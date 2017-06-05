Нобоа – идеальный ход «Зенита». Три факта, с которыми у вас не получится спорить

Новые боссы «Зенита» не только запускают патриотические лозунги. Ключевую проблему состава решили максимально быстро.

«Зенит» нашел идеальный момент

Переходом Кристиана Нобоа еще год назад «Зенит» должен был застраховаться от ухода Акселя Витселя. Но даже крыло сильной компании не помогло тогда договориться с эквадорцем: «Ростов» собирался играть в Лиге чемпионов, поэтому путь Витселя из офиса «Ювентуса» привел его в Китай, а не в финал этой же Лиги чемпионов.

А «Зениту» пришлось помучиться полгода без надежного центрального полузащитника: испытывали Артура Юсупова, надеялись на Маурисио, принимались развивать Эрнани. Константину Сарсании договариваться нужно было уже только с самим игроком. Нобоа решил ехать в Петербург за полтора дня.

Что точно: Кристиана Нобоа выбирал именно клуб, а не новый главный тренер. Роберто Манчини вряд ли успел за три дня официальной работы в «Зените» изучить и свой состав, и доступных футболистов внутри чемпионата России. Это второй на коротком отрезке сигнал о том, что трансферная система, в которой все зависит от тренера, «Зениту» за год с Луческу не понравилась. Первым доказательством было возвращение поста спортивного директора.

«Зенит» решил половину главных проблем

Вторая половина – это центральные защитники, если только Манчини не влюбится в соотечественника Доменико Кришито в этой роли. Это, честно говоря, вряд ли, хотя даже с итальянским элементом паззл без Ломбертса и с угловатым Нету не стыкуется в надежную картину. А центр в полузащите теперь под прикрытием.

Нобоа ярче Витселя, хоть и роли их прилично совпадают. Польза от Нобоа в «Рубине» и «Ростове», даже в «Динамо» была гораздо лучше видна, чем работа Витселя – ее чаще всего приходилось болельщикам объяснять. С Кристианом такой проблемы не ожидается.

Главное преимущество Нобоа – не знание русского языка, с таким умением приходил в «Зенит» и Маурисио тоже. И не опыт игры в чемпионате России: у Артура Юсупова вообще нет никакого другого. Самое важное – набор умений настоящего крупье: и организовать процесс игры, и раздать карты, и в нужный момент выложить на стол нужную для тех, кто в этой метафоре на другой стороне стола, а на поле – впереди, ближе к чужим воротам.

«Зенит» сэкономил для петербуржцев и звезд

Возвращать своих – лозунг приятный, но на главный принцип трансферной политики клуба вряд ли тянет. Все-таки выбирать из почти всех футболистов мира или из 20-30 человек, которые хоть как-то относятся к Петербургу – большая разница. Подписание Нобоа вперед Канунникова, Терентьева и других воспитанников – знак того, что разум побеждает.

К тому же этих своих нужно у других клубов выкупать. «Зенит» мало кого отдавал в аренду, чаще всего в игроков просто переставали верить и отпускали. Теперь понадобится второй раунд инвестиций. А Нобоа – бесплатный, свободный агент. Значит его трансфер нисколько не ограничивает шансы на возвращение петербуржцев.

А еще ведь Роберто Манчини точно захочет как минимум топ-игрока, скорее всего даже топ-игроков. Сергей Фурсенко упомянул 120 миллионов евро – сумму от Халка, Витселя и Гарая. Важнейшего игрока в команду добавили, а к этой сумме не притронулись.

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