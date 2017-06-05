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«Зенит» – это похороны. 5 футболистов, убивших свою карьеру в Санкт-Петербурге

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Зенит» – это похороны. 5 футболистов, убивших свою карьеру в Санкт-Петербурге
Фото: «Советский спорт»

Кристиан Нобоа – это как раз то, что нужно «Зениту». Во всяком случае, нас в этом пытаются убедить эксперты.

Возможно, так оно и есть. Но нужен ли «Зенит» Кристиану? Вот вопрос! Не произойдет ли с футболистом, который был звездой исключительно в клубах под руководством Курбана Бердыева, того же, что случилось со многими звездами, погнавшимися за длинным питерским рублем и не выдержавшими конкуренции в российском топ-клубе?

Алехандро Домингес

Фото: «Советский спорт»

Аргентинский нападающий Алехандро Домингес в «Рубине», куда он приехал в 2009 году, перейдя из «Ривер Плейта, стал настоящей звездой. В 2006 году он стал лучшим легионером нашего чемпионата. Тогда же на него положили глаз скауты богатого «Зенита», охотившегося за своим первым чемпионством.

В январе 2007 года Алехандро уже отправлялся на сборы в составе нового клуба – его трансфер обошелся сине-бело-голубым в 7 миллионов евро. Однако в Санкт-Петербурге стать лидером команды Домингесу не удалось. Там были свои решалы во главе с Андреем Аршавиным. За два года Алехандро смог забить за «Зенит» всего 7 голов. Нужно было что-то делать – в Питере аргентинец крепко осел на скамейке запасных.

Решение пришло, когда «Рубин» выкупил его трансфер обратно – за 4 миллиона евро. За сезон в «Рубине» Алехандро в 23 матчах забил 16 голов и отобрал чемпионский титул у «Зенита». Но оставаться в России южноамериканец не захотел и уехал в «Валенсию» - бесплатно.

Александр Бухаров

Фото: «Советский спорт»

В 2010 году, когда «Зениту» в очередной раз понадобилось ослабить конкурентов, заодно купив себе качественного футболиста, из Казани в Санкт-Петербург переехал нападающий Александр Бухаров – лучший бомбардир «Рубина». По одним данным сине-бело-голубые заплатили за игрока 12 миллионов евро, по другим – все 20 миллионов евро.

Переехав в Питер Александр начал выходить в стартовом составе. Однако дела в Санкт-Петербурге у него шли далеко не так хорошо, как в Казани. Он практически перестал забивать. В итоге, за четыре года появившись на поле в 54 матчах Александр забил всего 11 мячей. За это время он успел съездить в аренду в «Анжи», а потом и вовсе абсолютно бесплатно ушел в «Ростов» к Курбану Бердыеву.

В «Ростове» Бухаров вновь вернулся на прежний уровень игры, начал забивать не только в чемпионате России, но и в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед», и в составе сборной России – бельгийцам на открытии стадионе «Фишт» в Сочи. Теперь он вместе с национальной командой готовится к Кубку конфедераций.

Кристиан Ансальди

Фото: «Советский спорт»

Очень похожий путь проделал и аргентинский защитник Кристиан Ансальди. В «Рубине» он был лучшим левым игроком обороны в чемпионате. Он играл настолько хорошо, что на него из провинциального российского клуба обратили внимание в сборной Аргентины, куда он получил вызов.

Следующими игроком заинтересовались скауты и руководители «Зенита». Сине-бело-голубые заплатили аз футболиста 8 миллионов евро и… надолго замариновали его на скамейка запасных. Проведя в команде три года, Кристиан появился на поле лишь в 14 поединках. За это время он успел съездить в аренду сначала в мадридский «Атлетико», а потом и в итальянскую «Дженоа».

По окончании аренды итальянский клуб выкупил права на аргентинца за 4 миллиона евро. Еще за год в Италии Кристиан, получив игровую практику, доказал свою состоятельность и за 10,5 миллионов евро уехал в «Интер», где сейчас является основным футболистом.

Александр Рязанцев

Фото: «Советский спорт»

В «Рубине» Александр Рязанцев настоящей звездой никогда не был. Во всяком случае – по игре. Но он был крепким игроком основы, который получал вызов в сборную России и высоко ценился тренерами. В «Зенит» он переходил в ранге «футболиста, забившего тот самый гол «Барселоне». Вы наверняка его помните.

Казань Рязанцев покидал бесплатно, когда у него истек срок контракта, а Курбана Бердыева уже не было в клубе. С 2014 года он выступал за питерскую команду. Играл немало, но качество футбола оставляло желать лучшего. Постепенно Александр скатился сначала на скамейку запасных сине-бело-голубых, а потом и во вторую команду, играющую в первой лиге.

До конца контракта с «Зенитом» у Рязанцева остается еще год. Сейчас у футболиста есть выбор – искать новый клуб или получать не самую маленькую зарплату по старому соглашению. Рязанцев хочет выбрать первое, для этого и пытается восстанавливаться от травмы, играя за дубль – может кто и заметит.

Иван Новосельцев

Фото: «Советский спорт»

Последними «похоронами» карьеры в «Зените» отметился главный хипстер российского футбола Иван Новосельцев. Звездой он стал в «Ростове», как ни удивительно – все при том же Курбане Бердыеве. Путь стандартный – сначала вызов в сборную России, а потом – переход в «Зенит».

Трансфер получился довольно скандальным. Сине-бело-голубые воспользовались пунктом о праве выкупа игрока, прописанном у него в контракте. Удивительной была сумма – всего 800 тысяч рублей. C тех пор игрок сборной России появился на поле лишь в восьми матчах. Последний раз его видели играющим в начале декабря прошлого года.

Мы привели самые яркие примеры. А ведь есть еще Бруну Алвеш, купленный за 22 миллиона евро и проданный позже за 5,5. Был и Соломон Рондон, которого продали через год при первой же возможности, сведя потери к минимуму. До сих пор в «Зените» остается вундеркинд Александр Кокорин, не получивший вызов в сборную. Были и менее именитые игроки вроде Ивана Соловьева – талантливый парень убежал из «Динамо» на огромную зарплату, а теперь играет за воронежский «Факел».

В общем, Кристиану Нобоа – не время радоваться – надо доказывать свою состоятельность новому тренеру и надеяться, что для него «Зенит» - это не похороны.
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