«Жалко Зобнина». Футболисты сборной России – об игре с Венгрией
Футболисты сборной России – об игре с командой Венгрии (3:0).
ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ: ЧТО ОТ МЕНЯ ХОТЕЛИ ВЕНГРЫ? МОЖЕТ, АВТОГРАФ
– Самочувствие после повреждения? Пока непонятно. Думаю, все будет нормально. Всех с победой! – говорит Джикия.
– Как игру оцените?
– Сегодня был дебют. Благодарен ребятам, что помогли. Взаимопонимание с Васиным и Кудряшовым было хорошим.
– Что от вас хотели венгерские болельщики, когда врачи вывели вас за бровку?
– Может, автограф. Кидались? Да, но ничего вроде не попало.
– Тяжело игралось после нагрузок?
– Нормально. Не скажу, что было как-то некомфортно. Хорошее рабочее состояние.
– Видели Зобнина в раздевалке? Как он?
– Пока ничего конкретного неизвестно. Все – завтра.
ДЕНИС ГЛУШАКОВ: ЖАЛКО ЗОБНИНА
– Выполнили установку на игру. Возможно, были погрешности, но время до турнира еще есть. Все впереди. Все-таки первая игра после окончания чемпионата. Нужно вкатиться, обрести игровой тонус.
– Пообщались с Зобниным?
– Поддержал его. Жалко парня. Но посмотрим, пока ничего не ясно. Дай Бог, чтобы все обошлось.
– В игре чувствовалось недопонимание между игроками. Почему?
– Притираемся. Тренировки тренировками, но игровой тонус – это другое. Думаю, время есть – еще игра с Чили. Разберем, сделаем выводы. Да и что вы такие вопросы задаете? Мы вообще-то 3:0 выиграли, – улыбается Глушаков.
АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН: ЗАСЛУЖЕННО ПОБЕДИЛИ
– Было несколько ошибок, когда мы, отобрав мяч, сразу его теряли. Из-за этого получали острые атаки на свои ворота. В этом плане у нас еще несбалансированная игра, – говорит Головин.
– Дело в сопернике или в несыгранности?
– Наверное, сами где-то неправильно выходили в атаку. Надо было двигаться по-другому.
– Как себя ощущали физически?
– Хорошо, но надо прибавлять. Дышалось порой тяжело. Тем не менее, 3:0 – заслуженный счет.
Матч
Голы
Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).
Состав
Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)
Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)
Предупреждения:
Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция