Назад к истокам – как 2000 лет назад. История ралли-рейда «Шелковый путь»
«Шелковый путь». Это название знакомо нам со школьной
скамьи, когда учителя истории рассказывали о караванной дороге, впервые
связавшей Европу и Азию.
Более чем две тысячи лет назад караваны, груженые шелком,
уходили из древней столицы Китая, города Сиань, и направлялись на запад. Сейчас
основным товаром, отправляемым из Китая в Европу, уже давно является не шелк.
Доставка идет либо по морю, либо по воздуху. Но путь жив.
«Шелковый путь» - это один из самых протяженных и по мнению
многих гонщиков – самый сложный ралли-рейд на планете. Вместо караванов с
запада на восток несутся грузовики и внедорожники, пытаясь на финише показать
лучшее время.
В 2017 году пройдет седьмое издание ралли-рейда, которое
вернет «Шелковый путь» к истокам: финишем впервые была выбрана именно древняя
столица Китая – город Сиань.
Первое издание: из
Казани в Ашхабад
Начиналось все в 2009 году, когда по инициативе правительств
России, Казахстана и Туркменистана состоялся первый «Шелковый путь». Гонка
соединила между собой Казань и Ашхабад, протянувшись на 4 628 километров. В
ралли-рейде приняли участие лучшие гонщики планеты.
Среди внедорожников равных не было команде Volkswagen, гонщики которой и определяли
сильнейшего. В итоге свою первую победу в ралли-рейдах одержал испанец Карлос
Сайнс, позже ставший победителем и на «Дакаре». Несмотря на участие в гонках
лучших представителей грузового зачета из команд Iveco и Tatra, Жерара Де Роя и Алеша Лопрайса,
на родных трассах равных не было КАМАЗам. Победил Фирдаус Кабиров, действующий
чемпион «Дакара», оставивший позади себя легендарного Владимира Чагина.
Второе издание: из
Санкт-Петербурга в Красную Поляну
Год спустя «Шелковый путь» проходил исключительно по
территории России, как впрочем, и три последующих года. Путь пролегал из
Санкт-Петербурга в Красную поляну. Место финиша было выбрано не случайно. За
год до этого Россия получила право проведения зимних Олимпийских игр в Сочи и
гонка была посвящена именно этому.
Состав участников был не менее именитым, чем год назад.
Среди внедорожников вновь сильнейшим стал Карлос Сайнс, лишь немного опередивший
своего партнера по команде Насера Аль-Аттия на финише. В зачете грузовиков не
смог выйти на старт получивший травму Жерар Де Рой. Но его команда была
представлена, хоть и заняла лишь десятую строчку. Чех Лопрайс победить не смог,
а титул между собой разыграли пилоты команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев,
Владимир Чагин и Фирдаус Кабиров, финишировавшие в этом же порядке.
За восемь дней участники преодолели 4 859 километров. Путь
проходил по девяти российским регионам: Ленинградской, Новгородской,
Смоленской, Липецкой, Волгоградской и Астраханской областям, проехав в Калмыкии
и Адыгее и завершившись на юге Краснодарского края.
Третье издание: из
Москвы в Сочи
Годом позже «Шелковый путь» вновь должен был финишировать в
Сочи. Однако старт команды брали уже из столицы России – Москвы. За семь этапов
гонщики должны были проехать 3 940 километров. Но получилось – чуть больше трех
с половиной тысяч. Остаток прошел по обычным трассам – без спецучастка.
Виной всему стали проливные дожди и выход рек из своих
берегов. По спецучастку ехать было невозможно. Вместо бездорожья гонщики
вынуждены были, соблюдая все правила дорожного движения, продвигаться про
лиазону. Понятное дело, что обогнать кого-то было практически невозможно.
Победителя, можно сказать, объявили по итогам шести этапов.
По времени в зачете грузовиков вновь выиграл Кабиров, однако за превышение
скорости на спецучастке с его команды судьи сняли целый час, что подарило
первую строчку заждавшемуся этого Лопрайсу. Среди внедорожников тоже был новый
победитель – поляк Кшиштов Холовшиц на BMW.
Четвертое издание: из
Москвы в Геленджик
В 2012 году ралли-рейд «Шелковый путь» во второй раз подряд
стартовал на Красной площади в Москве. Гонщики вновь брали путь на юг – на этот
раз в Геленджик. Шесть этапов уместили в себя 3 859 километров. Однако гонка
вновь осталась без последнего этапа. На этот раз даже по лиазону ехать не
стали.
Вновь дожди – вновь наводнение. Только на этот раз стихия
была более разрушительна. Ехать из Майкопа в Геленджик было практически
невозможно. Победитель был назван по итогам пяти этапов. В классе внедорожников
сильнейшим оказался Борис Гадасин из команды G-Force, а в грузовиках пальму первенства себе вернули гонщики
команды «КАМАЗ-мастер». Из российских экипажей быстрее других приехал Айрат
Мардеев, обогнавший лидировавшего на протяжении всего пути Эдуарда Николаева.
Вторым шел Лопрайс, но, как и Николаев, он застрял в грязи и на последнем этапе
потерял слишком много времени.
Пятое издание: из
Москвы в Астрахань
В 2013 году до Сочи гонку добираться уже не планировала.
Во-первых, организаторы не хотели ставить последние этапы под угрозу очередного
срыва. Во-вторых, в Сочи шли последние приготовления к Олимпиаде – стройка была
в самом разгаре. В-третьих, увеличение протяженности пути по Калмыкии позволило
насытить гонку великолепными пустынными песчаными этапами.
В этих сложных условиях, которые обожают гонщики из КАМАЗа,
им не было равных. Но без неожиданностей на 3 995 километрах пути не обошлось.
Победителем на удивление стал молодой Дмитрий Сотников, который стартовал на
«быстрой техничке» - гоночном автомобиле, груженом запасными частями для помощи
остальным экипажам команды. По ходу гонки он смог показать лучшее время, после
чего тяжеленные запчасти перекинули на другой экипаж. В зачете внедорожников
победу праздновал француз Жан-Луи Шлессер из команды Sonangol.
Шестое издание: из
Москвы в Пекин
Следующего старта любителям «Шелкового пути», как среди
гонщиков, так и среди болельщиков, пришлось дать долгих три года. Гонка в 2014
и 2015 годах была отменена. Но ожидание того стоило.
В 2016 году «Шелковый путь» вернулся в международном
статусе. Идею проведения грандиозного ралли-марафона поддержали правительства
трех стран: России, Казахстана и Китая, обеспечив небывалый
трансконтинентальный маршрут – из Москвы в Пекин. 15 этапов растянулись на 10
735 километров пути, а гонка по мнению многих превзошла по зрелищности и
сложности легендарный «Дакар».
В зачете грузовиков победа вновь досталась команде
«КАМАЗ-Мастер». Второй раз успех праздновал Айрат Мардеев. В зачете
внедорожников борьба обострилась с приходом заводской команды Peugeot. Французы же оказались
сильнейшими – первое место занял за три года до этого пересевший с мотоцикла за
баранку внедорожника Сириль Депре – его первая серьезная победа. Самый
титулованный участник ралли-рейдов Стефан Петрансель долго лидировал, но перед
самым финишем попал в аварию и откатился во второй десяток.
Седьмое издание: из
Москвы в Сиань
В этом году организаторы обещают не менее захватывающую и сложную
трассу. А мы обещаем вам умопомрачительную борьбу. Свое участие в гонке
подтвердила и команда Peugeot,
и Toyota с
Аль-Аттия во главе и многие другие звезды класса внедорожников.
В грузовом зачете победу у российской команды «КАМАЗ-мастер»
постарается отобрать известный соперник Жерар Де Рой, который привезет на
дистанцию обновленный автомобиль и будет преподносить сюрпризы. Не стоит
забывать и про Лопрайса. Он – единственный, кто знает, как побеждать в этом
ралли-рейде.
Так что на 14-ти этапах по трем странам в двух частях
света нас ждет почти 10 тысяч зубодробительных километров пути, обещающих стать
сложнейшим ралли-марафоном в истории.