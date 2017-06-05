«Спартаку» оставалось ждать 9 лет: каким был мир, когда Данни пришел в «Зенит»
Мигель Данни объявил об уходе из «Зенита» после девяти
славных лет в клубе из Санкт-Петербурга. «Советский спорт» вспоминает, каким
был мир, когда Данни переходил в питерский клуб в августе 2008 года.
Начало нового приключения
О своем уходе из стана сине-бело-голубых Данни объявил в
социальной сети Instagram.
«С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из
«Зенита». Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим
желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я
уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь,
которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю
игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также
благодарю всех людей, которых я здесь узнал и которые были частью моей жизни в
Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание — это не конец, наоборот,
это начало нового приключения», - написал игрок.
Интересно, что в тот момент, когда Данни начинал играть за «Зенит» до создания Instagram оставалось еще два года. Нечто подобное он мог написать в Facebook или ВКонтакте, например.
Первый и последний гол. С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из Зенита. Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание - это не конец, наоборот, это начало нового приключения.
«Зенит» - чемпион!
В августе 2008 года Данни переходил в «Зенит» Дика Адвоката,
который был действующим чемпионом страны. Команда победила в чемпионате России
2007 года, который еще проводился по системе весна-осень. «Зенит» также выиграл
Кубок УЕФА, переиграв в финале шотландский «Рейнджерс» из Глазго, но еще не ал
обладателем Суперкубка Европы. Обыграть «Манчестер Юнайтед» в Монако
сине-бело-голубым поможет именно Данни.
В нападении «Зенита» играл Фатих Текке. Ему помогали
забивать Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Радек Ширл и даже Алехандро
Домингес, если вы такого еще помните. Самым дорогим футболистом, когда-либо
купленным российским клубом, на тот момент был земляк Данни, Манише,
одновременно с ним приехавший в нашу страну – в московское «Динамо» - за 16
миллионов евро.
В мире, кстати, рекордным трансфером оставался переход
Зинедина Зидана из «Ювентуса» в «Реал». Согласитесь, через день после победы
«Реала» с Зиданом на тренерском мостике над «Юве» в финале Лиги чемпионов, это
выглядит символично. Нынешнему самому дорогому футболисту планеты,
соотечественнику Зидана Полю Погба в 2008 году только исполнилось 18 лет и
играл он за молодежку французского «Гавра».
В России лучшими бомбардирами были Роман Павлюченко из
московского «Спартака», который сейчас уже играет за столичный клуб «Арарат», а
также Роман Адамов, выступавший в еще существовавшем тогда ФК «Москва» под
руководством Леонида Слуцкого. В завершившемся чемпионате России они забили по
14 голов.
Оба футболиста, кстати, были в составе сборной России на
чемпионате Европы-2008 года, который стал самым успешным крупным футбольным
турниром в истории сборной России. Команда, ведомая голландцем Гусом Хиддинком,
вышла в полуфинал, где, проиграв будущим чемпионам из Испании, завоевала
бронзовые медали. Это сейчас мы покоимся на 63-й строчке мирового футбольного
рейтинга, а тогда в момент поднялись в десятку – на восьмое место. Футболистов
в Кремле принимал действовавший тогда президент России Дмитрий Медведев.
«Зенит-Арена» за полцены
Когда Данни переходил в «Зенит» мы и представить не могли,
что Россия станет хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года. Мы тогда на
это еще даже не претендовали. Несмотря на это строительство «Зенит-Арены» уже
вроде как должно было стартовать. На тот момент оценочная стоимость
строительства составляла порядка 23,7 миллиарда рублей – почти в два раза
меньше, чем вышло в итоге. Доллар, тогда, кстати, стоил 24,5 рублей, а евро
замер на уровне 32,2 рублей.
Лучший бомбардир нынешнего чемпионата России, Федор Смолов
еще даже не забил своего первого гола на профессиональном уровне, хотя еще с
2007 года 18-летний футболист уже играл за «Динамо». Да что там, один из
лидеров нынешнего ЦСКА и сборной России, Александр Головин, еще только
готовился пойти в седьмой класс – ему недавно исполнилось 12 лет и он играл в
футбол в ДЮСШ города Катлан в Кемеровской области.
Футбольному клубу «Краснодар», который в этом сезоне в
очередной раз пробился в Лигу Европы (ее в 2008 году, кстати вообще не
существовало даже в проекте ) исполнилось всего 6 месяцев – команда играла во
второй лиге и плелась в середине таблицы дивизиона «Юг». «Спартаку» оставалось
ждать чемпионского титула долгих 9 лет. Массимо Каррера в 44 года только
завершил свою футбольную карьеру в клубе «Про Верчелли», а Роберто Манчини, не
пожелавшего видеть Данни в своей команде, со скандалом уволили из итальянского «Интера».