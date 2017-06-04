Нервотрепка вместо игры. Что нужно знать о пятой победе сборной России

«Советский спорт» – о победе сборной России в пятом туре отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года над командой Хорватии.

Главную задачу сборная России уже выполнила накануне – отобралась на мировое первенство. Заключительный матч стал формальностью, поэтому можно было опробовать ближайший резерв. В стартовом составе сборной России вышли Мария Фролова, Вера Ветрова, Екатерина Третьякова, Ирина Воронкова, Екатерина Полякова, Ксения Парубец и Екатерина Ефимова.

Итог эксперимента – плачевный. Резерва у сборной России нет. Без Ирины Королевой, Ирины Фетисовой, Татьяны Кошелевой и Наталии Гончаровой сборная России легко опустилась до уровня соперника.

Кошелеву пришлось включать в игру уже в первом сете. Парубец плохо держала прием – 25%, но еще хуже была в атаке – 13%. Воронкова также не впечатляла бомбардирским качествами в диагонали, хотя на фоне остальных выглядела неплохо. Но Владимир Кузюткин все равно был вынужден использовать двойную замену. Еще раз пришлось задаться вопросом, как в сборной оказалась 30-летняя дебютантка Полякова. Вот уж дефицита центральных в России точно нет.

Если по прошлым матчам заслуженную критику получала Екатерина Панкова, ее сменщица Ветрова выглядела не лучше. Много раз мяч расходился с руками нападающих. Очередная не сыгранность? Более-менее справлялась только Ефимова.

Если первые две партии волейбол смотрелся тяжело, в третьем сете его стало смотреть практически невозможно. И как повезло, именно этот матч показал в эфире телеканал «Матч ТВ». Нейтральный зритель, увидев такую игру, едва ли посмотрит матч сборной России еще раз.

В третьей партии обе команды просто обменивались ошибками. В результате сборная Хорватии поймала кураж совершенно по делу взяла сет. За этот отрезок россиянки почти догнали соперниц по количеству ошибок 24:20. То есть за три партии команды наошибались на полноценный сет. Каждое третье действие – ошибка.

Четвертая партия началась не лучшим образом. К вечно спасающим сборную России Кошелевой и Гончаровой пришлось добавлять и Королеву. Но запал у хорваток закончился только после второго технического перерыва. Сборная России ушла в отрыв и довела матч до победы. Тяжелой и мучительной. А ведь в составе сборной Хорватии не было ни Майи Поляк, ни Бернарды Брчич.

Пока еще неизвестно, каким составом россиянки сыграют в Гран-при. Перед этим они примут участие в Кубке Ельцина. При этом точно можно сказать, если лидерам команды предоставят отдых, результат россиянок может быть плачевным. Если уж сборные Греции и Хорватии смогли доставить проблемы, что говорить о командах США, Китая и Италии, с которыми предстоит сыграть ровно через месяц.

Хорватия – Россия — 1:3 (22:25, 21:25, 25:20, 15:25).

Хорватия: Фабрис (20), Струняк (10)…

Россия: Фролова (13), Ветрова (3), Воронкова (10), Полякова (4), Парубец (1), Ефимова (12), Третьякова (л) – Гончарова (5), Кошелева (14), Галкина (л), Королева (2), Панкова (1).