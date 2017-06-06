Черчесов: подальше от Слуцкого, поближе к голландцам. Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» - о победе сборной России над Венгрией (3:0).

Еще раз, пожалуйста, - с того же самого места. Когда Леонид Слуцкий собрал год назад команду для подготовки к Евро.

Выбор соперника для первого контроля перед Кубком конфедераций освежил саднящую рану 2016-го. Неужели немощь сборной на французских полях и есть наша горестная железно-объективная реальность? Или работу перетрудившегося Слуцкого постиг некий неуправляемый занос? И ментальный, и методический – ведь тогда осталось стойкое ощущение, что команда до конца своей Евро-кампании из-под тренировочных нагрузок так и не выбралась.

Ведь эти самые венгры, с небольшими поправками в составе, на Евро тоже играли. И выиграли группу с будущими чемпионами португальцами и с открытием турнира исландцами. Мы что, были год назад настолько вот этой команды слабее?

Станислав Черчесов придерживается в подготовке доктрины то ли Адвоката, то ли Хиддинка (уточнить удастся попозже, на материале межконтинентального испытания) – только не Слуцкого. Вот этого прошлогоднего - «под нагрузкой» - нет и в помине. Станислав Саламович хочет, чтобы команда обрела игровой тонус и из него не выходила.

По большому счету в матче с Венгрией Черчесов сыграл свою тренерскую премьеру в сборной. Потому что осенние микроциклы по два-три тренировочных дня – не более чем подводка к игре, где просто не могла поместиться целиком тренерская концепция. Концепция запущена только сейчас. Десятидневный сбор – уже что-то черчесовское авторское. Знакомое, впрочем, по прежней практике Станислава Саламовича. Он умеет команду настропалить. Дать ей драйв, снабдить энергией, заточить реактивность. И с удовлетворением потом подсчитывает количество предпринятых ускорений. Загвоздка, правда, порой в том, чтобы к рывковым доблестям как-то еще и мячик пришпандорить, сделав его послушным.

Все это мы в полной мере увидели в первом тайме. Пока эти наши козыри нового типа запасены на 45 игровых минут. Побаловали немножко болельщицкий люд – уже хорошо. Болельщик любит, когда сборная шевелится, шустрит, живет.

И оба гола первого тайма – из разряда «Кушать подано, болельщик!». И вкусное соло Смолова. И калорийное «второе». Не смотрите, что венгр обреченно забил себе – наши-то как массово и слаженно выбегали на подачу Самедова, словно летучее войско неотразимо брало вражеский город!

Кстати сказать, при выборе состава Черчесов одной деталью дал как раз понять, что именно здесь и сейчас играет свою премьеру в сборной. Впервые, пожалуй, в основе не обнаружилось ни одной клубной связки. Разве что Глушаков – Зобнин – но тандем по горизонтали не столь действенен, как вертикальное взаимодействие.

Очень жаль, что выбыл Зобнин. Средняя линия, где спартаковцам составил компанию Головин, имела перспективы. Все хорошо двигаются, все смелы и инициативны. Увы, Роману, пожалуй, аукнулся сезон, отработанный без страха и упрека, - в постоянном напряжении, на непрерывном усилия, без секунды покоя. Мышцы, суставы, связки потребовали, боюсь, передышки, своего хозяина не спросив…

У высокого игрового градуса, затребованного Черчесовым, есть и обратная сторона. Он травмоопасен. И самое неприятное из всего, что может случиться, - если сборная потеряет значительную часть намеченного состава еще на подступах к Кубку конфедераций. И притом еще до сего момента сборная Черчесова пользовалась бонусом. Для нее контрольные матчи имели больше значения, чем для соперников, хлопочущих об отборе на ЧМ. А вот 9-го с Чили сыграем уже при равном интересе.