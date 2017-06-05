Злой рок Черчесова. Сборная победила, но вряд ли довольна собой

Сборная России разгромила венгров (3:0), но настроения это не добавило.

«А ПУТИН ИГРАЕТ?»

Многое вы знали о сборной Венгрии? Скажете, середняк, и знать их незачем. Во-первых, эти ребята 33-и в рейтинге ФИФА. Мы, напомню, 63-и. А, во-вторых, боюсь, до начала матча также о российской команде думали и венгры. Я подошел к 30 болельщикам с одним простым вопросом: «Знаете ли вы кого-нибудь из российских футболистов?». Ответили двое.

Не донес до стадиона pic.twitter.com/biamQCy7y5 — Артем Терентьев (@TemaNegr) 5 июня 2017 г.

Первый назвал только двух игроков стартового состава: Акинфеева и Жиркова. Ну, еще припомнил травмированного Дзагоева. А дальше стал перечислять приятные уху, но уже неактуальные фамилии: Малафеев, Аршавин, Павлюченко, Игнашевич.

Подходя ко второму откликнувшемуся болельщику, неожиданно услышал знакомую речь: «Вы говорите по-русски?». Это был Адам. У него русская мать, которая хотела, чтобы сын, даже родившись и постоянно живя в Венгрии, знал русский язык. Но и он назвал только Акинфеева. А его друзья, даже пролистав состав российской команды в интернете, улыбнувшись, пожали плечами: «А Путин играет?». А вы говорите, ночную хоккейную лигу в Европе не смотрят.

Пока единственные, кто хоть немного, но знает российских футболистов: Дзагоев, Жирков, Акинфеев pic.twitter.com/w7YJRLaDNa — Артем Терентьев (@TemaNegr) 5 июня 2017 г.

- Ты только будь аккуратнее, - сказал мне напоследок Адам. – У нас разные фанаты есть. Могут и побить. На стадионах редко дерутся, но полиции пока мало, поэтому подходи лучше к болельщикам с детьми.

Полиции действительно было не очень много. Но какой-то агрессии ни ко мне, ни к полусотне российских фанатов, напевавших «Калинку», никто не проявлял.

Мало о сборной России знали и венгерские журналисты, выстроив в программках к матчу игроков по схеме 4-4-2. Хорошо хоть не по «дубль вэ»! Черчесов таких знатоков, естественно, перехитрил, избрав ту схему, по которой сборная играет уже почти год – 5-3-2. Или – 3-5-2 при позиционной атаке.

Венгры нас неплохо изучили. Но они не знают, что играть мы будем не по 4-4-2, и даже не по 3-5-2, а - по дубль вэ! Конспекты Симоняна ! pic.twitter.com/VAbBneKLnp — Артем Терентьев (@TemaNegr) 5 июня 2017 г.

И последнее о самооценке венгерской сборной. Перед началом матча диктор стадиона поприветствовал легендарного Никиту Симонян. Правда, вот такими словами: «Он играл против золотой венгерской команды». Ну, хоть так помнят – уже приятно.

БЕДА

Игра сборной оставила двоякое ощущение. С одной стороны, три забитых гола – сиди, радуйся. Но с другой – толком не получалось сделать три-четыре передачи подряд на чужой половине поля. Много сумбура, брака.

Причем, очевидно, что ошибались, в том числе и из-за нервов. В нескольких моментах, когда не было особенного прессинга от соперника, отдавали прыгающие, скачущие передачи. Пару раз на ровном месте «обрезал» Кудряшов. Черчесову, глядя на это, оставалось только разводить руками. Но он не кричал на ошибившихся, лишь показывал им: «Спокойнее, спокойнее».

Но главное – не было четкой структуры игры при переходе в атаку. В обороне вроде как справлялись и большинство подходов венгров уверенно перекрывали. Но впереди не работали ни выносы на Бухарова, который не очень удачно за них цеплялся, дай Бог, выиграв половину единоборств, ни выходы низом – через центр и фланги.

Голы сборной получились характерные – скорее, внесистемные. Потому что такое не наиграешь. В первом случае Смолов подхватил мяч в центре поля, на скорости обошел одного, а затем, войдя в штрафную площадь, качнул еще двоих – и вынимайте. Второй мяч – автогол. Только третий - можно засчитать, как разыгранный.

Еще иногда здорово разбегался Зобнин - просто ракета - или Головин. Приятно, конечно, такое видеть, но это индивидуальное, а не командное. Это должно быть планом Б, а не единственно работающим вариантом.

На 30-й минуте случилась беда. Зобнин неудачно упал, после чего схватился за колено так, что стало понятно – играть дальше он не будет. В итоге его унесли на носилках. Смотрелось это страшновато, потому что очень напоминало травму крестообразных связок. Позже пресс-служба сборной официально сообщила: «Подозрение на повреждение связок колена».

Учитывая нынешнее состояния центра поля – это действительно беда. Сборная и так лишилась Дзагоева - теперь есть риск потерять игрока, выдающего самый большой объем при минимальной потере качества. Черчесову откровенно не везет в этом плане – рок какой-то.

Ближе к концу матча вновь потребовались носилки – для Джикии. Его вынесли за пределы поля, где ему пришлось выслушать всю ненависть венгерских фанатов. Те бросали в спаратковца пивные банки и скандировали: «Русские, гоу хоум». Домой, то есть. Джикию в итоге тоже заменили, но, кажется, только с целью перестраховаться.

Во втором тайме в атаке вообще ничего не получалось. Думается, у штаба была одна мысль: доиграть матчи и все. Наверное, только после выхода Полоза нападение немного оживилось. И что в сухом остатке? Только счет. Но хороший - пока это главное.