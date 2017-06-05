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Лю Хюньшень: Медаль не отдали, о причинах увольнения не рассказали

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лю Хюньшень: Медаль не отдали, о причинах увольнения не рассказали
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хюньшень поделился своим мнением об увольнении из клуба.

«СПАРТАК» СТАЛ ЧЕМПИОНОМ БЛАГОДАРЯ РЕБРОВУ И ГЛУШАКОВУ

- За что Вас уволили из «Спартака»?
- О причинах надо спрашивать у руководства клуба. Лично мне они сказали, что претензий к моей работе нет. Просто Каррера не хочет больше со мной сотрудничать.

- А почему именно он не захотел продолжать с вами работать, Вам не объяснили?
- Нет, банально поставили перед фактом. Поблагодарили за работу и распрощались.

- Вас эта новость шокировала?
- Конечно, меня это шокировало. Я много лет проработал в «Спартаке», и получить такую новость спустя столько времени обидно. Игроки меня любили, со всеми всегда общался хорошо. Я действительно расстроился. Не из-за того, что уволили, а из-за того, что причину увольнения мне так и не объяснили.

Первое время было тяжело было на душе. Сейчас время прошло, более-менее нормально себя чувствую.

- Может, на протяжении сезона у Вас были с Каррерой какие-либо конфликты?
- Никаких конфликтов не было. Даже не знаю, чем я ему помешал. Поверьте, если бы была хоть какая-либо ссора, увольнение для меня не стало бы такой неожиданностью. Но не было даже этого.

- Кто Вам сообщил об увольнении?
- Секретарь. Он мне позвонил и сказал, что надо забрать документы, трудовую книжку и прочее.

С врачами подписывают контракт ежесезонно. В конце мая он истекает, продлевать дальше не стали.

- Медаль отдали?
- Пока не отдали. Обещали отдать в ближайшее время, сказали, что позвонят.

В СВОЕ ВРЕМЯ ЛЕЧИЛ ЧЕРЧЕСОВА ИГОЛКАМИ

- Куда сейчас пойдете, есть ли предложения по работе?
- С футбольной командой пока сотрудничать не хочу. Буду работать сам на себя. Ну и семье больше внимания уделять. Я за 13 лет толком с семьей и не жил. Постоянно с командой: то на сборах, то выезды. Сейчас появилась отличная возможность больше времени проводить дома.

- С ребятами успели попрощаться?
- Не успел. Когда мне сообщили эту новость, футболисты были уже в отпуске.

- С кем из игроков Вы больше всех дружили?
- Глушаков, Ребров, Комбаров, Ещенко. Да почти со всеми. Из легионеров –Фернандо. Все ребята меня любили и уважали, у меня к ним такое же отношение.

«Спартак», на мой взгляд, стал чемпионом благодаря Реброву и Глушакову. Таково мое мнение.

- Вы работали с Аленичевым. Насколько с ним было комфортнее взаимодействовать?
- С Дмитрием было намного комфортнее работать, чем с Каррерой. Хотя бы из-за языка: я русский язык знаю хорошо, а итальянский я не знаю вовсе.

Вообще я со всеми тренерами находил общий язык: и с Карпиным, и с Черчесовым. Станислава постоянно лечил иголками, причем каждый день, будь то на базе или на сборах за границей.

- Если Вам предложат поработать в сборной России, с тем же Черчесовым, согласитесь?
- Пока такого приглашения не поступало. Но я открыт и готов обсудить, если такое предложение поступит. Тем более со Станиславом поработать я всегда не прочь.

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