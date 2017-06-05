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«Спартаку» оставалось ждать 9 лет: каким был мир, когда Данни пришел в «Зенит»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартаку» оставалось ждать 9 лет: каким был мир, когда Данни пришел в «Зенит»
Фото: «Советский спорт»

Мигель Данни объявил об уходе из «Зенита» после девяти славных лет в клубе из Санкт-Петербурга. «Советский спорт» вспоминает, каким был мир, когда Данни переходил в питерский клуб в августе 2008 года.

Начало нового приключения

О своем уходе из стана сине-бело-голубых Данни объявил в социальной сети Instagram.

«С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из «Зенита». Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание — это не конец, наоборот, это начало нового приключения», - написал игрок.

Интересно, что в тот момент, когда Данни начинал играть за «Зенит» до создания Instagram оставалось еще два года. Нечто подобное он мог написать в Facebook или ВКонтакте, например.

Первый и последний гол. С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из Зенита. Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание - это не конец, наоборот, это начало нового приключения.

Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6)

«Зенит» - чемпион!

В августе 2008 года Данни переходил в «Зенит» Дика Адвоката, который был действующим чемпионом страны. Команда победила в чемпионате России 2007 года, который еще проводился по системе весна-осень. «Зенит» также выиграл Кубок УЕФА, переиграв в финале шотландский «Рейнджерс» из Глазго, но еще не ал обладателем Суперкубка Европы. Обыграть «Манчестер Юнайтед» в Монако сине-бело-голубым поможет именно Данни.

В нападении «Зенита» играл Фатих Текке. Ему помогали забивать Андрей Аршавин, Константин Зырянов, Радек Ширл и даже Алехандро Домингес, если вы такого еще помните. Самым дорогим футболистом, когда-либо купленным российским клубом, на тот момент был земляк Данни, Манише, одновременно с ним приехавший в нашу страну – в московское «Динамо» - за 16 миллионов евро.

В мире, кстати, рекордным трансфером оставался переход Зинедина Зидана из «Ювентуса» в «Реал». Согласитесь, через день после победы «Реала» с Зиданом на тренерском мостике над «Юве» в финале Лиги чемпионов, это выглядит символично. Нынешнему самому дорогому футболисту планеты, соотечественнику Зидана Полю Погба в 2008 году только исполнилось 18 лет и играл он за молодежку французского «Гавра».

В России лучшими бомбардирами были Роман Павлюченко из московского «Спартака», который сейчас уже играет за столичный клуб «Арарат», а также Роман Адамов, выступавший в еще существовавшем тогда ФК «Москва» под руководством Леонида Слуцкого. В завершившемся чемпионате России они забили по 14 голов.

Оба футболиста, кстати, были в составе сборной России на чемпионате Европы-2008 года, который стал самым успешным крупным футбольным турниром в истории сборной России. Команда, ведомая голландцем Гусом Хиддинком, вышла в полуфинал, где, проиграв будущим чемпионам из Испании, завоевала бронзовые медали. Это сейчас мы покоимся на 63-й строчке мирового футбольного рейтинга, а тогда в момент поднялись в десятку – на восьмое место. Футболистов в Кремле принимал действовавший тогда президент России Дмитрий Медведев.

«Зенит-Арена» за полцены

Когда Данни переходил в «Зенит» мы и представить не могли, что Россия станет хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года. Мы тогда на это еще даже не претендовали. Несмотря на это строительство «Зенит-Арены» уже вроде как должно было стартовать. На тот момент оценочная стоимость строительства составляла порядка 23,7 миллиарда рублей – почти в два раза меньше, чем вышло в итоге. Доллар, тогда, кстати, стоил 24,5 рублей, а евро замер на уровне 32,2 рублей.

Лучший бомбардир нынешнего чемпионата России, Федор Смолов еще даже не забил своего первого гола на профессиональном уровне, хотя еще с 2007 года 18-летний футболист уже играл за «Динамо». Да что там, один из лидеров нынешнего ЦСКА и сборной России, Александр Головин, еще только готовился пойти в седьмой класс – ему недавно исполнилось 12 лет и он играл в футбол в ДЮСШ города Катлан в Кемеровской области.

Футбольному клубу «Краснодар», который в этом сезоне в очередной раз пробился в Лигу Европы (ее в 2008 году, кстати вообще не существовало даже в проекте ) исполнилось всего 6 месяцев – команда играла во второй лиге и плелась в середине таблицы дивизиона «Юг». «Спартаку» оставалось ждать чемпионского титула долгих 9 лет. Массимо Каррера в 44 года только завершил свою футбольную карьеру в клубе «Про Верчелли», а Роберто Манчини, не пожелавшего видеть Данни в своей команде, со скандалом уволили из итальянского «Интера».    

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