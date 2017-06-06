«Жалко Зобнина». Футболисты сборной России – об игре с Венгрией

Футболисты сборной России – об игре с командой Венгрии (3:0).

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ: ЧТО ОТ МЕНЯ ХОТЕЛИ ВЕНГРЫ? МОЖЕТ, АВТОГРАФ

– Самочувствие после повреждения? Пока непонятно. Думаю, все будет нормально. Всех с победой! – говорит Джикия.

– Как игру оцените?

– Сегодня был дебют. Благодарен ребятам, что помогли. Взаимопонимание с Васиным и Кудряшовым было хорошим.

– Что от вас хотели венгерские болельщики, когда врачи вывели вас за бровку?

– Может, автограф. Кидались? Да, но ничего вроде не попало.

– Тяжело игралось после нагрузок?

– Нормально. Не скажу, что было как-то некомфортно. Хорошее рабочее состояние.

– Видели Зобнина в раздевалке? Как он?

– Пока ничего конкретного неизвестно. Все – завтра.

ДЕНИС ГЛУШАКОВ: ЖАЛКО ЗОБНИНА

– Выполнили установку на игру. Возможно, были погрешности, но время до турнира еще есть. Все впереди. Все-таки первая игра после окончания чемпионата. Нужно вкатиться, обрести игровой тонус.

– Пообщались с Зобниным?

– Поддержал его. Жалко парня. Но посмотрим, пока ничего не ясно. Дай Бог, чтобы все обошлось.

– В игре чувствовалось недопонимание между игроками. Почему?

– Притираемся. Тренировки тренировками, но игровой тонус – это другое. Думаю, время есть – еще игра с Чили. Разберем, сделаем выводы. Да и что вы такие вопросы задаете? Мы вообще-то 3:0 выиграли, – улыбается Глушаков.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН: ЗАСЛУЖЕННО ПОБЕДИЛИ

– Было несколько ошибок, когда мы, отобрав мяч, сразу его теряли. Из-за этого получали острые атаки на свои ворота. В этом плане у нас еще несбалансированная игра, – говорит Головин.

– Дело в сопернике или в несыгранности?

– Наверное, сами где-то неправильно выходили в атаку. Надо было двигаться по-другому.

– Как себя ощущали физически?

– Хорошо, но надо прибавлять. Дышалось порой тяжело. Тем не менее, 3:0 – заслуженный счет.