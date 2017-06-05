Экономика спорта: Шарапова стала поводом для новых заработков «Уимблдона»

«Уимблдон» впервые будет продавать билеты на квалификационную стадию и даже транслировать свою квалификацию. Такого никогда не было в истории. «Советский спорт» попытался понять, почему. И обнаружил, как водится, «русский след»…

Традиционно соревнования Всеанглийского лаун-теннисного клуба (AELTC) транслировались по всему свету. И стартовали трансляции начиная с самых ранних стадий основной сетки. Квалификация традиционно оставалась вне внимания телевизионщиков, потому что была лишь предвкушением праздника – фактически добором до нужного числа из тех, кто по номеру в рейтинге оказывается вне основной сетки. Уже там стартуют все звезды, и камера ловит все плановые победы и все сенсационные поражения звезд уже начиная со стадии первого тура.

Но в этом году все будет по-другому: квалификационные матчи «Уимблдона» с главного корта клуба Рохэмптона в этом году будут транслироваться как для посетителей соревнований, так и по всему миру на сайте «Уимблдона» и через телевизионных партнеров Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

Кроме того, на официальном сайте турнира сообщается, что билеты на квалификацию, которые в этом году введены впервые, не будут подлежать передаче, и их можно будет приобрести в количестве не более двух штук на семью.

В день будет продаваться не более 1 000 билетов по пять фунтов за штуку. Вся выручка от их продажи будет направлена в благотворительный фонд «Уимблдона». Но это уже лирика. Самое главное: квалификация впервые по билетам и впервые – в телетрансляции! И вы, наверное, уже догадались, почему так? И что – а точнее, кто – послужил причиной этого нововведения?

Все правильно: в этом году в квалификации «Уимблдона» сыграет пятикратная чемпионка турниров «Большого Шлема» Мария Шарапова. Ей wild card предоставлять под напором мировой теннисной общественности организаторы отказались, но завоёванные на нескольких сыгранных турнирах очки Маше вполне позволяют заявиться на квалификацию – тут шлагбаум уже никто опустить перед ней не может.