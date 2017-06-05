Не справился с первым. Хачанов уступил Маррею в Париже

Карен Хачанов последним из наших теннисистов покинул одиночный разряд Открытого чемпионата Франции. Вчера 21-летний россиянин уступил первой ракетке мира Энди Маррею.

В ПОГОНЕ ЗА РЕКОРДОМ НАДАЛЯ

- В наше время если тебе было 18 лет, а ты еще не стоял в первой сотне, это значило – все, твой поезд уходит! – признался как-то Марат Сафин. – А что сейчас?

Теннис и правда «постарел». Хотя, может, все же «возмужал»? Ни один из теннисистов 90-х годов рождения до сих пор не выиграл турнир «Большого шлема». Станислас Вавринка свой первый «мейджор» взял в 28 лет – Сафин в 29 уже завершил карьеру. Молодежи пробиться труднее?

И не поспоришь!

Карен Хачанов еще не отпраздновал совершеннолетие, когда получил wild card в основу «Кубка Кремля»-2013. И сходу добрался до четвертьфинала, убрав с дороги Альберта Рамоса-Винольяса и Янко Типсаревича. Тогда только хорватку Иво Карловичу с его пушечной подачей удалось остановить 17-летнего соперника. Но резкого взлета не случилось. В топ-100 Карен впервые попал лишь прошлым летом - когда ему было 20. А закрепился – и вовсе в октябре. Выиграв титул в Ухане. Но поезд ведь не ушел!

С тех пор – сплошной прогресс. Не так заметный по рейтингу. Но очевидный в игре.

- У Хачанова – колоссальный потенциал! – признается Гало Бланко – тренер россиянина. – И я не верю, что он сам его уже осознал. Карен упорно работает и будет прибавлять все сильнее. Даже в этом сезоне он лишь в матче с Жо-Вилфридом Тсонгой в Лионе не выступил на своем хорошем уровне. При этом – играл-то с теннисистом элиты!

Конечно, испанец не ждал, что Хачанов сможет вот так, с наскока, пройти Энди Маррея.

- Энди провел великолепный матч с Дель-Потро. Да, Маррей в нынешнем году не так хорош, как в прошлом, но он все еще – первая ракетка мира. А цифры не лгут, так что Карену придется показать свой лучший теннис, чтобы побороться за победу. Но я уверен, он продолжит прогрессировать. И добьется своего. Причем – речь не о четвертьфинале «Большого шлема». Мы мыслим шире

Хотя, почему нет? Почему не пройти Энди? Маррей начал турнир заболевшим, сидел на антибиотиках, отдал сет в первом круге Андрею Кузнецову, долго возился с Мартином Клижаном во втором… И лишь к 1/16 финала сумел немного разыграться, уверенно разобравшись с Дель-Потро в трех партиях. Но Хуан-Мартин далеко не в лучшей форме. В отличие от Хачанова.

Карен впервые приехал в Париж, чтобы сыграть в основе. Сходу пробился в четвертый круг. Стал самым молодым теннисистом на этой стадии турнира «Большого шлема» с 2009 года, когда на US Open в 1/8 финала сыграл будущий чемпион Нью-Йорка, 20-летний Марин Чилич. И вполне надеялся на то, что сможет пройти дальше.

Знаете, кто последним доходил до четвертьфинал «Ролан Гарроса», являясь дебютантом турнира? Рафаэль Надаль. В 2005-м.

ТРИ СЕТА С ЭНДИ

У Карена – мощная подача. Бронебойный удар слева. Отличный удар справа. У него быстрые ноги и хорошее видение корта. Он может ходить к сетке или держаться на задней линии. Может задавливать своей мощью или пытаться перехитрить соперника, играя «на тоненького» - остроумно, небанально, свежо. И еще – у него крепкие нервы. Что лишний раз показал матч с Джоном Изнером.

- Я знал – у меня будут шансы после поражения на тай-брейке в третьей партии. Потому и сохранял спокойствие, - отметил россиянин после матча.

Убрав и Изнера, и Томаса Бердыха (последний с горя даже расстался с тренером – Гораном Иванишевичем), Хачанов всерьез насторожил лидера мирового рейтинга. Энди точно не ждал легкой прогулки.

А ждал серьезной борьбы.

Один нюанс – при всех своих сильных качествах, Хачанову не хватает главного. Опыта. А опыт – это залог стабильности.

Первые геймы подтверждают – Карен спокоен. Уверен в себе. Он привычно мощно подает, а принимает порой так, что Маррей, горестно вздыхая, со стоном провожает взглядом мяч. Уже в начале есть намеки на брейк-пойнты россиянина – Хачанов давит на соперника, вынуждая ошибаться. Только шотландец в нужный момент всегда прибавит. Выманит к сетке. Укоротит. Подрежет. Пошлет филигранную свечу. И по-настоящему опасно на его подачах не становится.

А в шестом гейме Маррей сам делает брейк.

За два предыдущих матча Бердых и Изнер ни разу не взяли подачу россиянина. Энди это удается в первые полчаса. И одного брейка достаточно, чтобы спокойно довести сет до победы. Сначала – первый.

Потом – и второй. Да и третий, к сожалению, тоже.

Раз за разом обостряя ситуацию, Хачанов делает то, чего не допускает Маррей – срывает последние удары. Те, до которых сопернику уже не добежать. Но мяч то в ауте, то – в сетке. Подготовка к атаке, атака – ошибка. И так – регулярно. Не будь этих срывов у Карена – Энди бы серьезно пропотел. Сам же шотландец почти не мажет. И спокойно контролирует игру.

В конце концов, прав Гало Бланко – цифры не лгут. Маррей – не просто так все еще лидер рейтинга.

- Проигрывать – это всегда невесело, - пожал плечами Хачанов после поражения. – С Энди надо постоянно держать концентрацию, потому что сам он ничего тебе не отдаст. Я только еще раз в этом убедился. И получил бесценный опыт, сыграв с первой ракеткой мира здесь, на центральном корте.

Но в любом случае, есть ощущение, что на арене Филиппа Шатрие мы Карена обязательно увидим. Еще не раз.

ЦИФРА

650-ю победу одержал Энди Маррей, одолев Карена Хачанова. Это 15-й показатель в истории ATP-Тура

СТАТИСТИКА

РОЛАН ГАРРОС

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ)

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – грунт. Общий призовой фонд – 36 000 000 евро.

Мужчины. Одиночный разряд. Четвертый круг

Маррей (Великобритания, 1) – Хачанов (Россия) – 6:3, 6:4, 6:4.