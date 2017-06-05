«Зенит» – это похороны. 5 футболистов, убивших свою карьеру в Санкт-Петербурге
Кристиан Нобоа – это как раз то, что нужно «Зениту». Во
всяком случае, нас в этом пытаются убедить эксперты.
Возможно, так оно и есть. Но нужен ли «Зенит» Кристиану? Вот
вопрос! Не произойдет ли с футболистом, который был звездой исключительно в
клубах под руководством Курбана Бердыева, того же, что случилось со многими
звездами, погнавшимися за длинным питерским рублем и не выдержавшими
конкуренции в российском топ-клубе?
Алехандро Домингес
Аргентинский нападающий Алехандро Домингес в «Рубине», куда
он приехал в 2009 году, перейдя из «Ривер Плейта, стал настоящей звездой. В
2006 году он стал лучшим легионером нашего чемпионата. Тогда же на него
положили глаз скауты богатого «Зенита», охотившегося за своим первым
чемпионством.
В январе 2007 года Алехандро уже отправлялся на сборы в
составе нового клуба – его трансфер обошелся сине-бело-голубым в 7 миллионов
евро. Однако в Санкт-Петербурге стать лидером команды Домингесу не удалось. Там
были свои решалы во главе с Андреем Аршавиным. За два года Алехандро смог
забить за «Зенит» всего 7 голов. Нужно было что-то делать – в Питере аргентинец
крепко осел на скамейке запасных.
Решение пришло, когда «Рубин» выкупил его трансфер обратно –
за 4 миллиона евро. За сезон в «Рубине» Алехандро в 23 матчах забил 16 голов и
отобрал чемпионский титул у «Зенита». Но оставаться в России южноамериканец не
захотел и уехал в «Валенсию» - бесплатно.
Александр Бухаров
В 2010 году, когда «Зениту» в очередной раз понадобилось
ослабить конкурентов, заодно купив себе качественного футболиста, из Казани в
Санкт-Петербург переехал нападающий Александр Бухаров – лучший бомбардир
«Рубина». По одним данным сине-бело-голубые заплатили за игрока 12 миллионов
евро, по другим – все 20 миллионов евро.
Переехав в Питер Александр начал выходить в стартовом
составе. Однако дела в Санкт-Петербурге у него шли далеко не так хорошо, как в
Казани. Он практически перестал забивать. В итоге, за четыре года появившись на
поле в 54 матчах Александр забил всего 11 мячей. За это время он успел съездить
в аренду в «Анжи», а потом и вовсе абсолютно бесплатно ушел в «Ростов» к
Курбану Бердыеву.
В «Ростове» Бухаров вновь вернулся на прежний уровень игры,
начал забивать не только в чемпионате России, но и в Лиге чемпионов «Манчестер
Юнайтед», и в составе сборной России – бельгийцам на открытии стадионе «Фишт» в
Сочи. Теперь он вместе с национальной командой готовится к Кубку конфедераций.
Кристиан Ансальди
Очень похожий путь проделал и аргентинский защитник Кристиан
Ансальди. В «Рубине» он был лучшим левым игроком обороны в чемпионате. Он играл
настолько хорошо, что на него из провинциального российского клуба обратили
внимание в сборной Аргентины, куда он получил вызов.
Следующими игроком заинтересовались скауты и руководители
«Зенита». Сине-бело-голубые заплатили аз футболиста 8 миллионов евро и… надолго
замариновали его на скамейка запасных. Проведя в команде три года, Кристиан
появился на поле лишь в 14 поединках. За это время он успел съездить в аренду
сначала в мадридский «Атлетико», а потом и в итальянскую «Дженоа».
По окончании аренды итальянский клуб выкупил права на
аргентинца за 4 миллиона евро. Еще за год в Италии Кристиан, получив игровую
практику, доказал свою состоятельность и за 10,5 миллионов евро уехал в
«Интер», где сейчас является основным футболистом.
Александр Рязанцев
В «Рубине» Александр Рязанцев настоящей звездой никогда не
был. Во всяком случае – по игре. Но он был крепким игроком основы, который
получал вызов в сборную России и высоко ценился тренерами. В «Зенит» он
переходил в ранге «футболиста, забившего тот самый гол «Барселоне». Вы
наверняка его помните.
Казань Рязанцев покидал бесплатно, когда у него истек срок
контракта, а Курбана Бердыева уже не было в клубе. С 2014 года он выступал за
питерскую команду. Играл немало, но качество футбола оставляло желать лучшего.
Постепенно Александр скатился сначала на скамейку запасных сине-бело-голубых, а
потом и во вторую команду, играющую в первой лиге.
До конца контракта с «Зенитом» у Рязанцева остается еще год.
Сейчас у футболиста есть выбор – искать новый клуб или получать не самую
маленькую зарплату по старому соглашению. Рязанцев хочет выбрать первое, для
этого и пытается восстанавливаться от травмы, играя за дубль – может кто и
заметит.
Иван Новосельцев
Последними «похоронами» карьеры в «Зените» отметился главный
хипстер российского футбола Иван Новосельцев. Звездой он стал в «Ростове», как
ни удивительно – все при том же Курбане Бердыеве. Путь стандартный – сначала
вызов в сборную России, а потом – переход в «Зенит».
Трансфер получился довольно скандальным. Сине-бело-голубые
воспользовались пунктом о праве выкупа игрока, прописанном у него в контракте.
Удивительной была сумма – всего 800 тысяч рублей. C тех пор игрок сборной
России появился на поле лишь в восьми матчах. Последний раз его видели играющим
в начале декабря прошлого года.
Мы привели самые яркие примеры. А ведь есть еще Бруну Алвеш,
купленный за 22 миллиона евро и проданный позже за 5,5. Был и Соломон Рондон,
которого продали через год при первой же возможности, сведя потери к минимуму.
До сих пор в «Зените» остается вундеркинд Александр Кокорин, не получивший
вызов в сборную. Были и менее именитые игроки вроде Ивана Соловьева –
талантливый парень убежал из «Динамо» на огромную зарплату, а теперь играет за
воронежский «Факел».