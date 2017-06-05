КХЛ, закон или понятия? Зиновьев поставил лигу перед очень трудным выбором

Разбираемся с неожиданно нашумевшем «Делом Семенова», которое вскрыло весьма серьезную проблему в нашем хоккейном хозяйстве.

Наверное, не все любители хоккея толком себе представляют – кто такой вообще Семенов, из-за которого три клуба КХЛ сейчас встали на дыбы, а руководители лиги озабоченно скребут в затылке и назначают внеочередное заседание дисциплинарного комитета.

Знакомьтесь, Кирилл Семенов, 22-летний нападающий новокузнецкого «Металлурга». В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Кузни» - 17 (13+14) очков. И, естественно, привлек е себе внимание более богатых клубов.

Особенно после того, как Совет директоров КХЛ объявил об исключении «Металлурга» из числа членов лиги. Сам Семенов хочет играть в КХЛ. Быстро нашелся и клуб – «Салават Юлаев», который был рад видеть Кирилла в своих рядах. И новокузнецкий клуб тут же обменял его в Уфу.

Сперва говорили – за денежную компенсацию, потом о переходе в «Металлург» каких-то других игроков…Не суть.

А суть в том, что КХЛ не спешит регистрировать этот переход. Поскольку против него резко выступило руководство «Авангарда».

В чем суть его претензий?

Семенов – воспитанник омской хоккейной школы. Свою профессиональную карьеру он начал также в «Авангарде». Затем перестал проходить в состав (возможно, из-за того, что перестал быть «лимитчиком» по возрасту) и был отправлен в «Кузню» - набираться опыта.

И вот тут мы подходим непосредственно к корню проблемы, которая называется «скрытая аренда».

С одной стороны, Семенов – игрок «Авангарда». В «Металлург» его в свое время отдали, скорее всего, за бесплатно. Типа, с одной стороны – поможет небогатой команде. С другой – сам возмужает. Вроде всем польза.

С другой стороны, никаких официальных прав на Семенова у «Авангарда» сейчас нет. Договор с «Кузней» об аренде, которая лигой официально запрещена, - джентльменский, на словах, «по понятиям».

Проблема в том, что договаривались «ястребы» с одним руководителем «Металлурга». А потом ему на смену пришел Сергей Зиновьев, который заявил: «Ничего о вашей аренде не знаю. Признаю только регламент. Игрок мой, что хочу с ним, то и делаю».

И формально, с точки зрения закона Зиновьев прав. Вот только своим поступком он поставил КХЛ в весьма щекотливое положение. Потому что на срытую аренду в нашей лиге давно закрывают глаза. А вот тут придется их открыть.

Запретишь переход Семенова в «Салават» – значит, по сути, будешь потакать тому, с чем на словах борешься.

Разрешишь – рискуешь начать целую цепочку скандалов с игроками, находящимися в аналогичной ситуации.

Потому что единого мнения в КХЛ о «скрытой аренде» среди главных тренеров и руководителей клубов нет.

Одни предлагают ее легализовать – раз уж все равно существует.

Другие предупреждают о негативных последствиях. Ведь, если аренду легализовать, богатые клубы получат возможность скупать молодых игроков, раздавать их конкурентам и спокойно ждать – когда кто-нибудь из них «выстрелит». И вот тогда по своему желанию забирать хоккеиста обратно – разрушая ударное звено другой команд, или лишая ее, к примеру, основного вратаря.

В общем встряхнул Зиновьев лигу напоследок крепко. И ничего теперь уже не поделаешь – со скрытой арендой надо что-то решать. Пришла пора сделать окончательный выбор – закон или понятия?