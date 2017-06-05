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Психолог: В нынешнем «Зените» для Манчини нет неприкасаемых

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Психолог: В нынешнем «Зените» для Манчини нет неприкасаемых
Фото: Gettyimages.ru

Психологический портрет нового тренера «Зенита» Роберто Манчини рисует психолог Борис Хигир.

- Борис Юрьевич, многие таких специалистов как вы считают шарлатанами. Ну, как можно судить о человеке по имени или году рождения!
- Конечно, этого мало! Но на натуру человека, кроме этого, влияют очень многие факторы. Для определения характера нужна совокупность данных. Очень важна картинка, портрет...

- Итак, Манчини…
- Очень тяжелый человек. Родился в год Дракона, к тому же в ноябре и под планетой Уран. Это говорит о сложности характера. Это сильная, властная натура. И упрямый донельзя! Это видно и по форме ушей. Переубедить его невозможно. Очень расчетливый. Аккуратный. Форма и длина пяти морщин над правой бровью говорят о конфликтности. Нос с горбинкой – очень жесткий. Легко возбудимый. Говорит всегда по делу. Умеет избавляться от своих заблуждений, но публично в ошибке не признается. Очень гордый и самолюбивый. Перед начальством никогда не заискивает.

- Вы говорите, конфликтный. С кем могут возникнуть у Манчини конфликты в «Зените»?
- Прежде всего с Дзюбой. С Шатовым могут возникнуть сложности. Олег способен психануть и все высказать, а Манчини не терпит таких. Игрокам лучше не давать повода, не вступать с ним в споры. Поймите, в нынешнем «Зените» для Манчини нет неприкасаемых, от любого может освободиться. К тому же, уверен, он хочет обновить состав, пригласить проверенных игроков, с кем уже работал. Уже наверняка дал список президенту, сказал, что с нынешним составом результата не добиться. К русским игрокам вообще у него отношение скептическое. Сомневается в их профессионализме.

- То есть футболисты могут ждать от него любой «подлянки»?
- Нет, подлянка – это не про него. Манчини - человек честный, открытый, скажет в лицо, если футболист его не устраивает. Не будет интриговать, Луческу то был похитрее.

Но с игроками держит дистанцию. Какой-то душевности ребятам от него ждать не стоит. Внимание переводчику! Он должен работать очень четко, без ошибок, иначе в один момент вылетит из клуба. Это, повторяю, касается и игроков. Манчини не любит сто раз повторять что-то. По характеру он не педагог. Воспитывать в «Зените» никого не собирается, дает установку, если кто-то не выполняет - до свидания!

- Как у Манчини с чувством юмора?
- Да не особо. Точно не шутник. Во всяком случае, с русскими игроками шутить не будет. И лучше в его присутствии не шутить – может принять это на свой счет.

- Если сравнить с Каррерой – тоже итальянцем – в плане психологии…
- Каррера внешне очень эмоционален, но на самом деле поспокойнее, чем Манчини. Тот очень тяжело переживает поражения. Но вида никогда не подает. Строгое лицо, но внутри кипят такие страсти! Если будет что-то не по нему, если не будет получаться в «Зените», может психануть и уйти, грохнув дверью. На людях-то – дипломат, но в раздевалке после матча такой разбор может устроить - мало не покажется!

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