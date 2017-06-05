«Лишь бы не кресты!» Как соцсети отреагировали на травму Зобнина
Матч Венгрия – Россия еще не закончился, а в твиттере и других социальных сетях активно стали обсуждать степень травмы Романа Зобнина.
Роман Зобнин получил травму ноги в игровом эпизоде в первом тайме, когда пытался остановить мяч.
Полузащитник не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках в раздевалку. Вместо спартаковца на 33-й минуте на замену вышел полузащитник «Ростова» Александр Ерохин.
Телеведущий Михаил Моссаковский предостерег от поспешно поставленных диагнозов:
Пишут,что у Зобнина уже диагностированы кресты. Это невозможно. Для точного диагноза нужно делать МРТ. На стадионе - только первичный осмотр— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 5 июня 2017 г.
Телеведущий Дмитрий Жичкин, сам поигравший в футбол, продолжил:
Безумно жаль Зобнина. Лучший сезон в жизни человек проводит и такая травма... Лишь бы не кресты.— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 5 июня 2017 г.
Известный журналист Игорь Рабинер и креативный продюсер «Советского спорта» Алексей Андронов тоже не обошли тему крестообразных связок:
Ну не каркайте про кресты, господа интернет-хирурги, пожалуйста!— Igor Rabiner (@IgorRabiner) 5 июня 2017 г.
Каркать не надо. Но КК не будет, это понятно— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 5 июня 2017 г.
Хватает место и недоброй иронии:
Будет правильно оштрафовать Зобнина за эту травму. Пусть выплачивает за кормежку и проживание на сборах.— Держи передачу (@Boogaard_2) 5 июня 2017 г.
Но все-таки общий настрой пользователей – предельно доброжелательный по отношению к травмированному игроку:
Зобнину здоровья!— Webmaza (@webmaza) 5 июня 2017 г.
И – пожелание от партнеров по футбольному цеху. Магомед Оздоев:
Зоба мой друг здоровья .💪 дай Бог все обойдется . ☝🏽— محمد Ozdoev (@E27A) 5 июня 2017 г.