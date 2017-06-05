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Дмитрий Кудряшов: Я просто был уверен, что выиграю у Дуродолы

Юлия Жемалева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Кудряшов: Я просто был уверен, что выиграю у Дуродолы

В субботу в Ростове-на-Дону Дмитрий Кудряшов взял долгожданный реванш в пятом раунде техническим нокаутом и завоевал титул WBC Silver в первом тяжелом весе, а также право претендовать на полноценный титул чемпиона мира WBC. Его соперник из Нигерии Оланреваджу Дуродола, который полтора года назад выиграл у Кудряшова, был повержен, хотя до этого момента его карьера складывалась неплохо. Теперь Кудряшова ожидает встреча с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом. Дата боя пока не ясна. Но есть предварительная информация, что это может произойти уже этой осенью. Мы встретились с Дмитрием Кудряшовым после боя, чтобы узнать, как он себя чувствует после боя, и какие планы строит на будущее.

- Дмитрий, вы провели отличный бой с соперником, который ранее побеждал вас. Что вам помогло окончить бой именно с таким результатом?
- Спасибо, да, я настраивался на этот поединок, морально и физически готовился к нему. Со стороны выглядело, что это был психологически сложный бой, потому что раньше я уже разгромно проигрывал этому противнику. Но я знал причины тому поражению, и на этот поединок в Ростове я выходил просто как на обычный бой, который я должен выиграть. Я выходил, будучи уверенным в своем победе. И результат оказался закономерным.

- А почему, если не секрет, вы проиграли Дуродоле тогда, в Казани?
- Да, я признаю, что поражение было серьезным, а оправдания - удел слабых людей. Я лишь говорю о своем внутреннем состоянии. В этот раз я был полностью уверен в победе, и выходил не как проигравший, а как победитель.

- Первые несколько раундов боя складывалось ощущение, что вы присматривались к сопернику, изучали его тактику. В атаку вы пошли уже в третьем и четвертом раунде. То есть, в начале боя зрители и спортивные комментаторы были в напряжении, так как один точный удар мог решить исход.
- У нас 12-раундовый бой. А это - своеобразный марафон. И в первых раундах поединка бросаться в атаку было бы не совсем правильно, я бы потратил много сил и энергии, необходимой мне в ходе боя. Сначала мне нужно было понять, что планирует делать Дурадола, с чем он вышел, какие сюрпризы приготовил. У нас с Николаем Петровичем Тимофеевичем был составлен план на бой. И мы должны его придерживаться.

- В этом бою Дуродола не проявил себя ярко, с чем это связано, как вы думаете?
- Каждый боксирует настолько, насколько ему позволяет его соперник. Это золотое правило. В прошлый раз я позволил Дурадоле выглядеть хорошо, и он этим воспользовался. А сейчас я не дал ему развивать атаку. Когда он начинал бить серию, я просто клинчевал или уходил от него, и все. Поэтому Дурадола ничего не смог противопоставить мне и все. Соответственно, когда нарывался на мои удары, почувствовал силу, его пыл и азарт сразу испарился. Я думаю, что Дуродола – это самый обычный соперник, но после того, как ты ему разгромно проиграл, любой соперник будет для тебя тяжелым. Я заранее знал, что этот бой будет совсем другим. Я был уверен, что его выиграю. В противном случае никто бы не стал рисковать. Реванш. Тем более у меня дома, это большая ответственность. Если Дуродола говорил перед боем, что на все воля Божья, то я говорил, что я обязательно выиграю этот бой. Так и случилось. Это большая ответственность драться дома. Это было моим желанием. Но никто не знает, как мог закончиться этот бой. Мне хотелось посвятить эту победу своим землякам. В Ростове давно не было хорошего бокса.

- Какие у вас дальнейшие планы? Будете отдыхать?
- Что в вашем понимании отдыхать? Я уже завтра пойду в зал и буду делать, если не боксерскую, то атлетическую работу. Я не выбываю из спортивного движения. Я продолжаю тренироваться. О конкретных планах расскажет мой промоутер, когда будут конкретные договоренности. Конечно, уже есть ясность. Я официально стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC. Но когда точно состоится бой, осенью или зимой, будем смотреть.

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