«Ювентус» выиграл Лигу чемпионов. По доходам!
«Советский спорт» продолжает серию
публикаций об экономике спорта. Мы уже публиковали данные о рекордных
отчислениях, которые делают агентам руководители туринского «Ювентуса». Теперь речь пойдет о заработках, которые клуб получил в только что
закончившейся Лиги чемпмонов. Подробные данные об этом опубликовало издание «Football-Italia».
«Советский спорт» пересказывает главное.
Конечно, мы не сошли с ума,
говоря о том, что итальянский клуб выиграл Лигу чемпионов. Нет, мы следили за
этим матчем вместе с вами и подробно писали о его
итогах.
«Ювентус» и в самом деле
проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу», но вот заработал он на
этом турнире в минувшем сезоне в доходах как раз больше всех — 109 млн евро.
Победа в Кардиффе принесла бы
«Ювентусу» 113 млн евро от УЕФА, спонсоров, прав на телевизионные трансляции и
продажи билетов. Он проиграл, поэтому получил «всего» на 4 миллиона меньше.
«Реал» же, выиграв Лигу, получил за участие в ней 80,9 млн евро.
Есть тут и строка рекордов.
Дело в том, что «Ювентус» стал первым клубом, доход которого от Лиги
чемпионов превысил 100 млн евро.
Как так
могло получиться? Объясняется это нюансами, связанными с распределением денег
по странам. Вот смотрите сами: рыночный пул был разделен между двумя
итальянскими командами, так как «Рома» не прошла в групповой этап турнира. В
итоге «Ювентус» делил все доход от прав на телевизионные трансляции только с
одним клубом – с «Наполи». А «Наполи» смог пройти только в 1/8 финала, откуда
вылетел. Но вряд ли клуб кусает локти: доход «Наполи» от Лиги чемпионов составил
65,7 млн евро. Для сравнения: испанский полуфиналист – «Атлетико» (Мадрид) –
получил 59,9 млн евро.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция