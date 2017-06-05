Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл- : -Питтсбург
Футбол  Дания- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экономика спорта: Шарапова стала поводом для новых заработков «Уимблдона»

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Экономика спорта: Шарапова стала поводом для новых заработков «Уимблдона»
Фото: Gettyimages.ru

«Уимблдон» впервые будет продавать билеты на квалификационную стадию и даже транслировать свою квалификацию. Такого никогда не было в истории. «Советский спорт» попытался понять, почему. И обнаружил, как водится, «русский след»…

Традиционно соревнования Всеанглийского лаун-теннисного клуба (AELTC) транслировались по всему свету. И стартовали трансляции начиная с самых ранних стадий основной сетки. Квалификация традиционно оставалась вне внимания телевизионщиков, потому что была лишь предвкушением праздника – фактически добором до нужного числа из тех, кто по номеру в рейтинге оказывается вне основной сетки. Уже там стартуют все звезды, и камера ловит все плановые победы и все сенсационные поражения звезд уже начиная со стадии первого тура.

Но в этом году все будет по-другому: квалификационные матчи «Уимблдона» с главного корта клуба Рохэмптона в этом году будут транслироваться как для посетителей соревнований, так и по всему миру на сайте «Уимблдона» и через телевизионных партнеров Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

Кроме того, на официальном сайте турнира сообщается, что билеты на квалификацию, которые в этом году введены впервые, не будут подлежать передаче, и их можно будет приобрести в количестве не более двух штук на семью.

В день будет продаваться не более 1 000 билетов по пять фунтов за штуку. Вся выручка от их продажи будет направлена в благотворительный фонд «Уимблдона». Но это уже лирика. Самое главное: квалификация впервые по билетам и впервые – в телетрансляции! И вы, наверное, уже догадались, почему так? И что – а точнее, кто – послужил причиной этого нововведения?

Все правильно: в этом году в квалификации «Уимблдона» сыграет пятикратная чемпионка турниров «Большого Шлема» Мария Шарапова. Ей wild card предоставлять под напором мировой теннисной общественности организаторы отказались, но завоёванные на нескольких сыгранных турнирах очки Маше вполне позволяют заявиться на квалификацию – тут шлагбаум уже никто опустить перед ней не может.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Светлана Кузнецова: Если бы в сетке были Шарапова или Уильямс, на меня было бы меньше давленияДевятая ракетка мира Светлана Кузнецова заявила, что не считает себя фаворитом третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».ESPN назвал Роналду самым известным спортсменом мира, Шарапова – 23-яФутболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду является самым известным спортсменом мира, сообщает ESPN, ссылаясь на свое исследование.Анастасия Павлюченкова: Всегда восхищалась МашейАнастасия Павлюченкова: Всегда восхищалась МашейДля победы в первом круге Открытого чемпионата Франции Анастасии Павлюченковой хватило 43 минут.Шарапова опустилась на пять мест в рейтинге WTAПятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова опустила на пять позиций в обновленном рейтинге WTA. Теперь Шарапова занимает 178-е место.«Шарапова достаточно заплатила за ошибку». Как прошла жеребьевка «Ролан Гаррос»«Шарапова достаточно заплатила за ошибку». Как прошла жеребьевка «Ролан Гаррос»Живая музыка, джаз, и белые орхидеи – жеребьевка чемпионата Франции по теннису проходила в элегантном Club de Loges.«Шарапову наказали за правду». Мнение ученого с мировым именем«Шарапову наказали за правду». Мнение ученого с мировым именемПрофессор Анна Скородумова – ученый с мировым именем, совсем недавно она входила в комитет Международной федерации тенниса (ITF).Андрей Рублев: Допустил бы Шарапову на «Ролан Гаррос»Андрей Рублев: Допустил бы Шарапову на «Ролан Гаррос»Корреспондент «Советского спорта» побеседовал с теннисистом сразу после окончания матча.Томас Хогстедт: Уверен, что Мария еще выиграет «Большой Шлем»Томас Хогстедт: Уверен, что Мария еще выиграет «Большой Шлем»Свой первый титул «Ролан Гаррос» Мария Шарапова завоевала, работая со шведским тренером Томасом Хогстедтом.Борис Боровский: К концу года Шарапова будет в десятке рейтингаТеннисный комментатор Борис Боровский высказался о выступлении пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой после 15-месячной дисквалификации.Патрик Муратоглу: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»Патрик Муратоглу: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»По-настоящему Патрика Муратоглу прославила работа с первой ракеткой мира Сереной УильямсКвитова восстановилась после ножевого ранения и сыграет на УимблдонеМенеджер Кэти Спеллмэн сообщила, что ее клиент - чешская теннисистка Петра Квитова, восстановившаяся после ножевого ранения, готова принять участие в Уимблдонском турнире.Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в ТоронтоРоссийская теннисистка Мария Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в канадском Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа на харде.Теймураз Габашвили: И что теперь – всю жизнь Шарапову гнобить?Теймураз Габашвили: И что теперь – всю жизнь Шарапову гнобить?Наш корреспондент поговорила с российским теннисистом Теймуразом Габашвили и обсудила несколько интересных тем.Виктория Азаренко: Перед Уимблдоном я сыграю на одном из травяных турнировБелорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что планирует вернуться на корт перед Уимблдонским турниром – на одном из травяных соревнований.Свитолина после победы в Риме возглавила Чемпионскую гонку WTAКак сообщает официальный сайт WTA, представительница Украины Элина Свитолина благодаря победе на турнире в Риме вышла на первое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации.Шарапова поднялась на 38 мест и вошла в топ-200 рейтинга WTAКак сообщает официальный сайт WTA, российская теннисистка Мария Шарапова поднялась с 211-й на 173-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.Мария Шарапова: Я не буду просить wild card на УимблдонеРоссийская теннисистка Мария Шарапова сказала, что не будет претендовать на wild card на Уимблдонском турнире. Она намерена начать соревнования в квалификации.Шарапова получила wild card на турнир в БирмингемеРоссийской теннисистке предоставили wild card для участия в турнире WTA в Бирмингеме (Великобритания). Об этом сообщает официальный сайт турнира.Шарапова не получит wild card на УимблдонеОргкомитет Уимблдона не планирует предоставлять российской теннисистке Марии Шараповой wild card для участия в соревнованиях. Против этого выступает глава комитета по wild card турнира Тим Хенмен.«Шараповой отказали – теннис выиграл». Мнение из Швеции«Шараповой отказали – теннис выиграл». Мнение из ШвецииПолемические заметки нашего шведского собкора о том, как в этой стране отреагировали на отказ Шараповой в уайлд-кард на «Ролан Гаррос».
Бокс
Константин Пономарев проведет бой за право встретиться с Эрролом Спенсом
Футбол
Виктор Гусев: Жаль, что мы теряем для нашего футбола такого тренера, как Слуцкий
Футбол
Леонид Слуцкий: Абрамович – мой друг, он помогает мне трудоустроиться в Англии
Футбол
Янбаев покинул «Локомотив» и стал свободным агентом
все новости