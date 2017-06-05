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Патрис Эвра: Фанаты «МЮ» хотят зрелищной игры? Мы не в цирке!

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
Патрис Эвра: Фанаты «МЮ» хотят зрелищной игры? Мы не в цирке!
Фото: Gettyimages.ru

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра оценил выступления команды в минувшем сезоне, а также высказался об игре 35-летнего хавбека «красных дьяволов» Майкла Кэррика.

– Им удалось выйти в Лигу чемпионов, хотя, некоторые говорили, что «Юнайтед» не показывает зрелищной игры, – говорит француз. – Знаете, мы не в цирке. Команду Моуринью очень много критиковали по ходу этого сезона. Вообще, многие говорят гадости об этом клубе, даже когда он находится на вершине.

Да, 2008 год был впечатляющим для «Манчестера», но фанаты должны об этом забыть. Сейчас самое время, чтобы сконцентрироваться на нынешней команде. Хочу, чтобы это стало посланием для всех фанатов «МЮ».

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«Олд Траффорд» навсегда останется для меня родным местом, – продолжает Эвра. – Здесь я чувствую себя прекрасно. Выступления за «Юнайтед» – просто сон, который останется в моей памяти до конца жизни. Я говорю абсолютно искренне.

Возвращаясь к фанатам, то я могу сказать так: вы должны поддерживать игроков в любой момент – неважно проиграла команда или оказалась сильнее своего соперника. 

Кэррик? Майкл по-прежнему играет важную роль в клубе. Каждый сезон он демонстрирует огромное желание выходить на поле и помогать команде. Возраст – всего лишь число. Надеюсь, он еще много лет будет выступать за «Юнайтед». Ему придется играть в любом случае, поскольку есть жена, дети. Всех ведь нужно накормить, – заявил 36-летний защитник.

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