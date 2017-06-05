То же, но без калорий. Главред продолжает борьбу с весом. Часть 6

«Советский спорт» продолжает требовать от главреда не только продолжения борьбы с лишним весом, но впечатлений, честно описывающих процесс этой борьбы. Вашему вниманию сегодня предлагается очередная серия.

С сегодняшнего дня я ем теперь только по программе. Запланировано 2000-2100 килокалорий, вот за эту черту не выхожу. Утром, подходя к зданию редакции, увидел курьера, несущего симпатичный зеленый мешочек.

Я бы мог рассказать, что его ищущий взгляд сразу наталкивал на мысль, что такие ищущие люди могут идти только в редакцию «Советского спорта». Но не буду заводить за угол – как выглядит мешочек, я ведь видел уже в Питере, о чем подробно рассказывал в прошлый раз.

Изначально по Whats-App меня подробно проконсультировал диетолог, состоящий в штате компании. Разложил богатство на столе:

Сначала испугался: что, куда, вслед за чем. Но разобраться смог очень быстро: во-первых, на всем есть порядковые номерки, а во-вторых, есть меню, благодаря которому все становится окончательно понятно.

На галочки не смотрите – это мои коллеги пытались обозначить, что именно они считают нужным у меня изъять. Но у них не вышло.

Не знаю, аппетитно ли все это выглядит на картинках. Но вкусно было, поверьте. Всяческих баночек с соусами нет – все на основе обезжиренного йогурта.

А недостаток жиров компенсируется льняным маслом или грецким орехом.

В общем, пока перехваливать не буду. Вечером приду домой, встану на весы Garmin, которые мне дарила симпатичная девушка Акилина и посмотрю, что там стало с моим весом.

Фитнес-трекер от Garmin, кстати, реально очень сильно помогает. Вспоминаю, как писала наш читатель Маша Иловская в первые дни проекта: «У меня тоже vívoactive HR, самые лучшие часики, только благодаря им продолжаю бегать, т.к. куча полезного, можно тренировки подбирать для себя в приложении, общаться с другими спортсменами, мотивация очень хорошая. И они нереально удобные - на экране в режиме тренировки видно все, особенно важен пульс, конечно, т.к. бегаю в определенных пульсовых зонах для лучших результатов».

Со временем расскажу тут об очень познавательных приложениях, которые действительно очень наглядны, полезны и при этом - крайне мотивирующие.

Досмотрю сейчас матч Венгрия – Россия и отправлюсь домой, к своим разнообразным тюбикам от Clarins Men – средствам по уходу за телом – и спать. Тренер из «World Class« Дмитрий уехал в отпуск и посоветовал в его отсутствие заниматься только на беговой дорожке и в бассейне:

- Еще не все умеете делать правильно, поэтому без меня – только на дорожку. Ну, и поплавать.

Так что положенные 8 часов сна пропустить нельзя – тренер Ольга Филиппова настаивает, что организм то, что не доспал, как раз пытается компенсировать едой.