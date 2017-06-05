«Играем по схеме «Атлетико». Форвард, поднимавший в РФПЛ «Арсенал» и «Тосно»

Форвард «Тосно» Александр Кутьин объяснил, почему команда не должна повторить путь «Арсенала» и что помешало Дмитрию Аленичеву в «Спартаке».



«Были уверены, что выйдем в премьер-лигу»

– Дмитрий Парфенов говорил, что в начале первенства в «Тосно» мало кто верил. Игроки чувствовали то же самое?

– Я бы так не сказал. Когда я переходил из «Арсенала» в «Тосно» вместе с Кашчеланом и Сухаревым, мы подписывали контракты не на полгода-год, а на больший срок – у руководителей «Тосно» были амбициозные планы. Может, мы предвидели выход в премьер-лигу (смеется). Плюс, в определенный момент сложился сплоченный коллектив, и в этом году он выполнил задачу.

В начале сезона нас причисляли к фаворитам, но, может, не на первых ролях. Мы шли в компании четырех-пяти команд, которые ставили задачу выхода в РФПЛ. Потом некоторые стали отваливаться, а «Тосно» ровно прошел первенство. У нас не было таких больших спадов, как у других команд – разве что за исключением «Динамо». Никто не может нам сказать, что мы не по праву заняли второе место.

– Первая победа над «Динамо» была переломным моментом?

– У нас и до, и после «Динамо» были матчи, где мы не были фаворитами по игре. Однако наша команда славится бойцовскими качествами и может перетерпеть. Да, «Динамо» в первой встрече пару раз попало в штанги, больше контролировало мяч. Но футбол знает много случаев, когда одна команда возит другую, а побеждает та, у которой было меньше моментов. Когда принимали динамовцев во втором круге, мы больше заслуживали победы.

– Юрий Калитвинцев после игры в Великом Новгороде сказал, что матчи «Тосно» с «Динамо» и дальше будут принципиальными.

– Открою секрет: для «Тосно» ни «Динамо», ни другая команда не были принципиальными соперниками. Понимаю Калитвинцева: он проиграл нам два матча подряд, а «Динамо» шло на первом месте и считалось безоговорочным фаворитом. Для них было принципиально нас обыграть в третьей встрече, когда они почти решили задачу выхода в РФПЛ. Нам не было так особенно важно выиграть у динамовцев: они, Нальчик или «Балтика» – за любую победу дают три очка. Для нас игры с «Динамо» не будут принципиальными, когда мы встретимся в премьер-лиге. Возьмем три очка – будем рады.

– К играм с «Зенитом» интерес точно подогреют.

– Конечно, до сегодняшнего момента они были единственными представителями региона в РФПЛ. Теперь появилась вторая команда, и с «Зенитом» у нас будут самые принципиальные матчи.

– «Тосно» мог обеспечить второе место еще в апреле, но в этот момент притормозило. Перенервничали из-за того, что премьер-лига была так близко?

– Там все зависело от конкретной игры. Могли выйти в РФПЛ во Владивостоке, но пропустили на 83-й минуте. То же самое произошло в игре со «Спартаком-2». Мы-то уже были уверенны, что выйдем в премьер-лигу. Такой отрыв от третьего места было невозможно растерять. Игроки, руководство и болельщики – все хотели побыстрее решить задачу. Но как говорится в любом деле: поспешишь – людей насмешишь. Хорошо, что все решили в Нижнекамске.

«Тосно» – каток. Медленный, но так только кажется»

– Выйти в премьер-лигу с «Арсеналом» и «Тосно» – две большие разницы?

– Небо и земля. Аленичев и Парфенов проповедуют разные стили игры. Как показывает время, каждая наработка тренера давала тот результат, который и требовался.

– Вы как-то сказали: «Арсенал» Аленичева – «Феррари», а «Арсенал» Виктора Булатова – «Гелендваген». «Тосно» – это что?

– Это каток (смеется). Не в том смысле, что катком проходимся по соперникам, а просто терпим. Мы не можем возить 18 команд из 20, но играем, терпим, и за это нас вознаграждают. У нас не было таких ярких исполнителей в ФНЛ, которые на индивидуальном мастерстве могли решать судьбу матча. Под премьер-лигу мы должны как-то усиливаться, но не знаю, как сейчас руководители работают над этим.

Мы всей командой должны были обыгрывать. Даже не сказать, что возили команды из нижней части таблицы. Какие-то игры были равными. Но потом смотришь пресс-конференции тренеров, и по их словам складывается ощущение, что мы были «булками», а их команды играли не хуже. Но счет на табло.

У нас свой план на игру. Мы стараемся придерживаться того, что нам говорит тренер, и это приносит свои плоды. Может, это идет в ущерб красоте футбола, но главное – есть результат. Поэтому и говорю, что «Тосно» – это каток. Вроде, едет медленно, но так только кажется.

– В премьер-лиге от вас тоже не придется ждать красивой игры?

– Как и в ФНЛ, на первом месте будет стоять дисциплина. Наверное, «Тосно» можно сравнить с «Оренбургом». Где-то мы играем так же, как и они. Может, не так ярко получается, но больше чем уверен, что попортим нервы многим командам.

«Рассчитываем, что в Петербурге поддержат не хуже, чем в Новгороде»

– Чего нужно избежать, чтобы не повторить путь «Арсенала» Аленичева?

– Тогда команда была не то чтобы авантюрной, но мы больше были нацелены на атаку, хотели созидать. Правда, оставляли свободные зоны. В «Тосно» мы в защите даем меньше возможности наказать за ошибки. В этом моменте можно было предостеречь, но у нашей команды таких ошибок не будет.

– Для себя лично что-то извлекли? Все-таки первый сезон в премьер-лиге вышел по статистике не самым лучшим – всего два гола.

– У меня на тот момент не было опыта, а сейчас он есть. Определенные уроки я извлек, но самое главное для нападающего из клубов середины таблицы, где, думаю, мы и будем – реализовывать то, что тебе дают. Если бы забивал – статистика была бы другой. Нужно бережно относиться к моментам, которые создает или команда, или ты лично.

– Жалко, что «Тосно» домашние матчи будет играть не в Великом Новгороде, а на «Петровском»? Нет гарантии, что он даже наполовину заполнится.

– С половиной вы тоже замахнулись (смеется). У каких-то команд РФПЛ и половина периферии не заполняется. Болельщиков из Новгорода, конечно, жалко. Мне есть с чем сравнивать. В Туле стадион заполнялся на 10-15 тысяч зрителей, а на «Тосно» в Петербурге приходило 100 человек, и на поле не было такого драйва. Когда за тебя болеет полный стадион – пусть в Новгороде он и вмещал три тысячи болельщиков – это добавляет больше позитивных эмоций, и ты выкладываешься на все сто процентов. Но таков регламент: нельзя принимать в городе, который дальше 50 километров от аэропорта.

Скажу за всю команду, что мы бы хотели продолжать играть в Новгороде. Там бы построили трибуны на 8-10 тысяч зрителей, и они бы заполнялись, потому что для города это праздник. Невозможно предугадать, как будет в Петербурге. Рассчитываем, что петербуржцы и болельщики из Ленобласти нас поддержат не хуже.

«Возможно, Аленичев в «Спартаке» не перестроился после Тулы»

– Если персонально сравнивать Аленичева и Парфенова – между ними много сходств?

– Они похожи. Оба интеллигентные, культурные люди, хотят донести до футболистов то, что от них требуют – это главная черта обоих тренеров. Я еще работал полгода с Булатовым, а он тоже экс-спартаковец. Во всех троих мне импонировало то, что у них есть свой стиль игры, и независимо от возникающих факторов они не отходят от собственного плана, никуда не сворачивают. Мне кажется, это самое главное в тренерской работе. Может что-то не получаться или руководители начнут давить, чтобы попробовали нечто другое – не нужно сворачивать с плана, в котором уверен. А Аленичев, Парфенов и Булатов уверены в том, что дают и требуют. Если не свернешь с плана – это по-любому вознаградится. Они никогда не сворачивали, шли до конца и выводили команды в РФПЛ. Разве что Булатова убрали за 14 туров до конца сезона в ФНЛ, но и он мог выйти с «Арсеналом» в премьер-лигу. Они втроем гнут свою линию, и у них все получается.

– Антон Заболотный рассказывал, что тренеры «Тосно» берут пример с «Ювентуса» и «Атлетико».

– Когда я только перешел, на теории много внимания уделяли именно этим командам. Они играют очень компактно в защите и не дают разбежаться даже грандам. Поэтому эти команды и находятся на лидирующих позициях. Парфенов от нас требовал такой же компактности. Мы даже ближе к «Атлетико», чем к «Ювентусу», потому что играем по той же схеме, стараемся действовать компактно и выбегать в контратаки. Правда, так они играют с сильными командами, а с теми, кто ниже классом, действуют иначе. Мы стараемся повторять за ними.

– Когда-нибудь видели эмоционального Парфенова? Он во время матчей выглядит спокойным, а того же Аленичева вы очень редко видели разозленным.

– За два года Аленичев повышал голос один-два раза. Парфенов больше поддается эмоциям, но не сказал бы, что он слишком эмоциональный. Бывает, что игра не складывается, и он может высказаться. Но ему и понятно, что этим можно навредить. По горячим следами нас никто не ругает, мы все разбираем, когда эмоции укладываются. Лучше показать ошибки на видео, чем наговорить лишнего сгоряча, а потом сожалеть. Это стиль Парфенова.

– Вам жалко, что у Аленичева не получилось в «Спартаке»?

– Безумно. Там не все так просто. Ему было тяжело работать, ведь не было такой поддержки, как в Туле. В «Арсенале» Аленичев был царем и богом. В «Спартаке» подобного не было, что логично, потому что это не Тула, которая за два года прошла от КФК до премьер-лиги. Возможно, Аленичев не перестроился. Я лишь выражаю свое мнение, но если он дорастет до команды-гранда, то не будет делать тех ошибок, которые были в «Спартаке». Будет интересно посмотреть на его новый вызов.