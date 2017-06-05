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Выступили неудачно, но обошли Португалию. Итоги евросезона

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Выступили неудачно, но обошли Португалию. Итоги евросезона
Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» подводит итоги еврокубкового сезона, в результате которых Россия смогла потеснить Португалию с шестой строчки в таблице коэффициентов УЕФА. Такой результат позволит трем нашим командам сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

РОССИЯ: ХУДШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 5 ЛЕТ

По итогам сезона Россия добавила себе в таблицу коэффициентов 9.2 баллов. Это худший результат нашей страны за последние пять лет. По сравнению с прошлым сезоном, который в обозначенный промежуток времени стал для нас лучшим, мы набрали сразу на 2.3 балла меньше.

Выступление России в последние 5 лет

ГОДЫ 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

ОЧКИ 9.750 10.416 9.666 11.500 9.200

Прежде чем говорить об успехах и неудачах наших команд, расскажем о формуле подсчета баллов. За победу в основном раунде каждая команда получает по два очка, за ничью одно. В квалификационных раундах расклад другой: победа стоит одно очко, ничья - 0,5. Возможны бонусы за успешное выступление. Так, попадание в групповой этап Лиги чемпионов дает 4 очка автоматоматически. Очки каждой команды суммируются и делятся на количество клубов, который стартовали в еврокубковом сезоне от страны - так определяется, какой вклад в таблицу коэффициентов УЕФА она сделала.

В российскую копилку больше остальных баллов положил «Ростов» - 3. Он набрал 11 очков в играх и получил 4 бонуса за попадание в группу Лиги чемпионов. Разделим эти 15 очков на пять стартовавших команд - и получим вклад в таблицу коэффициентов. Спасибо команде Курбана Бердыева, что сделала ставку на еврокубки, порой рискуя матчами национального чемпионата, выпуская на них не оптимальный состав. В противном случае наш результат был бы еще хуже.

В тройку лучших по вкладу в таблицу коэффициентов попали «Зенит» и «Краснодар». С «Ростовом» их объединяет то, что они смогли выйти в евровесну. Питерцы принесли России 2.4 балла, а краснодарцы 2.3.

Интересно, что все свои очки «Зенит» и «Краснодар» набрали на играх - 12 «Зенит» и 11,5 «Краснодар». В этом плане они даже выступили лучше «Ростова». Но у них не было бонусных очков. В этом большая разница между Лигой чемпионов и Лигой Европы. В младшем еврокубковом турнире бонусные очки начисляют только с четвертьфинала - команда, попадающая в эту стадию, получает одно очко. То же самое касается выхода в полуфинал и финал турнира. То ли дело Лига чемпионов: за участие в групповом этапе ты получаешь четыре бонусных очка, а за выход из группы все пять! И лишь все следующие стадии оцениваются одним очком. Поэтому успешное выступление клуба в групповом раунде Лиги чемпионов гораздо полезнее для страны в плане таблицы коэффициентов.

1.4 балла в копилку России положил ЦСКА, набравший 7 очков. Большую часть из них он получил бонусом - 4 за выход в групповую стадию Лиги чемпионов.

Хуже всех выступил «Спартак» - 0.1 балла. Ничья с АЕКом (1:1) обогатила его на 0,5 очков.

Вклад команд в результат страны:


В начале текста мы сказали, что Россия набрала меньше баллов, чем в прошлом сезоне. Самое время назвать причины. Их две. Во-первых, в этом году ни одна из отечественных команд не вышла в плей-офф Лиги чемпионов - в прошлом розыгрыше подобное удалось сделать «Зениту». Во-вторых, тогда никто не сошел с дистанции так рано, как в этом сезоне «Спартак». Год назад ЦСКА и «Зенит» играли в групповом раунде Лиги чемпионов, а «Краснодар», «Локомотив» и «Рубин» - Лиги Европы. В евровесну тогда не смогли попасть казанцы и красно-синие.

ПОМОЩЬ ПОРТУГАЛИИ

Невероятно: при не самом удачном выступлении Россия смогла обойти Португалию в таблице коэффициентов УЕФА, опередив ее на 1.2 балла - 50.532 против 49.332. Теперь мы занимает шестую строчку в рейтинге. Это позволит нам через один сезон заявить в Лигу чемпионов сразу три команды, две из которых начнут турнир в групповом этапе. Как так получилось?

Дело в том, что Португалия тоже провела худший сезон за последние пять лет! Наш конкурент набрал даже меньше баллов, чем мы - 8.083 балла!

Выступление Португалии в последние 5 лет:

12/13 13/14 14/15 15/16/ 16/17

11.750 9.916 9.083 10.500 8.083

Сразу две команды Португалии выступили успешно на фоне наших - «Порту» и «Бенфика». Они набрали 18,5 и 17 очков соответственно. Подобное стало возможным, так как каждая из команд получила по 9 бонусных очков - за попадание в групповой этап Лиги чемпионов и выход в плей-офф. Таким образом, «Порту» принес стране 3,1 балла, а «Бенфика» - 2.8. Результат схож с тем, чего добился «Ростов», который в плей-офф Лиги чемпионов не выбрался. Дело в том, что набранные ими очки делились не на пять, как у нас, а на шесть - столько команд стартовало в еврокубках в начале сезона у Португалии.

Проблема Португалии в том, что остальные четыре команды принесли баллов меньше, чем названные две. «Спортинг» попал в групповой этап Лиги чемпионов, но провалился там, проиграв пять матчей из шести . «Брага» не смогла выйти из группы в Лиге Европы. «Риу Аве» и «Арока» в групповой этап даже не попали.

Вклад команд в результат страны:


В плане дальнейшего сражения с Португалией за шестую строчку России очень важно провести удачно ближайший сезон. У нас по-прежнему в Европе будут играть пять команд, а у Португалии шесть. Когда через сезон расклад поменяется, успехи «Порту» и «Бенфики» будут иметь гораздо более весомую цену. Важно организовать задел.

Следующий сезон Россия начнет с отметки 40.787 баллов, а у Португалии будет 37.582. Произойдет так потому что «сгорят» данные за сезон-2012/13. Мы тогда набрали 9.750 баллов, а Португалия 11.750. Поэтому у нас хорошие шансы остаться на шестой строчке и по итогам следующего сезона. Дальше будет сложнее.

ИСПАНИЯ – ЛУЧШАЯ

Безоговорочным лидером европейского футбола является «Реал». Он добыл 33 очка. Это дало Испании 4,7 баллов в таблицу коэффициентов. А всего за сезон команды примеры добыли 20.142 балла! Это уже четвертый сезон кряду, когда Испания набирает больше двух десятков баллов. Для понимания масштабов этого успеха: ни одной другой стране в последние пять лет ни разу не удалось перешагнуть эту отметку.

Следом за Испанией идет большая группа стран - Германия, Англия, Италия и Франция. Каждая из них набрала 14 с копейками баллов. Испанию они сейчас видят лишь через бинокль.

Таблица коэффициентов УЕФА:


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