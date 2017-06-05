Матчи сборной России, которые хочется пересмотреть

Приближающийся старт Кубка Конфедераций снова наполняет сердца болельщиков надеждой на хорошую игру сборной России. Мы решили вспомнить лучшие матчи нашей сборной за все время ее существования.



5. Уэльс-Россия 0-1 (Евсеев). Стыковой матч к чемпионату Европы 2004



Победа в ответном стыковом матче позволила сборной впервые за восемь лет пробиться на чемпионат Европы. Матч запомнился двухраундовой дуэлью защитника сборной России Вадима Евсеева и полузащитника Уэльса Райана Гиггза. Победителем вышел наш игрок, который кроме решающего гола, вошел в историю российского футбола своим послематчевым комментарием, который растиражировали все средства массовой информации. Добавим, что перед матчем игрок летал в больницу, где его дочери делали серьезную операцию. Из-за дисквалификации вратаря Сергея Овчинникова, в воротах сборной России в этом матче дебютировал молодой голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев.

4. Россия-Швеция 2-0 (Павлюченко, Аршавин) Чемпионат Европы 2008

Победа в этом матче позволила в первый и единственный раз в истории российского футбола выйти нашей сборной в плей-офф крупного международного турнира. Это был первый матч на турнире, в котором участвовал Андрей Аршавин, отбывший двухматчевую дисквалификацию за удаление в матче против Андорры. Он и стал лучшим игроком этого матча. Для выхода в плей-офф россиянам необходима была победа.

Матч начался с атак сборной Швеции, Ибрагимович заставил Акинфеева показать свое мастерство, Элмандер пробил выше ворот. Практически сразу Зырянов отдал пас на ход Анюкову. Прострел и Роман Павлюченко переправляет мяч в сетку. Под конец тайма команды обменялись супер-моментами. Хенрик Ларссон попал в перекладину, в ответной атаке Павлюченко «зарядил» мячом в крестовину, а добивание Зырянова парировал голкипер сборной Швеции Исакссон. Всего через пять минут после возобновления встречи сборная России провела образцовую контратаку. Жирков, получив мяч на скорости, вошел в штрафную и прострелил на Аршавина, который забил второй гол! До конца матча счет не изменился, позволив сборной России выйти в 1\4 финала чемпионата Европы.



3. Россия- Англия 2-1 (Павлюченко-2) Отборочный матч к чемпионату Европы 2008

Матч, после которой английская «Times» в статье «Надежды сборной утонули», назвала свою сборную «Трупом, шевелящимся в конвульсиях». Перед игрой в Москве сборная Англии опережала сборную России на пять очков. Но у россиян была игра в запасе. Для продолжения борьбы необходимо было выиграть потому, как ничья оставляла только теоретические расклады, а поражение и вовсе ставило на них крест.

Основным голкипером сборной в этом отборочном турнире был Владимир Габулов, который заменял получившего травму Игоря Акинфеева. На двадцать девятой минуте матча Игнашевич проиграл борьбу за «верховой» мяч Майклу Оуэну, который скинул его на ход Руни. Нападающий сборной Англии принял мяч на грудью и пробил мимо Габулова 0:1. После перерыва на поле появился Дмитрий Торбинский вместо Василия Березуцкого, а чуть позже Роман Павлюченко, который заменил Александра Кержакова. В начале второго тайма Габулов спас ворота после удара Ричардса. После чего инициатива полностью перешла к российской сборной, которая под рев переполненных «Лужников» пошла на штурм ворот подданных королевы Елизаветы Второй.

На 67 минуте Аршвин отдал пас на ход Зырянову, которого завалил в штрафной площади Уэйн Руни. Желтая карточка и пенальти. Возникла небольшая заминка, так как штатный пенальтист сборной Игнашевич, неожиданно передал право пробития одиннадцатиметрового удара Роману Павлюченко. Удар низом в угол и Робинсон, угадавший направление не достает мяч, который влетает в сетку ворот. Россияне устроили навал на английские ворота и в результате затянувшейся атаки, в ходе которой несколько игроков сборной попытались пробить по воротам, мяч отскочил к Алексею Березуцкому. Удар с ходу и мяч рикошетом от Стивена Джеррарда (который впервые вышел с капитанской повязкой) полетел в ворота англичан. Пол Робинсон отбил его перед собой. На добивании первым успел будущий «СуперПав», опередивший центральных защитников сборной Англии Лескотта и Кэмпбелла 2:1!

Трибуны ревут, а Стив Макларен, главный тренер сборной Англии, пытается заменами спасти игру. В бой были брошены Лэмпард, Крауч и Даунинг, но даже простого навала у англичан не получилось. Больше того, Павлюченко в одной из контратак должен был делать хет-трик. Финальный свисток и Гус Хиддинг тонет в объятиях игроков и тренерского штаба, а «Лужники» ликуют вместе с болельщиками у экранов телевизоров.



2. Франция - Россия 2-3 (Панов-2, Карпин) Отборочный матч к чемпионату Европы 2000

После трех поражений на старте квалификации, вместо уволенного Анатолия Бышовца сборную возглавил Олег Романцев. К очной встречей с чемпионами мира, сборная России подошла с двумя победами и пятиочковым отставанием. Матч со сборной России пропускал Зенедин Зидан. Первая половина первого тайма прошла во французских атаках. Александр Филимонов парировал удары Пети, Вильдорда, Джоркаеффа. В средине тайма поле из-за травмы покинул Мостовой, вместо него вышел Дмитрий Хохлов, занявший место в опорной зоне. На 38 минуте сборной России удалась первая осмысленная атака. Карпин перевел мяч на Титова, который прострелил в штрафную площадь французов.

Мяч рикошетом от защитника прилетел к Александру Панову, который и внес его в сетку французских ворот, погрузив «Сент Дени» в тишину. Но начало второго тайма перевернуло ситуацию на поле. Сначала Пети со штрафного попадает в пятку Семаку, от которой мяч летит в противоход Филимонову и сравнивает счет. А потом, Вильторд перехватывает мяч, выходит один на один и выводит французов вперед 2:1.

Хозяева продолжают атаковать и голкиперу сборной России приходиться выручать свою команду. Романцев проводит замены. Вместо Семака выходит Бесчастных, вместо Тихонова Илья Цымбаларь. На 75 минуте происходит маленькое футбольное чудо. Хлестов перехватывает мяч в центре поля и моментально выбивает его вперед и хватается за голову. Но этот вынос мяча превратился в шикарный голевой пас. Панов одним касанием подработал мяч, вторым пробросил между Десайи и Кандела и мощнейшим ударом над Бартезом, отправил мяч под перекладину 2:2! Пока обескураженные французы приходят в себя, сборная России проводит две великолепные атаки. В обеих дирижирует Валерий Карпин. Сначала его кросс находит Илью Цымбаларя, но удар с ходу принимает на себя рекламный щит, а потом после его паса, Хохлов выходит один на один и Бартез выручает свою команду.

Французы пришли себя за десять минут до конца матча и провели серию атак, которые завершал Вильторд, но великолепную игру показал Александр Филимонов, отразивший опасные удары француза. На 85 минуте Варламов неудачно отбрасывает мяч Онопко и наш капитан на долю секунды опережает все того же Вильторда и выбивает мяч, который летит на левый фланг. За ним устремляется Бесчастных, опережает Блана и отдает пас на ход Цымбаларю. Илья врывается в штрафную площадь, выдерживает паузу, и катит мяч вдоль штрафной площади. Панов не успевает к мячу, так как Десайи сносит его с ног. Мяч катится дальше и набежавший Валерий Карпин, мощнейшим ударом, вколачивает его в сетку французских ворот. Бросившийся в ноги Пети и Бартез никак не смогли помешать нашему полузащитнику. В этот момент по всей России был зафиксирован звуковой удар в несколько десятков децибел, от победного крика наших болельщиков. Роже Лемер кинул в бой все свои резервы.

Судья добавил четыре минуты, которые практически все болельщики сборной России провели на ногах у экранов своих телевизоров. Финальный свисток и сборная России после трех поражений на старте квалификации получает реальные шансы в борьбе за выход на чемпионат Европы 2000 года.



1. Голландия-Россия 1-3 (Павлюченко, Торбинский, Аршавин) Чемпионат Европы 2008

2008 год стал годом побед российского спорта: победа баскетбольного ЦСКА в Евролиге, победа хоккейной сборной в легендарном ванкуверском финале, с шайбой Ковальчука в овертайме, звенигородская «Звезда» выиграла гандбольную Лигу Чемпионов, победа «Зенита» в кубке УЕФА и Суперкубке Европы. Можно еще вспомнить победу Димы Билана в «Евровидении», который поспособствовал российский фигурист Евгений Плющенко. Одной и самой главной победой 2008 года стала бронзовая медаль чемпионата Европы по футболу, выигранная нашей сборной. Эта награда стала реальностью после победы в одном из лучших матчей сборной России за время ее существования. Матч Нидерланды – Россия, более известный у нас как матч Голландия-Россия.

На переполненном стадионе «Санкт-Якоб Парк», где болельщики сборной России составляли всего лишь пятую часть, сборные подарили великолепный спектакль. В первом тайме острее атаковали голландцы. Акинфеев дважды спас команду после ударов ван Нистелроя и ван дер Варта.

Российская сборная ответила ударами Аршавина и «пушкой страшной» Колодина. В начале второго тайма комбинация Аршавин-Семак, завершилась прострелом на Павлюченко. Роман переправил мяч в ворота. Пошла обоюдоострая игра. Акинфеев дважды спасает команду после ударов Снейдера и Ван дер Варта, Анюков не может переиграть Ван дер Сара в ближнем бою, а Торбинский не попадает в ворота.

За четыре минуты до конца основного времени матча Ван Нистелрой после штрафного Снейдера, переправляет мяч в ворота сборной России 1:1. Буквально через пять минут Денис Колодин получает вторую желтую карточку, а вместе с ней и красную. Но за мгновение до этого боковой судья зафиксировал, что мяч уже покинул поле. Желтая карточка, а вместе с ней и красная были отменены. В дополнительное время сборная России взвинтила темп и уставшие голландцы перестали успевать за нашими игроками. Павлюченко попадает в перекладину, Жиркова сбивают в штрафной площади, Ван дер Сар парирует удар Аршавина.

И все-таки в середине второго экстра-тайма Андрей Аршавин прорывается по бровке, уходит от Ойера и забрасывает «парашют» на дальнюю штангу, где Торбинский вносит мяч в сетку 2:1! «Оранжевая» часть стадиона замолчала, а бело-сине-красная включилась на полную мощь и до конца матча перекричала и перепела своих голландских оппонентов! Через четыре минуты все было кончено. Анюков вбросил мяч из-за боковой в штрафную площадь Голландии, где Аршавин ушел от все того же Ойера и пробил между ног Ван дер Сару 3:1 ! Финальный свисток ознаменовал наступление одной из самой счастливой и праздничной ночи в истории современной России, когда болельщики братались с полицией, дамы танцевали на крышах своих и чужих автомобилей, и все это было под аккомпанемент автомобильных клаксонов.