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Валерий Рейнгольд: Давно такого не было. Сборную есть за что похвалить

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Рейнгольд: Давно такого не было. Сборную есть за что похвалить
Фото: РФС

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил футболистов сборной России после товарищеского матча с Венгрией (3:0).

– Вы много говорили, что главная задача Станислава Черчесова определиться с костяком команды. По стартовому составу, который Черчесов выставил, у вас появилось ощущение, что костяк уже есть?
– Рано еще говорить. Наша сборная сыграла хорошо. На хорошем уровне. Поводов для критики нет. Многие вещи получились. И я игрой сборной доволен.

Если разбирать по линиям, в обороне сыграли достойно. Был только один момент, когда Георгий Джикия выбил мяч из пустых ворот. Так, венгры ничего не создали. Середина поля была за нами, как и инициатива. По стратегии и по тактики мы Венгрию переиграли. Молодцы ребята, сыграли с настроением.

– И все-таки пару слов о Венгрии. Какой уровень этой команды?
– Сборная Венгрии не очень высокого класса. Даже не могу отметить ни одного человека в этой команде. Остальные выводы делайте сами. Все на среднем уровне.

Мы все-таки пристально смотрим за нашей сборной. Я как эксперт повторяю, что наши сыграли хорошо. Во-первых, три мяча забили. Во-вторых, не пропустили. В-третьих, сыграли на чужом поле. Что еще надо? Пятерку каждый игрок заслужил.

Единственное, узнать бы какую травму получил Роман Зобнин. У меня впечатление, что он порвал крестообразные связки. Два раза видел повтор. Нога поехала, вывернулась в другую сторону. Не дай бог. Это полгода.

– По финалу Лиги чемпионов вы частности отмечали индивидуальные действия Марсело. Как вам проход Федора Смолова?
– Сделал все мастерски. В индивидуальном плане сыграл просто здорово. Удивило, почему все получилось так легко и просто. Все-таки сборные команды играют. Обыграть трех-четырех человек и забить гол – это большой минус обороне венгров. Но это их проблемы. Сами пусть думают о том, как нужно останавливать атаки. Смолов все сделал на высшем уровне.

– Кого-нибудь еще персонально в сборной России могли бы отметить?
– Нет. Могу отметить хорошую командную игру. В середине поля сыграли прилично. Ничего не дали сделать венграм. Строго, без выкрутасов, сыграли в обороне. Отмечу всю команду. Ну, а лучшим был Смолов.

– Следующий матч сборная России проведет против команды Чили. Более серьезный уровень?
– На три головы выше венгров. Не обсуждается. Одна из сильнейших команд Южной Америки. Будет экзамен. Он и сегодня был, поэтому я хочу поздравить нашу сборную. Язык не поворачивается плохо о команде говорить. Хочу поздравить ребят с хорошей игрой и хорошим настроением. Давно такого не было. Мы привыкли ругать сборную России, а теперь ее хвалим. Во всяком случае, я ее хвалю. Есть за что. Они показали хороший добротный футбол. 

Матч

Венгрия - Россия - 0:3 (0:2)

Голы

Смолов 20 (0:1). Эппель 40 (0:2 - автогол). Полоз 89 (0:3).

Состав

Венгрия: Гулаши, Кадар (Винисиус, 46), Ланг, Хандья, Беше (Клиш, 46), Кальмар (Шаллаи, 46), Надь А., Штибер (Дьюрчо, 75), Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Маркварт, Эппель (Балог, 70)

Россия: Акинфеев, Джикия (Шишкин, 81), Кудряшов, Васин, Глушаков, Жирков (Тарасов, 88), Головин, Зобнин (Ерохин, 33), Самедов (Смольников, 76), Бухаров (Полоз, 63 , 63), Смолов (Миранчук, 84)

Предупреждения:

Маркварт, 66; Кляйнхайслер, 80 - Васин, 38; Ерохин, 48

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

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