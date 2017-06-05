Григорий Дрозд: К бою с Дуродолой Кудряшов готовился как к празднику
Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд рассказал о победе россиянина Дмитрия Кудряшова над нигерийцем Оланреваджу Дурадолой.
- Нас с Димой Кудряшовым связывают дружеские отношения. Дима неоднократно был в моем лагере. Он помогал мне готовиться к бою с Кшиштофом Володарчиком и другими соперниками. Симпатия, как говорится, сошлись характерами. Очень хороший парень, порядочный и честный. Поэтому, вот дружим с того момента, как я приехал в лагерь и познакомился. Предыдущий бой Димы с Дурадолой я не только смотрел, я его комментировал вместе с Борисом Скрипко и Григорием Стангритом.
У меня в голове были вспышки, настолько сильные я испытывал эмоции, очень кричал, заглушил эфир. И такое состояние было, помню, на грани срыва. Я знал Дуродолу, знал, что это очень хороший боксер, с хорошим ударом. Не думал, что Дмитрий будет в таком положении. Но Дима сам себе помог. Он сделал правильные выводы, подготовился лучше. С его бессменным тренером Николаем Петровичем Тимофеевым они провели отличную подготовку. Были в горах. Сначала в Терсколе, потом в Кисловодске. И в результате великолепная победа. Накал страстей просто сумасшедший. Любой удар, как Кудряшова, так и Дуродолы мог решить исход боя. Естественно, я думал, что Дмитрий нокаутирует его. У меня была внутренняя уверенность, спокойствие.
Я немного
наблюдал за его подготовкой. Перед боем,
минут за 40, мы встретились в этой же
раздевалке, шутили, разговаривали,
смеялись. Было ощущение, что Дима
готовится к празднику. Веселое настроение.
А это говорит о том, что он внутренне
спокоен, готов. И Дурадола был готов. И
если мы посмотрим судейские записки,
Дмитрий Кудряшов выиграл не все раунды.
Второй и третий раунды были не простыми,
возникали моменты, когда он мог проиграть.
Дурадола, по сути, меня ничем не удивил,
подходил, бил серийные комбинации,
которые Дмитрий почему-то пропускал,
раз за разом в область виска. Молодец,
что нашел апперкот, левый снизу и, в
общем-то, справился. Мы все сидели как
на иголках, очень тяжелый бой. Скажем
так, Дмитрий попал первым. И теперь его
ожидает Майрис Бриедис. Он стал
претендентом на титул.