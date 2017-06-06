Станислав Черчесов: Нужно устранять излишнее количество брака

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Венгрией (3:0) ответил на вопросы журналистов.

- Что с Зобниным, которого унесли с поля на носилках?

- Не хочется опережать события, - говорит Черчесов. – Колено, конечно, опухло, болит. Но давайте дождемся обследования.

- Как вам выход Ерохина на замену?

- Не только он хорошо вышел, но и Миранчук, Полоз, которые сделали третий гол. Еще Смольников, Шишкин.

- Замена Джикии – это перестраховка?

- У него небольшой ушиб. Но мы все равно планировали эту замену. Нам надо опробовать разные варианты.

- Казалось, вы много выражали недовольство действиями футболистами.

- Нет, не выражал. Вы не правы. Я жил в этих моментах с игроками.

- Победа далась легко? – спрашивает венгерский журналист.

- Нет. Мы провели непростой сбор. Игроки последний официальный матч провели ровно две недели назад, поэтому тяжело входили в игру. Но заслуженно победили.

- Довольны ли вы игрой? У сборной было много брака, а голевые моменты были больше основаны на индивидуальном мастерстве, чем на комбинациях.

- Если брать первый гол, то Смолов открылся в ту зону, в которую и должен был это сделать. Да, потом он обыграл и забил, но это наигранный момент. Насчет брака вы правы. Были моменты, причем подряд, нам несвойственные, когда мы несколько раз теряли мяч в простых ситуациях. Видимо, у вас это осталось в памяти. Надо это исправлять, чтобы игра смотрелась более цельно.

- Комбаров не был включен в заявку из-за травмы?

- Да. Болевые ощущения у него прошли. Но он не готов на 100 процентов. И мы решили не рисковать.

- Также в заявку на игру не попали Семенов, Беленов и Нойштедтер. Они не попадут в итоговую заявку на турнир?

- Надо было включить 23 игрока в заявку. Это мы и сделали. Но вопрос все еще открыт. Видите, по Зобнину есть вопросы, что покажет обследование.

БЕРНД ШТОРК: НАМ НЕ ПОВЕЗЛО

Главный тренер сборной Венгрии прокомментировал игру.

- Конечно, недоволен поражением. Но, прежде всего, недоволен нашими ошибками - получали голы из ничего. У нас было много молодых игроков, в том числе те, кто впервые играли в сборной. Российская команда играла успешно и выглядела довольно сыгранной. Нашим молодым футболистам нужно учиться, набираться опыта. Но где-то нам и не повезло, - говорит Шторк.