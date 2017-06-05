Григорий Дрозд: К бою с Дуродолой Кудряшов готовился как к празднику

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд рассказал о победе россиянина Дмитрия Кудряшова над нигерийцем Оланреваджу Дурадолой.

- Нас с Димой Кудряшовым связывают дружеские отношения. Дима неоднократно был в моем лагере. Он помогал мне готовиться к бою с Кшиштофом Володарчиком и другими соперниками. Симпатия, как говорится, сошлись характерами. Очень хороший парень, порядочный и честный. Поэтому, вот дружим с того момента, как я приехал в лагерь и познакомился. Предыдущий бой Димы с Дурадолой я не только смотрел, я его комментировал вместе с Борисом Скрипко и Григорием Стангритом.

У меня в голове были вспышки, настолько сильные я испытывал эмоции, очень кричал, заглушил эфир. И такое состояние было, помню, на грани срыва. Я знал Дуродолу, знал, что это очень хороший боксер, с хорошим ударом. Не думал, что Дмитрий будет в таком положении. Но Дима сам себе помог. Он сделал правильные выводы, подготовился лучше. С его бессменным тренером Николаем Петровичем Тимофеевым они провели отличную подготовку. Были в горах. Сначала в Терсколе, потом в Кисловодске. И в результате великолепная победа. Накал страстей просто сумасшедший. Любой удар, как Кудряшова, так и Дуродолы мог решить исход боя. Естественно, я думал, что Дмитрий нокаутирует его. У меня была внутренняя уверенность, спокойствие.

Я немного наблюдал за его подготовкой. Перед боем, минут за 40, мы встретились в этой же раздевалке, шутили, разговаривали, смеялись. Было ощущение, что Дима готовится к празднику. Веселое настроение. А это говорит о том, что он внутренне спокоен, готов. И Дурадола был готов. И если мы посмотрим судейские записки, Дмитрий Кудряшов выиграл не все раунды. Второй и третий раунды были не простыми, возникали моменты, когда он мог проиграть. Дурадола, по сути, меня ничем не удивил, подходил, бил серийные комбинации, которые Дмитрий почему-то пропускал, раз за разом в область виска. Молодец, что нашел апперкот, левый снизу и, в общем-то, справился. Мы все сидели как на иголках, очень тяжелый бой. Скажем так, Дмитрий попал первым. И теперь его ожидает Майрис Бриедис. Он стал претендентом на титул.



