Венгрия уже громила Россию 12:0! Удивительный факт из истории личных встреч

Перед сегодняшнем матчем Венгрия – Россия обозреватель «Советского спорта» вспоминает интересные факты из противостояния соперников.

Многие болельщики заранее отдают россиянам победу в товарищеском матче с венграми. В ней уверены и букмекеры. К тому же многие заранее заявляют о том, что поединок будет нерезультативным.

На самом деле все не так уж однозначно. Лично меня привлекла одна строка на странице в Википедии, где характеризуется сборная Венгрии по футболу.

Оказалось, что свою самую громкую победу в истории венгры одержали над россиянами – 12:0! Правда, случилось это уже больше ста лет назад – 14 июля 1912 года.

Вот что писали об этом матче «Московские ведомости»

«В воскресенье на поле Сокольнического Клуба спорта состоялся второй международный матч. Причем, против Венгерцев выступала команда «вся Россия», сформированная правлением Всероссийского Союза. На этот раз гости получают несравненно сильнейшую, чем в предыдущую встречу, команду и играют они более тщательно, считаясь с силой команды. Русские проявляют массу энергии и временами переходят в атаку, так что создается впечатление равномерной игры.

Таким образом первая половина игры является самой интересной. Венгерцы показывают свое умение плассировать удары, исключительную спортивность при игре около гола, когда кандидат на его забитие отдает мяч на сторону с тем, чтобы лишить возможности голкипера защищаться. Много работы было нашему голкиперу Матрину. Венгерцы тщательно нападали на левый край, где был наш слабый бэк Римша.

Bce-таки все старания Русских забить голь не увенчались успехом, наоборот, гостям удалось три раза загнать мяч в ворота России и результатом 3:0 и окончилась первая половина игры. Во второй картина резко изменилась; инициатива игры перешла исключительно к Венгерцам, мяч даже не переходил на их сторону. Не сильное наше нападение вовсе не могло работать, а только смотрело, как бесплодно бились бэки и хавы против натиска неприятеля. После второго гола понадобилось всего только пол минуты, чтобы забить третий. Русская команда была утомлена первой половиной и гостям удалось блестяще воспользоваться этим обстоятельством и забить 9 сухих голов и закончить матч 12:0 в свою пользу. Такого пораженія не наносила ни одна еще иностранная команда русским игрокам. На высоте своего призвания быль рефери А. Н. Шульц, член правления Всероссийского Союза. Публики было около 3.000 человек».

Вот такая оказия случилась с нашей командой 105 лет назад. Вы, наверное, обратили внимание, что «Московские ведомости» пишут о втором международном матче. Первый прошел накануне и закончился со счетом 9:0 в пользу сборной Венгрии. Это исторический факт.

Впрочем, в утешение нашим болельщикам скажу, что был и мощный реванш 74 года спустя.

В 1986 году сборные СССР и Венгрии встретились на групповом этапе финальной части чемпионата мира в Мексике. И вот там уже наши разгромили венгров со счетом 6:0. Голы забили Яковенко, Алейников, Беланов, Яремчук и Родионов. Еще один раз венгры сами поразили собственные ворота.

Вот что писал об этом матче «Советский спорт»

«Советская команда в отчетной встрече оказалась на диво единодушной, дисциплинированной и в высшей степени целеустремленной. Поэтому позволю себе (несмотря на прошедший телевизионный репортаж) напомнить нашим читателям о некоторых игровых эпизодах и, конечно же, о забитых мячах. Их было шесть. И были они на любой вкус!

Казалось бы, что такое в матче две минуты? А ведь припомните: на первой же минуте слева на фланге Рац с Заваровым и Алейниковым разыграли интереснейшую комбинацию. Через полминуты грозно сыграл на скорости уже на правом крыле атаки Беланов. От такой нестандартной, быстрой игры соперников, наверное, и подрастерялись венгерские защитники, прозевав выход к своей штрафной по правому флангу нашего защитника Ларионова. Шаллаи был вынужден остановить этот рейд недозволенным приемом.

Штрафной выполнял Рац. Короткий разбег, техничная подсечка мяча к ближней штанге, и набежавший Яковенко, получив пас от Беланова, забивает на 2-й минуте мяч в ворота Дистла (кстати, пока это самый быстрый гол на чемпионате мира).

Ровно через минуту, пока венгры выясняли, кто прав и кто виноват, вновь увлекают всех за собой в атаку неистощимые на футбольные хитрости Рац, Яковенко и Яремчук. Мяч летит к Беланову, Игорю бить неудобно, он не жадничает и неожиданно пропускает мяч под удар Алейникову. Расстояние до ворот было метров 25-30. Мы в ложе прессы, увидев, как рослый вратарь Дистл не, дотянулся до мяча, решили, что мяч пролетел выше ворот, а затем срикошетировал от бетонного парапета на сетку с обратной стороны. И только взрыв аплодисментов, донесшийся с дальней трибуны, разъяснил всем, что мяч оказался в сетке ворот сборной Венгрии. Необыкновенной силы и точности получился удар у Алейникова, под стать всей комбинации!

Венгры, как и положено любой опытной команде на чемпионате мира, внешне ничем не выдали своего огорчения. Пытался наладить игру в атаке на левом фланге быстрый и техничный Эстерхази. Справа атаковал Киприх. Подключался в нападение, смело идя в борьбу на «втором этаже», центральный защитник Кардош. Опаснейший удар по воротам Дасаева нанес Киприх. С трибуны мы видим, как Кузнецов по-хоккейному, в прыжке, бросился под этот удар…

На высоте оказываются не только наши защитники во главе с Бессоновым. Им «по штату положено» не терять мяч. Блестяще, умно и точно ведут игру в середине поля наши хавбеки. Яковенко, Рац, Яремчук и Алейников надежностью своих действий буквально подавили сильнейшую линию венгерской сборной. Совсем не видно было до конца первого тайма Детари, Петера и Гарабы. И как следствие, нападающие соперников, не получая от них мячей, практически оказались не у дел.

Атаки советской команды продолжались. На их острие постоянно находились Беланов и Заваров, которые, неожиданно меняясь местами, подготавливали удобные позиции для выхода вперед своим партнерам из средней линии.

В середине тайма Яремчук с Рацем своими хитроумными маневрами настолько запутали оборону соперников, что та выпустила из виду набравшего скорость Беланова. Пас форварду был сделан незамедлительно и точно. Игоря сбивают с ног. Сам пострадавший и реализует пенальти. 3:0.

Воистину скоростные данные Беланова сразу и не оценишь. На первый взгляд начинает бег он как-то сдержанно, вводя этим в заблуждение своих опекунов. Но по мере возрастания скорости его рывка вдруг видишь, что тело Беланова буквально парит в воздухе, а соперники остаются далеко позади. Не счесть, сколько таких рывков сделал наш нападающий в этот жаркий и душный день. И все они, как правило, приводили к острейшим моментам у ворот сборной Венгрии.

Конечно, после победной встречи не хотелось бы говорить о неточностях в действиях Беланова, особенно при завершающих ударах. Но писать об этом необходимо. Теперь его скоростные данные привлекли внимание всех обозревателей. На заметку взяли Беланова и тренеры других сборных. Так что в следующих встречах ему придется нелегко. Впрочем, как и всем остальным нашим футболистам. Ведь сборная СССР второй матч в группе играет с чемпионом Европы - сборной Франции.

Встреча на стадионе «Ирапуато» продолжалась с преимуществом советской команды вплоть до перерыва. Пожалуй, лишь однажды Дасаеву пришлось продемонстрировать все свое мастерство. В отменном прыжке забрал он мяч в руки посла опаснейшего удара головой защитника Кардоша в нижний угол крот. Эпизод? Не более. И все же капитан команды Демьяненко делает строгое внушение своим партнерам по обороне. Расслабляться здесь нельзя - наказание последует сразу (вспомнился матч открытия чемпионата между сборными Италии и Болгарии).

Получает травму Ларионов. Пока ему оказывают медицинскую помощь доктор С. Мышалов и массажисты М. Насибов и О. Соколов, звучит свисток арбитра. 45 минут истекло.

В перерыве в ложе прессы необычный шум. Прервав привычную работу, журналисты обменивались мнениями об игре. Шеф-редактор западногерманского журнала «Киккер» К. Хайманн назвал Беланова «ракетой», Яремчука и Раца «большими хитрецами», а действия сборной СССР – «парадом современного футбола».

В эти минуты подумалось, не рановата ли такая похвала пусть и исходит она из уст спортивного журналиста с мировым именем. Предстояло еще 45 минут. Наверняка венгры сделали выводы из своей не убедительной игры, наверняка постараются они переломить ход встречи. Смущало и то, что слишком уж много сил потратили футболисты нашей сборной в первой половине на скоростную игру, хотя в конце тайма было видно и то, что более строгий контроль мяча приносил нам и желанные паузы для передышки.

Начало второй половины как будто подтвердило опасения. Активизировались Эстерхази и Киприх. Им стали больше помогать Детари и его партнеры по средней линии. Продолжал идти к нашей штрафной неутомимый защитник Кардош.

Впрочем, как выяснилось чуть попозже, это не помешало советским футболистам продолжать вести свою игру. Будто и не было жары, будто не было щедро растраченных сил в первой 45-минутке. По прежнему явственно ощущалось тактическое, техническое и физическое преимущество сборной СССР. Бросалось глаза, как уважительно в этих условиях относились наши футболисты друг к другу. Никто не делал недовольных взмахов руками после срыва атаки. Все дружно шли в отбор мяча. И совершенно естественными выглядели в такой обстановке еще три (!) забитых мяча в ворота сборной Венгрии (дважды Яремчук и Родионов).

Вот с таким необычным счетом (6:0) завершился матч сборных СССР и Венгрии в Ирапуато на чемпионате мира. В заключение хочу отметить: матч прошел корректно. Не было ни одного предупреждения. Наши друзья-соперники прекрасно понимали: сборная СССР выглядела сильнее».

P.S. Ну и в заключение напомню, что на ЧЕ-2016 венгры сыграли вничью с будущим чемпионом – сборной Португалии. И заняли первое место в своей группе. Россияне на том же этапе стали последними в своем дивизионе.