.Женская сборная России обыграла турчанокВолейболистки сборной России одержали победу над командой Турции в контрольном матче.«Кузюткин тщетно пытается выиграть спор со временем»«Кузюткин тщетно пытается выиграть спор со временем»Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев – о смене главного тренера команды и резких заявлениях наставника сборной РоссииСборная России на старте Кубка Ельцина сыграет с командой КазахстанаСтало известно расписание матчей традиционного Кубка Ельцина, который состоится в Екатеринбурге с 26 по 30 июня.Владислав Фадеев: Сборная России на Кубке Ельцина сыграет основным составомКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев сообщил, что женская сборная России выступит основным составом на традиционном турнире Кубок Ельцина, который пройдет в июне в Екатеринбурге.Владислав Фадеев: Кошелева присоединится к сборной России после клубного чемпионата мираКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев рассказал о том, когда лидеры сборной России Татьяна Кошелева и Наталия Гончарова присоединятся к команде.Три волейболистки «Ленинградки» приглашены в сборную РоссииИгроки «Ленинградки» Юлия Кутюкова, Екатерина Петрова и Екатерина Полякова получили вызовы в женскую сборную России, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Владимир Кузюткин: Я не планирую участие в Гран-при Кошелевой, Гончаровой и ПанковойГлавный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин высказался о составе команды на этапы Гран-при.Россия сыграет с Турцией перед квалификацией к чемпионату мираЖенская сборная России по волейболу проведет два контрольных матча с Турцией в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата мира, сообщил главный тренер команды Владимир Кузюткин.Наина Ельцина посетит волейбольный турнир «Кубок Ельцина»Вдова первого президента России Наина Ельцина посетит волейбольный турнир «Кубок Ельцина», который пройдет в Екатеринбурге, сообщает znak.com.Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018Куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев прокомментировал причины отказа сборной России от участия на турнире «Воллей Мастерс» в Монтрё (Швейцария).
Футбол
«Жирона» впервые в истории вышла в испанскую примеру
Футбол
Роналду сменил прическу после победы в Лиге чемпионов (фото)
Футбол
«Брага» обыграла украинский «Артур Мьюзик» в финале КЕЧ по пляжному футболу
Волейбол
Россия уступила Болгарии в матче Мировой лиги
все новости
Хорватия
Хорватиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика