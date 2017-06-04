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Футбол  Венгрия- : -Россия
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«Ювентус» выиграл Лигу чемпионов. По доходам!

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» продолжает серию публикаций об экономике спорта. Мы уже публиковали данные о рекордных отчислениях, которые делают агентам руководители туринского «Ювентуса». Теперь речь пойдет о заработках, которые клуб получил в только что закончившейся Лиги чемпмонов. Подробные данные об этом опубликовало издание «Football-Italia». «Советский спорт» пересказывает главное.

Конечно, мы не сошли с ума, говоря о том, что итальянский клуб выиграл Лигу чемпионов. Нет, мы следили за этим матчем вместе с вами и подробно писали о его итогах.

«Ювентус» и в самом деле проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу», но вот заработал он на этом турнире в минувшем сезоне в доходах как раз больше всех — 109 млн евро.

Победа в Кардиффе принесла бы «Ювентусу» 113 млн евро от УЕФА, спонсоров, прав на телевизионные трансляции и продажи билетов. Он проиграл, поэтому получил «всего» на 4 миллиона меньше. «Реал» же, выиграв Лигу, получил за участие в ней 80,9 млн евро.

Есть тут и строка рекордов. Дело в том, что «Ювентус» стал первым клубом, доход которого от Лиги чемпионов превысил 100 млн евро.

Как так могло получиться? Объясняется это нюансами, связанными с распределением денег по странам. Вот смотрите сами: рыночный пул был разделен между двумя итальянскими командами, так как «Рома» не прошла в групповой этап турнира. В итоге «Ювентус» делил все доход от прав на телевизионные трансляции только с одним клубом – с «Наполи». А «Наполи» смог пройти только в 1/8 финала, откуда вылетел. Но вряд ли клуб кусает локти: доход «Наполи» от Лиги чемпионов составил 65,7 млн евро. Для сравнения: испанский полуфиналист – «Атлетико» (Мадрид) – получил 59,9 млн евро.

Матч

Ювентус - Реал - 1:4 (1:1)

Голы

Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич

Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)

Предупреждения:

Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53

Удаления:

Куадрадо, 83 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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