«Возможно, это и сыграло злую шутку». Буффон – о причинах поражения в Кардиффе
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дал интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport после финала Лиги чемпионов.
Напомним, 3 июня в Кардиффе туринский клуб уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:4.
– У меня еще один год по контракту, – говорит 39-летний капитан команды. – Поэтому шанс выиграть Лигу чемпионов действительно есть.
Конечно, это была отличная возможность завоевать трофей, – продолжает Буффон. – Мы заслуженно вышли в финал. В первые полчаса «Ювентус» показывал приличный футбол, а потом случилось что-то непонятное.
Не знаю, соответствует ли уровню «Реала» наша команда, но очевидно одно – нам действительно чего-то не хватает, чтобы выиграть Лигу чемпионов.
Нет, я не сожалею, – рассказывает итальянец. – Наш соперник был сильнее. Это факт. Испанцы заслужили победу, но мы могли сыграть куда лучше, – заявил Буффон.
– Конечно, в некоторых эпизодах «Реалу» просто повезло. Особенно это касается двух забитых мячей. С другой стороны, мы доминируем в серии А, и перед игрой с «Реалом» все игроки были уверены в себе. Возможно, это и сыграло злую шутку.
Мы были очень расстроены после второго тайма. Нет, не поражением, а своей игрой. Больше всего было сложно смириться с тем, что твой соперник превосходит тебя во всех компонентах игры. Ты пытаешься исправить ситуацию, но ничего не получается, – рассказал голкипер.
– Многие думают, что «Ювентус» не серьезно отнесся к подготовке, но это не так. Да, мы проиграли, но при этом команда старалась исправить ситуацию.
В любом случае я хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Они заслужили трофей Лиги чемпионов, больше чем игроки, – заключил голкипер «Ювентуса».
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция