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«Жалко Зобнина». Футболисты сборной России – об игре с Венгрией

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Жалко Зобнина». Футболисты сборной России – об игре с Венгрией
Фото: РФС

Футболисты сборной России – об игре с командой Венгрии (3:0).

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ: ЧТО ОТ МЕНЯ ХОТЕЛИ ВЕНГРЫ? МОЖЕТ, АВТОГРАФ

– Самочувствие после повреждения? Пока непонятно. Думаю, все будет нормально. Всех с победой! – говорит Джикия.

– Как игру оцените?
– Сегодня был дебют. Благодарен ребятам, что помогли. Взаимопонимание с Васиным и Кудряшовым было хорошим.

– Что от вас хотели венгерские болельщики, когда врачи вывели вас за бровку?
– Может, автограф. Кидались? Да, но ничего вроде не попало.

– Тяжело игралось после нагрузок?
– Нормально. Не скажу, что было как-то некомфортно. Хорошее рабочее состояние.

– Видели Зобнина в раздевалке? Как он?
– Пока ничего конкретного неизвестно. Все – завтра. 

ДЕНИС ГЛУШАКОВ: ЖАЛКО ЗОБНИНА

– Выполнили установку на игру. Возможно, были погрешности, но время до турнира еще есть. Все впереди. Все-таки первая игра после окончания чемпионата. Нужно вкатиться, обрести игровой тонус.

– Пообщались с Зобниным?
– Поддержал его. Жалко парня. Но посмотрим, пока ничего не ясно. Дай Бог, чтобы все обошлось.

– В игре чувствовалось недопонимание между игроками. Почему?
– Притираемся. Тренировки тренировками, но игровой тонус – это другое. Думаю, время есть – еще игра с Чили. Разберем, сделаем выводы. Да и что вы такие вопросы задаете? Мы вообще-то 3:0 выиграли, – улыбается Глушаков

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН: ЗАСЛУЖЕННО ПОБЕДИЛИ

– Было несколько ошибок, когда мы, отобрав мяч, сразу его теряли. Из-за этого получали острые атаки на свои ворота. В этом плане у нас еще несбалансированная игра, – говорит Головин.

– Дело в сопернике или в несыгранности?
– Наверное, сами где-то неправильно выходили в атаку. Надо было двигаться по-другому.

– Как себя ощущали физически?
– Хорошо, но надо прибавлять. Дышалось порой тяжело. Тем не менее, 3:0 – заслуженный счет.

Матч

Венгрия - Россия - 0:3 (0:2)

Голы

Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).

Состав

Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)

Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)

Предупреждения:

Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

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