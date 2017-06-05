Был парикмахером, странно праздновал гол. Каким мы запомним Данни в «Зените»

Мигель Данни в 2008-м и 2017-м. Фото: "Советский спорт" и ФК "Зенит"

Капитан «Зенита» Мигель Данни покидает клуб после девяти лет. «Советский спорт» вспоминает историю полузащитника в Петербурге.

В первом же матче завоевал Суперкубок УЕФА

Мигель Данни с 2005 года играл за «Динамо», а в августе 2008-го перешел в «Зенит» за рекордные на тот момент 30 миллионов евро. Дебютировать пришлось в одном из важнейших для истории клуба матчей – в игре за Суперкубок. Победный гол, звание лучшего в матче – такое начало нельзя было и представить.

Четыре раза менял игровой номер

Когда Данни пришел в «Зенит», его 10-й номер был занят Андреем Аршавиным, и португалец начал играть под 19-м. Андрей ушел – и Данни взял привычную «десятку». В 2014-м португалец неожиданно вернулся к номеру 35 – под ним он начинал карьеру в португальском «Маритиму». Через два года, после подписания нового контракта он опять взял 10-й.

Трижды рвал кресты

Наверняка травмы – единственная причина вспомнить время в «Зените» с грустью. Первый раз Мигель порвал крестообразные связки колена на тренировке в мае 2009-го, когда ему было 25. Вернулся в игру он только в марте 2010-го и сразу забил гол «Крыльям Советов». В 2012-м Данни получил такую же травму, и опять это произошло на тренировке. На этот раз восстановление заняло 9 месяцев.

Третья травма случилась недавно – в матче против «Спартака» в апреле 2016-го. Когда португальца меняли, он плакал, а потом признавался, что думал о завершении карьеры. Но Данни вернулся через 10 месяцев, получил обратно капитанскую повязку и снова стал полезным команде.

Отдал сыновей в Академию «Зенита»

У Данни есть два сына-близнеца, которым сейчас по 13, и дочка, которая родилась в Петербурге месяц назад. Франсишку и Бернарду занимаются в Академии «Зенита». Мигель иногда приходит посмотреть на игры детей: они на поле выглядят еще лучше, чем отец!

Amazing goal @433 and amazing celebration @nusr_et 🔝👍🏻👏🏻 school tournament lest go @pantherslife_aassp @berny10b and @xikof76 @petruskbfe Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6) Май 19 2017 в 11:34 PDT

Странно отпраздновал гол в Лиге чемпионов

В сентябре 2011-го «Зенит» встречался с «Порту» в Лиге чемпионов, и на 72-й минуте Данни в сотом для себя матче за команду забил третий гол – 3:1! После этого португалец подбежал к угловому флажку, опустился на колени и поднял левую ногу – как собачка.

Фото: скриншот трансляции НТВ+ Футбол

Болельщики «Порту» были невероятно возмущены, посчитав это неуважением со стороны бывшего игрока «Спортинга». Но объяснение оказалось простым – этот гол, как и все другие, были посвящены сыновьям. За пару дней до этого он подарил им щенка, который немного нашкодил дома.

Входит в десятку лучших бомбардиров «Зенита»

Мигель Данни – на девятом месте в топе бомбардиров сине-бело-голубых. За 9 лет он забил 68 мячей за «Зенит» в 257 играх. В петербургском клубе Данни оформил свой первый российский хет-трик – в ворота нижегородской «Волги» в 2013-м. А в ноябре 2011-го забил гол, который стал для «Зенита» в РФПЛ 2500-м.

Увлекался парикмахерским делом

Данни рассказывал, что они с Кристианом Ансальди постоянно друг друга стригли, но как только аргентинец ушел из «Зенита», клиентов у Данни не осталось. Возобновить карьеру парикмахера он согласился ради благотворительности в рамках акции «Давай-давай!». Совместно с «Русфондом» «Зенит» собрал больше миллиона рублей для мальчика, страдающего редким заболеванием. После этого Мигель постриг его и еще двух болельщиков. Все остались довольны!

Любит баскетбол

В Петербурге Данни ходил еще на матчи «Спартака», а когда появился «Зенит», стал болеть за родной клуб. Полузащитник всегда ходил на матчи с супругой и детьми и искренне переживал за команду. Поддержка переросла и в дружбу с баскетболистами – семьи Данни и Кришито постоянно отдыхали вместе с семьями Тулсона, Лэндри и других игроков «Зенита».

Уже уходил из «Зенита»

Летом 2015-го контракт Данни заканчивался, и клуб не спешил его продлевать. В конце мая футболист собрал пресс-конференцию, на которой объявил, что уходит из клуба. Через неделю клуб объявил о подписании нового соглашения на два года.