Игры отверженных. Андронов – о победе в товарищеском матче с Венгрией

До старта чемпионата мира по футболу – чуть больше года. В это сложно поверить, но именно сейчас сборная оказалась не нужна главному телеканалу страны, до этого транслировавшему все ее товарищеские (или как просит говорить Станислав Черчесов – контрольные) встречи. Первый канал ничего и никогда не делает просто так. Для него спорт – это бизнес, и раз редакция отказалась от показа, значит, на то есть убедительные коммерческие мотивы. Точно так же было недавно с хоккеем. Но в хоккее не было домашнего предстоящего чемпионата мира.

Звучит все это довольно дико, и объяснению для граждан футбольных стран - не поддается. Да и не очень футбольных тоже. Во всем мире, даже с учетом платного телевидения (как например, в Германии) матчи футбольной национальной сборной - абсолютная категория топ-событий. Но там и спонсоры стоят в очереди, желая поддержать национальную команду. У нас - все иначе. Не знаю уж, решал ли глава РФС (и вице-премьер) Виталий Мутко вопрос с итоговым показом игры с Венгрией на «Матч-ТВ», но это не так и важно. Важно, что в нашей стране за год до единственного при нашей жизни футбольного чемпионата мира - игры сборной что-то вроде чемодана без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко.

Исправить ситуацию не в наших с вами силах. Да и от футболистов тут все зависит не напрямую. Специфика нашего болельщика (того самого, обычного, не вовлеченного) в том, что он и не подумает слезть с печи прежде чем вокруг футбола появится изрядный шум. А контрольные игры - его не провоцируют, даже если играть с грандами. Да и уж слишком велико было разочарование и от выступления сборной на Евро-2016, и последующих игр. Осознание причин, правда, не делает ситуацию менее малоприятной...

Все, что может (и должна) делать сборная России в этой ситуации - абстрагироваться от негатива вокруг себя, и профессионально готовиться к решению поставленных задач. Лучше сразу уйти от манеры закидывать соперников шапками и не пытаться спроецировать все на Кубок Конфедераций, который по сути остается турниром контрольным. Думаю, у Станислава Черчесова есть определенный план, и даже уверен, что содержание игры ему сейчас важнее результата. Хотя и плодить отрицательные эмоции у себя дома тоже было бы неправильно.

Матч с Венгрией Россия провела бодрее любого из предыдущих. Хозяева, которым уже в пятницу играть (пусть и с Андоррой) отборочный матч - конечно, не пытались выиграть во что бы то ни стало. Тем не менее, на фоне этого соперника Россия выглядела довольно солидно. Эпизодами ошибалась в обороне, не всегда успешно выходила в атаку - но мы ведь говорим о команде, располагающейся в рейтинге ФИФА на 63-м месте (Венгрия, к слову, на 30 мест выше). Индивидуальное мастерство Смолова, соорудившего первый гол, хорошая комбинация перед третьим голом Полоза - все это те ниточки, на которых покоится сейчас наш оптимизм. Настаиваю на том, что он должен быть сдержанным, и впадать в истерику от любых результатов Кубка конфедераций нельзя. Нужно спокойно работать. Чего я сборной и Черчесову желаю. А кто покажет матч - дело десятое. Несолидно, конечно, как-то, но так и живем...



