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Иван Штырков: боец одного региона или иллюзия раскрутки уральского Халка

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Иван Штырков: боец одного региона или иллюзия раскрутки уральского Халка

Промоутерская компания RCC Boxing Promotions (Titov Boxing Promotions) продолжает заниматься продвижением своего перспективного бойца смешанного стиля тяжелой весовой категории Ивана Штыркова. «Советский спорт» - о том, почему это плохо может сказаться для перспективного спортсмена.

Слабости Халка

Боец по прозвищу Уральский Халк пришел из самбо, но в этом виде спорта больших мировых достижений не добился, не считая третьего места на чемпионате России.

Однако, не все успешные миксфайтеры на данный момент достигали высот в своих базовых видах единоборств. Штырков обладает уникальной силой и физической мощью, но на данный момент пока еще непонятно, помогает ему это или, наоборот, мешает.

Иван — настоящий качок, удар у него силен, но из-за мышечного веса он быстро устает и порой в поединке выглядит неуклюже.

Бьет «сбитых летчиков»

Свою карьеру в ММА он начал не так давно — в 2015 году. За два года выступлений в профи он одержал десять побед, причем в восьми случаях — досрочно.

Промоушен старается подобрать для него соперников с мировым именем. Понятное дело, что все сильнейшие бойцы тяжеловесы сейчас на контракте у ведущих организаций — UFC, Bellator… Именно поэтому, Titov Boxing Promotions набивает рекорд Штыркову в поединках против «сбитых летчиков», которые пока еще находятся на слуху.

Первым известным соперником Уральского Халка стал американец Джефф Монсон, который уже не первый год пытается получить паспорт России. Всем известно, что Снеговик уже давно не такой твердый, как раньше. Сейчас он сильно тает при любой температуре, да и со здоровьем у него большие проблемы. Монсон приезжал на бой против Штыркова с мыслью, что проведет показательный поединок, а не настоящий. На деле же случилось то, что Иван набросился на ветерана ММА и спустя 31 секунду одержал победу сабмишеном. После того боя разразился скандал, Джефф обвинил руководство промоушена в нечестности, он заявил, что его обманули.

Затем на расправу россиянину привезли бывшего чемпиона UFC Рикко Родригеса. Этот боец владел титулом в далеком 2003 году, тогда, когда Ивану было всего 14 лет. Неудивительно, что уже на второй минуте поединка Штырков удержал убедительную победу техническим нокаутом.

Именно после той схватки заговорили об Иване, как о восходящей звезде ММА и назначили ему бой против только что уволенного из UFC бразильца Антонио Силвы по прозвищу Бигфут.

Бой против Бигфута

Это тот самый бразилец, который побеждал Федора Емельяненко в 2011 году. Несомненно, боец с именем, но в ММА он так и не добился больших высот. В UFC он провел 11 боев, в которых лишь дважды праздновал победы. Результат, мягко говоря, не впечатляющий.

Бой против Силвы не закончился быстро. Штырков уверенно взял первый раунд и владел минимальным преимуществом во втором. А вот в третьей пятиминутке сдулся. Об этом мы писали в самом начале текста. В конце поединка он еле стоял на ногах, и, казалось, что будь у Силвы еще один раунд, он отправил бы Штыркова в глубокий нокаут. Но правила есть правила. В общей сложности, Иван заслужил победу по итогам трех раундов. Но тот поединок показал, что до звезды ММА Штыркову еще расти и расти. Тренироваться и тренироваться.

Нет перспективных соперников

Менеджеры российского бойцы постоянно привозят на растерзание Штыркову бывших спортсменов, которые участвовали в UFC. В двух следующих поединках жертвами Халка стали давно забытые всеми Родни Уоллес и Фил Де Фрайс, которые уверенно проиграли судейским решением судей и техническим нокаутом в первом раунде соответственно.

Совсем недавно заговорили о том, чтобы Ивану дали шанс выступить в одной из российских организациях, которые занимаются только ММА. Но слова словами, а до реальных дел так и не дошло.

Свой 11-й бой в смешанных единоборствах Штырков проведет 10 июля в рамках боксерского шоу против Сатоши Ишии, которого Федор Емельяненко отправлял в нокаут в первом раунде, которого дважды бил Мирко Филиппович.

Ишии никогда не дрался в UFC, но он имеет опыт выступления в Bellator. В этой лиге он провел два боя и в обоих проиграл Квинтону Джексону и Мохаммеду Лавалю.

Как развиваться, а не регрессировать

Сам Штырков мечтает драться в сильнейшей лиге мира UFC. Но сейчас руководство это организации не смотрит на то, каких ветеранов и «сбитых летчиков» бьют их возможные клиенты. Ивану 28 лет и пора бы задуматься о реальных конкурентных соперниках. Его менеджерам стоит позаботиться о том, чтобы его подписала для начала какая-нибудь российская компания вроде ACB или M-1. В этих организациях ему могут дать хороших бойцов для поединков. Например, в лиге ACB на данный момент много хороших тяжеловесов, молодых — не старых. Там нет ветеранов ММА, там только перспективная молодежь, которая находится на крючке у скаутов UFC.

Боец растет, когда у него есть конкуренты. Когда эти конкуренты являются сильнее его. Когда есть цель превзойти этих конкурентов. У Ивана, цель есть. А сильных конкурентов — нет.

Если Штырков и дальше продолжит выступать только на Урале в рамках Titov Boxing Promotions, то он так и останется звездой одного региона, а не бойцом мирового уровня, каким хочет быть Иван.

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Сергей Ващенко
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